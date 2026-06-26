हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
IPLलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्ट
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटटी20 इंटरनेशनल का सबसे तेज शतक लगाने के लिए वैभव सूर्यवंशी को कितनी गेंद में ठोकनी होगी सेंचुरी?

टी20 इंटरनेशनल का सबसे तेज शतक लगाने के लिए वैभव सूर्यवंशी को कितनी गेंद में ठोकनी होगी सेंचुरी?

Who Holds Fastest T20I Century Record: वैभव सूर्यवंशी IPL में महज 35 गेंद में शतक जड़ चुके हैं. अगर उन्हें टी20 इंटरनेशनल का सबसे तेज शतक ठोकना है, तो जानिए कितनी गेंद में 100 रन पूरे करने होंगे?

Written By : नीरज शर्मा |  Updated at : 26 Jun 2026 04:05 PM (IST)
Preferred Sources

वैभव सूर्यवंशी कुछ दिन पहले ट्राई सीरीज में खेल रहे थे. सीरीज के फाइनल में उन्होंने श्रीलंका के खिलाफ 29 गेंद में 94 रन जड़ दिए थे. आज भारत और आयरलैंड के बीच पहला टी20 मैच खेला जाना है. अगर इस मुकाबले में 15 साल के वैभव को मौका मिलता है, तो उनसे ट्राई सीरीज के फाइनल जैसी तूफानी पारी की उम्मीद होगी. इससे पहले वो IPL 2026 में 776 रन बनाकर आ रहे हैं, जिसके बाद उन्हें टीम इंडिया में एंट्री मिली है.

IPL के इतिहास में सबसे तेज शतक लगाने वाले भारतीय वैभव सूर्यवंशी ही हैं. आज प्लेइंग इलेवन में मौका मिला तो वे टी20 इंटरनेशनल में सिर्फ भारत के लिए ही नहीं बल्कि सबसे तेज शतक लगाने का विश्व रिकॉर्ड बनाने का भी दम रखते हैं. यहां जान लीजिए वैभव को सबसे तेज सेंचुरी का विश्व रिकॉर्ड बनाना है, तो कितनी गेंद में 100 रन पूरे करने होंगे.

वैभव सूर्यवंशी को इतनी गेंद में बनानी होगी सेंचुरी

वैभव सूर्यवंशी को आज टी20 इंटरनेशनल में सबसे तेज शतक ठोकना है तो 32 गेंद में 100 रन पूरे करने होंगे. अंतर्राष्ट्रीय टी20 क्रिकेट में सबसे तेज शतक जिम्बाब्वे के सिकंदर रजा के नाम है, जिन्होंने साल 2024 में गाम्बिया के खिलाफ 33 गेंद में सेंचुरी पूरी की थी. न्यूजीलैंड के फिन एलन भी इतनी ही गेंदों में शतक जड़ चुके हैं. बता दें कि ये आंकड़े उन खिलाड़ियों के हैं, जो ICC के फुल मेंबर देशों के लिए खेलते  हैं.

टी20 में सबसे तेज शतक

  • 33 गेंद - सिकंदर रजा (जिम्बाब्वे)
  • 33 गेंद - फिन एलन (न्यूजीलैंड)
  • 35 गेंद - डेविड मिलर (दक्षिण अफ्रीका)

यह भी पढ़ें: वैभव सूर्यवंशी आज भारत के लिए रचेंगे इतिहास, लेकिन नहीं बना पाएंगे टी20 का वर्ल्ड रिकॉर्ड

भारत के लिए सबसे तेज शतक किसने ठोका

अंतर्राष्ट्रीय टी20 क्रिकेट में भारत के लिए सबसे तेज शतक लगाने का रिकॉर्ड रोहित शर्मा के नाम है. उन्होंने साल 2017 में श्रीलंका के खिलाफ महज 35 गेंदों में शतक पूरा कर लिया था. भारतीयों की सूची में दूसरे स्थान पर अभिषेक शर्मा हैं, जिन्होंने 37 गेंद में शतक लगाया है.

यह भी पढ़ें:

3 साल से नहीं खेला टी20, अचानक कैसे भारत के कप्तान बन गए श्रेयस अय्यर? यहां जानें इनसाइड स्टोरी

About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
Read More
Published at : 26 Jun 2026 04:05 PM (IST)
Tags :
India Vs Ireland IND Vs IRE IND Vs IRE T20 Vaibhav Sooryavanshi
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

क्रिकेट
टी20 इंटरनेशनल का सबसे तेज शतक लगाने के लिए वैभव सूर्यवंशी को कितनी गेंद में ठोकनी होगी सेंचुरी?
टी20 इंटरनेशनल का सबसे तेज शतक लगाने के लिए वैभव सूर्यवंशी को कितनी गेंद में ठोकनी होगी सेंचुरी?
क्रिकेट
बॉलीवुड स्टार जॉन अब्राहम की क्रिकेट में एंट्री, इस टीम के बने मालिक; जानें किस लीग में खरीदी टीम
बॉलीवुड स्टार जॉन अब्राहम की क्रिकेट में एंट्री, इस टीम के बने मालिक; जानें किस लीग में खरीदी टीम
क्रिकेट
टी20 इंटरनेशनल में कौन रहा भारत का सबसे सफल कप्तान? जानें धोनी, कोहली और रोहित में कौन नंबर-1
टी20 इंटरनेशनल में कौन रहा भारत का सबसे सफल कप्तान? जानें धोनी, कोहली और रोहित में कौन नंबर-1
क्रिकेट
वैभव सूर्यवंशी आज भारत के लिए रचेंगे इतिहास, लेकिन नहीं बना पाएंगे टी20 का वर्ल्ड रिकॉर्ड
वैभव सूर्यवंशी आज भारत के लिए रचेंगे इतिहास, लेकिन नहीं बना पाएंगे टी20 का वर्ल्ड रिकॉर्ड
Advertisement

