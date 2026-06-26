आयरलैंड ने टीम इंडिया के उड़ाए होश, प्रसिद्ध कृष्णा कभी नहीं भूलेंगे ऐसी पिटाई

IND vs IRE T20: आयरलैंड ने टीम इंडिया के उड़ाए होश, प्रसिद्ध कृष्णा कभी नहीं भूलेंगे ऐसी पिटाई
IND vs IRE T20 Scorecard: बेलफास्ट में खेले जा रहे पहले टी20 मैच में आयरलैंड ने भारतीय टीम को 183 रनों का लक्ष्य दिया है. प्रसिद्ध कृष्णा के एक ओवर में 27 रन पड़े.
आयरलैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 182 रन बना दिए हैं. युवा टीम के साथ उतरी आयरलैंड ने भारतीय टीम के होश उड़ा दिए हैं. प्रसिद्ध कृष्णा की ऐसी कुटाई हुई कि उन्होंने एक ही ओवर में 27 रन लुटा दिए. आयरलैंड टीम के जज्बे ने भारतीय टीम के होश उड़ा दिए, क्योंकि पहले 10 ओवरों में केवल 68 रन बने थे, और अंतिम 10 ओवरों में 115 रन आए.
यह मैच बेलफास्ट में खेला जा रहा है, जहां आयरिश टीम के लिए गैरेथ डेलानी ने कोहराम मचाते हुए 52 रन बनाए और लोरकान टकर ने भी अर्धशतक लगाया. भारत की ओर से प्रसिद्ध कृष्णा बहुत महंगे साबित हुए, जिन्होंने पारी के 17वें ओवर में कुल 27 रन लुटा दिए. टीम इंडिया को सीरीज में 1-0 की बढ़त बनाने के लिए 183 रन बनाने हैं.
इस मुकाबले में भारतीय टीम ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी चुनी थी. हर्षित राणा और अर्शदीप सिंह ने भारत को शानदार शुरुआत दिलाई. दोनों ने मिलकर 30 रन के स्कोर तक आयरलैंड को 3 झटके दे दिए थे, और बेंजामिन कैलिट्ज जब आउट हुए तो आयरलैंड का स्कोर 51 रन पर 4 विकेट था.
51 पर 4, फिर भी बना दिए 182 रन
आयरलैंड ने 51 रन के स्कोर तक 4 विकेट खो दिए थे. यहां लोरकान टकर और गैरेथ डेलानी आयरलैंड टीम के लिए तारणहार बने, जिनके बीच 64 रनों की बेहद महत्वपूर्ण साझेदारी हुई. टकर 36 गेंद में 50 रन बनाकर आउट हुए. उनके आउट होने के बाद डेलानी ने एक छोर संभाला और इसी बीच प्रसिद्ध कृष्णा के एक ओवर में 27 रन ठोक डाले. इसी ओवर में उन्होंने 3 छक्के और 2 चौके लगाए.
आयरलैंड टीम ने पहले 10 ओवर में केवल 68 रन बनाए थे और 4 विकेट गिर चुके थे. उसके बाद आयरिश टीम के खिलाड़ियों ने ऐसा जज्बा दिखाया कि अगले 7 ओवर में 96 रन बन गए. एक समय आयरलैंड के लिए 200 से ज्यादा स्कोर मुमकिन लग रहा था, लेकिन भारतीय गेंदबाजों ने आखिरी 3 ओवरों में वापसी करते हुए केवल 18 रन दिए और 4 विकेट झटके.
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