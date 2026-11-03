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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेट'बुमराह-हार्दिक के बिना भी...', वनडे से पहले प्रेस कांफ्रेंस में शुभमन गिल का बड़ा बयान

'बुमराह-हार्दिक के बिना भी...', वनडे से पहले प्रेस कांफ्रेंस में शुभमन गिल का बड़ा बयान

भारत और न्यूजीलैंड के बीच 5 मैचों की सीरीज का पहला वनडे बुधवार, 4 नवंबर को ऑकलैंड में खेला जाएगा. मंगलवार को शुभमन गिल ने प्रेस कांफ्रेंस में हार्दिक-बुमराह के बिना खेलने पर बड़ी बात कही.

Written By : शिवम |  Updated at : 03 Nov 2026 09:42 AM (IST)
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भारत बनाम न्यूजीलेंड 5 मैचों की वनडे सीरीज बुधवार, 4 नवंबर से शुरू हो रही है. पहला मैच ऑकलैंड के ईडन पार्क स्टेडियम में खेला जाएगा. रोहित शर्मा, विराट कोहली को खेलते देखने के लिए फैंस उत्सुक हैं, जो भारत के लिए सिर्फ इसी फॉर्मेट में खेलते हैं. इस सीरीज में जसप्रीत बुमराह नहीं हैं, हार्दिक पांड्या भी चोट के चलते बाहर चल रहे हैं. इन महत्वपूर्ण खिलाड़ियों के बिना खेलने पर कप्तान शुभमन गिल ने प्रेस कांफ्रेंस में बड़ी बात कही.

न्यूजीलेंड के खिलाफ वनडे सीरीज में तेज गेंदबाज के रूप में मोहम्मद सिराज, अर्शदीप सिंह, गुरनूर बरार, आकिब नबी और अंशुल कंबोज शामिल हैं. जसप्रीत बुमराह नहीं हैं, जो अपने दम पर हारी हुई बाजी पलटने का दम रखते हैं. हार्दिक पांड्या भी लंबे समय से बाहर चल रहे हैं, जो अभी पूरी तरह फिट नहीं हो पाए हैं. पांड्या का काम नमन धीर ने टी20 सीरीज में बखूबी निभाया, अब उन्हें वनडे में भी फिनिशर का रोल दिया जा सकता है. प्रेस कांफ्रेंस में शुभमन गिल ने कई सीनियर्स प्लेयर्स के बिना खेलने पर बड़ा बयान दिया.

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क्या बोले गिल

गिल ने प्रेस कांफ्रेंस में कहा, "हार्दिक पांड्या-जसप्रीत बुमराह जैसे अहम खिलाड़ियों के बिना भी खेलकर अगर हम सीरीज जीत जाते हैं तो ये हमारे लिए बड़ा बूस्टर होगा."

न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले वनडे में भारतीय टीम

शुभमन गिल (कप्तान), रोहित शर्मा, विराट कोहली, केएल राहुल, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, श्रेयस अय्यर, ईशान किशन, मोहम्मद सिराज, ऋतुराज गायकवाड़, अर्शदीप सिंह, आकिब नबी, अंशुल कंबोज, नितीश कुमार रेड्डी, गुरनूर बरार, नमन धीर.

कितने बजे शुरू होगा भारत बनाम न्यूजीलैंड पहला वनडे?

भारत बनाम न्यूजीलैंड पहला वनडे ऑकलैंड के ईडन पार्क स्टेडियम में बुधवार, 4 नवंबर को खेला जाएगा. भारतीय समयनुसार ये मैच सुबह 7:30 बजे शुरू हो जाएगा. टॉस 7 बजे होगा. मैच का लाइव प्रसारण सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क के चैनल पर होगा. सोनी लिव एप और वेबसाइट पर लाइव स्ट्रीमिंग होगी.

About the author शिवम

शिवम फरवरी 2025 से एबीपी की स्पोर्ट्स टीम के साथ जुड़े हैं. इससे पहले शिवम ने 3 साल इनसाइडस्पोर्ट में बतौर सीनियर सब एडिटर के तौर पर काम किया है. शिवम ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई जामिया मिल्लिया इस्लामिया से की है.
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Published at : 03 Nov 2026 09:42 AM (IST)
Tags :
IND Vs NZ 1st ODI INDIA VS NEW ZEALAND SHUBMAN GILL
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