वीडियोज

Welcome to the Jungle Review: Akshay Kumar की मजेदार कॉमेडी, लॉजिक नहीं सिर्फ एंटरटेनमेंट
Raakh के Villain Akash Makhija ने सुनाई struggle, Death Threatsऔर success की अनसुनी कहानी
Sansani | Ketan Agrawal Murder Case:मर्डर से ठीक एक दिन पहले सिया और चेतन ने रची थी ये साजिश!
Ketan Murder Case: 350 फीट गहरी खाई...'क्राइम कुंडली' सामने आई! | Bharat ki Baat
Ram Mandir Daan Chori | Sanjay Singh | Champat Rai | Sandeep Chaudhary:राम नाम की लूट का पूरा सच!
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
कर्नाटक सरकार का बड़ा फैसला, निजी फोटो-वीडियो लीक करने पर FIR दर्ज करना अब अनिवार्य
कर्नाटक सरकार का बड़ा फैसला, निजी फोटो-वीडियो लीक करने पर FIR दर्ज करना अब अनिवार्य
महाराष्ट्र
Ketan Murder Case: CM फडणवीस ने मृतक के पिता से की मुलाकात, 'अच्छे परिवारों के बच्चे...'
केतन अग्रवाल मर्डर केस: CM फडणवीस ने मृतक के पिता से की मुलाकात, 'अच्छे परिवारों के बच्चे...'
इंडिया
'ट्रस्ट करें भंग, PM मोदी भी...' राम मंदिर चंदा चोरी मामले में सरकार पर भड़की कांग्रेस, कर डाली ये बड़ी डिमांड
'ट्रस्ट करें भंग, PM मोदी भी...' राम मंदिर चंदा चोरी मामले में सरकार पर भड़की कांग्रेस, कर डाली ये बड़ी डिमांड
क्रिकेट
वैभव सूर्यवंशी आज भारत के लिए रचेंगे इतिहास, लेकिन नहीं बना पाएंगे टी20 का वर्ल्ड रिकॉर्ड
वैभव सूर्यवंशी आज भारत के लिए रचेंगे इतिहास, लेकिन नहीं बना पाएंगे टी20 का वर्ल्ड रिकॉर्ड
रीजनल सिनेमा
Carry On Jatta 4 Box Office Collection Day 1 Live: गिप्पी ग्रेवाल-सरगुन की ‘कैरी ऑन जट्टा 4’ करेगी दमदार ओपनिंग! दोपहर 3 बजे तक कर डाला इतना कलेक्शन
‘कैरी ऑन जट्टा 4’ करेगी दमदार ओपनिंग! दोपहर 3 बजे तक कर डाला इतना कलेक्शन
इंडिया
कॉकरोच जनता पार्टी के फाउंडर अभिजीत दीपके ने धर्मेंद्र प्रधान को भेजा 'गिफ्ट', बोले - 'हैप्पी बर्थडे, प्लीज...'
CJP फाउंडर अभिजीत दीपके ने धर्मेंद्र प्रधान को भेजा 'गिफ्ट', बोले - 'हैप्पी बर्थडे, प्लीज...'
दिल्ली NCR
Explained: दरवाजे पर दस्तक, फॉर्म और मतदान का अधिकार! दिल्ली में SIR के लिए कस लें कमर, क्या, कैसे, कब और क्यों होगा?
दरवाजे पर दस्तक, फॉर्म और मतदान का अधिकार! दिल्ली में क्या, कैसे, कब और क्यों होगा SIR?
विश्व
Nepalese Tea: आंख दिखा रहे नेपाल को भारत ने सिखाया सबक, किया बड़ा फैसला, बॉर्डर पर सड़ रही 13 लाख किलो चाय
आंख दिखा रहे नेपाल को भारत ने सिखाया सबक, किया बड़ा फैसला, बॉर्डर पर सड़ रही 13 लाख किलो चाय
ENT LIVE
Carry On Jatta 4 की स्टार कास्ट ने हंसी-मजाक के साथ किया दिल जीतने वाला खुलासा
Carry On Jatta 4 की स्टार कास्ट ने हंसी-मजाक के साथ किया दिल जीतने वाला खुलासा
ABP NEWS
Ketan Murder Case: सिया के पिता ने अपनी बेटी को भी केतन की तरह किले से धक्का देने की बात कही!
Ketan Murder Case: सिया के पिता ने अपनी बेटी को भी केतन की तरह किले से धक्का देने की बात कही!
ABP NEWS
Viral Video: बारिश बुलाने के लिए गधों की शादी, पूरे गांव ने किया कन्यादान!
Viral Video: बारिश बुलाने के लिए गधों की शादी, पूरे गांव ने किया कन्यादान!
ABP NEWS
Viral Video: अपनी ही सरकार के खिलाफ BJP पार्षद का प्रदर्शन, नाले में काटा केक!
Viral Video: अपनी ही सरकार के खिलाफ BJP पार्षद का प्रदर्शन, नाले में काटा केक!
ABP NEWS
Viral Video: प्रेमिका के घरवालों ने प्रेमी को बंधक बनाकर पीटा, वीडियो वायरल!
Viral Video: प्रेमिका के घरवालों ने प्रेमी को बंधक बनाकर पीटा, वीडियो वायरल!
Embed widget