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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटहारते-हारते बची टीम इंडिया, ब्लॉकबस्टर मैच में जापान को 2 रन से हराया

हारते-हारते बची टीम इंडिया, ब्लॉकबस्टर मैच में जापान को 2 रन से हराया

भारत और जापान के बीच खेल गया टी20 मैच अंतिम गेंद तक रोमांच से भरा था. जापान इस मैच को जीत सकती थी. अंतिम 6 गेंद में भारत को 8 रन डिफेंड करने थे, अक्षर पटेल ने आखरी ओवर डाला.

Written By : शिवम |  Updated at : 22 Sep 2026 02:36 PM (IST)
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जापान क्रिकेट टीम ने भारत को चौंका दिया, बारिश से प्रभावित इस मैच में अंतिम गेंद तक मेजबान टीम के पास जीतने के मौका था. आखरी ओवर अक्षर पटेल ने डाला, जिसमें उन्हें 8 रन डिफेंड करने थे. भारत ने इस रोमांचक मुकाबले को 2 रन से जीत लिया. श्रेयस अय्यर को प्लेयर ऑफ द मैच अवार्ड मिला, जिन्होंने 12 गेंदों में 16 रन बनाए थे.

बारिश और गीले मैदान के कारण ये मैच देरी से शुरू हुआ था. उम्मीद कम थी कि ये मैच हो भी पाएगा, हालांकि मैच हुआ जिसे 5-5 ओवर का तय किया गया. पहले बल्लेबाजी करते हुए टीम इंडिया ने 32 रन बनाए थे. अभिषेक शर्मा गोल्डन डक का शिकार हुए, जिससे उनके नाम एक शर्मनाक रिकॉर्ड दर्ज हो गया. संजू सैमसन ने 7 गेंदों में 9, ईशान किशन ने 6 गेंदों में 3, तिलक वर्मा ने 1 रन बनाया.

हारते-हारते बची टीम इंडिया

पहले तो जापान ने भारत को 5 ओवरों में 32 के स्कोर पर रोक दिया, इसके बाद मेजबान टीम लक्ष्य का पीछा करते हुए जीत के बेहद करीब पहुंच गई थी. जापान के कप्तान केंडेल कडोवाकी-फ्लेमिंग ने 12 गेंदों में 12 रन बनाए.

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3 ओवरों में जापान ने 18 रन बना लिए थे, अब 12 गेंदों में जीत के लिए 15 रन चाहिए थे. वशिंगटन सुंदर ने चौथा ओवर डाला, जिसमें उन्होंने 7 रन दिए और कप्तान के रूप में अहम विकेट चटकाया. अब आखिरी ओवर में जापान को 8 रन जीत के लिए चाहिए थे.

आखिरी ओवर अक्षर पटेल ने डाला, जिसमें उन्हें 8 रन डिफेंड करने थे. पहली गेंद डॉट और दूसरी गेंद पर 1 रन के बाद तीसरी गेंद वाइड हो गई. अब 4 गेंद में 6 रन चाहिए थे. डॉट और फिर अगली गेंदों पर 2 रन आए. अंतिम गेंद पर 4 रन जीत के लिए चाहिए थे, लेकिन इसमें भी सिंगल और इस तरह भारत ने इस रोमांचक मुकाबले को 2 रन से जीत लिया.

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About the author शिवम

शिवम फरवरी 2025 से एबीपी की स्पोर्ट्स टीम के साथ जुड़े हैं. इससे पहले शिवम ने 3 साल इनसाइडस्पोर्ट में बतौर सीनियर सब एडिटर के तौर पर काम किया है. शिवम ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई जामिया मिल्लिया इस्लामिया से की है.
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Published at : 22 Sep 2026 01:51 PM (IST)
Tags :
Japan INDIAN CRICKET TEAM AXAR PATEL
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