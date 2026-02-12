हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
IND vs NAM: बुमराह की यॉर्कर पर चोटिल ईशान किशन, क्या आज नामीबिया के खिलाफ खेल पाएंगे मैच? आई अपडेट

IND vs NAM: बुमराह की यॉर्कर पर चोटिल ईशान किशन, क्या आज नामीबिया के खिलाफ खेल पाएंगे मैच? आई अपडेट

IND vs NAM: आज टी20 वर्ल्ड कप में भारत का मुकाबला अरुण जेटली स्टेडियम में नामीबिया के साथ है. इस मैच के लिए अभ्यास करते हुए ईशान किशन जसप्रीत बुमराह की यॉर्कर गेंद पर चोटिल हो गए थे.

By : शिवम | Updated at : 12 Feb 2026 02:06 PM (IST)
टी20 वर्ल्ड कप में आज भारत का मैच नामीबिया के साथ है, जो दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में शाम 7 बजे से शुरू होगा. इस मैच में अभिषेक शर्मा की जगह संजू सैमसन को प्लेइंग 11 में जगह मिल सकती है, क्योंकि अभिषेक पेट में इन्फेक्शन की वजह से 2 दिन अस्पताल में रहे. ईशान किशन भी अभ्यास करते हुए चोटिल हो गए थे, उन्हें जसप्रीत बुमराह की एक यॉर्कर गेंद लगी थी. अब उनके खेलने को लेकर एक नया अपडेट आया है.

ईशान किशन के चोटिल होने का वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहा है. इसमें देखा जा सकता है कि जसप्रीत बुमराह की एक यॉर्कर गेंद लगने के बाद ईशान किस तरह दर्द में होते हैं. फिजियो तुरंत उनके पास आ जाते हैं, वह दर्द से जमीन पर गिर जाते हैं. बुमराह भी उनके पास आ जाते हैं.

क्या आज खेलेंगे ईशान किशन?

एक रिपोर्ट के अनुसार ईशान किशन पूरी तरह ठीक हैं. यानी बुमराह की गेंद पर लगी चोट गंभीर नहीं है, वह आज नामीबिया के खिलाफ मैच खेलेंगे. ईशान और संजू सैमसन पारी की शुरुआत कर सकते हैं.

मुंबई में यूएसए के खिलाफ जीत के बाद अभिषेक शर्मा टीम के साथ दिल्ली आए, लेकिन पेट में इन्फेक्शन की वजह से उन्हें 2 दिनों तक अस्पताल में भर्ती होना पड़ा. हालांकि वह वापस लौट आए हैं, लेकिन उन्हें नामीबिया के खिलाफ मैच में आराम दिया जा सकता है. अभिषेक पाकिस्तान के खिलाफ 15 फरवरी को होने वाले मैच में वापसी कर सकते हैं.

भारत की संभावित प्लेइंग 11

संजू सैमसन, ईशान किशन, तिलक वर्मा, सूर्यकुमार यादव (कप्तान), रिंकू सिंह, हार्दिक पंड्या, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, वरुण चक्रवर्ती, अर्शदीप सिंह, जसप्रीत बुमराह.

About the author शिवम

शिवम फरवरी 2025 से एबीपी की स्पोर्ट्स टीम के साथ जुड़े हैं. इससे पहले शिवम ने 3 साल इनसाइडस्पोर्ट में बतौर सीनियर सब एडिटर के तौर पर काम किया है. शिवम ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई जामिया मिल्लिया इस्लामिया से की है.
Published at : 12 Feb 2026 02:06 PM (IST)
