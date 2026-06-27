हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
IPLलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्ट
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटIND vs IRE T20: दूसरे टी20 में वैभव सूर्यवंशी को मिलेगा मौका! इतनी बदल जाएगी टीम इंडिया की प्लेइंग इलेवन

IND vs IRE T20: दूसरे टी20 में वैभव सूर्यवंशी को मिलेगा मौका! इतनी बदल जाएगी टीम इंडिया की प्लेइंग इलेवन

IND vs IRE 2nd T20 Playing 11 Prediction: भारत और आयरलैंड का दूसरा टी20 मैच 28 जून को खेला जाएगा. पहले मुकाबला टीम इंडिया 34 रनों से हार चुकी है.

Written By : नीरज शर्मा |  Updated at : 27 Jun 2026 03:39 PM (IST)
Preferred Sources

बीते शुक्रवार भारतीय टीम की चौंकाने वाली हार हुई. पहले टी20 मैच में आयरलैंड ने टीम इंडिया को 34 रनों से हरा दिया. आयरलैंड के लिए यह जीत ऐतिहासिक रही क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में उसने पहली बार भारत को हराया है. इसके लिए कप्तान श्रेयस अय्यर और खासतौर पर बल्लेबाजों की जमकर आलोचना हुई.

भारत और आयरलैंड का दूसरा टी20 मैच 28 जून को बेलफास्ट में ही खेला जाएगा. पहले मुकाबले में टीम इंडिया की पोल खुल गई, जिसके बाद कई खामियां उजागर हुई हैं. उन्हें देखते हुए दूसरे टी20 मैच में भारतीय मैनेजमेंट प्लेइंग इलेवन में बदलाव कर सकता है. साथ ही यह भी जान लीजिए दूसरे मुकाबले में 15 वर्षीय वैभव सूर्यवंशी को मौका मिलेगा या नहीं.

क्या वैभव सूर्यवंशी खेलेंगे?

करोड़ों भारतीय फैंस वैभव सूर्यवंशी के इंटरनेशनल डेब्यू का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन फैंस का ये इंतजार लंबा खिंच सकता है. दरअसल पहले टी20 मैच से पूर्व कप्तान श्रेयस अय्यर और बल्लेबाजी कोच सितांशु कोटक ने वैभव पर एक ही बात को दोहराया था.

अय्यर और कोटक का कहना था कि भारतीय टीम में पहले से बेहतरीन और इन-फॉर्म बल्लेबाज हैं. अचानक उनकी जगह किसी और को दे देना, यह सरासर नाइंसाफी होगी. उन्होंने यह भी माना कि बेशक वैभव एक बेहतरीन क्रिकेटर हैं, लेकिन उन्हें अपने मौके के लिए इंतजार करना पड़ सकता है. ऐसे में संभव है कि वैभव दूसरे टी20 मैच से भी बाहर बैठ सकते हैं.

प्रिंस यादव का डेब्यू

पहले मुकाबले में प्रसिद्ध कृष्णा बहुत महंगे साबित हुए थे, जिन्होंने 4 ओवरों में 57 रन लुटाए थे. उनकी जगह प्रिंस यादव को अपना टी20 डेब्यू करने का मौका मिल सकता है. दूसरी ओर वाशिंगटन सुंदर के स्थान पर सूर्यांश शेडगे भी टीम इंडिया के लिए अपना पहला मैच खेलने उतर सकते हैं. सुंदर ने पहले टी20 में छठे क्रम पर आकर सिर्फ 9 रन बनाए थे और गेंदबाजी में उनसे केवल एक ओवर करवाया गया था.

दूसरे टी20 के लिए भारत की संभावित प्लेइंग इलेवन: अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन, ईशान किशन, श्रेयस अय्यर (कप्तान), तिलक वर्मा, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, सूर्यांश शेडगे, प्रिंस यादव, अर्शदीप सिंह, हर्षित राणा

यह भी पढ़ें:

India vs Ireland T20: 'हम फेल... वे जीत के हकदार...', आयरलैंड से हार के बाद अभिषेक शर्मा का बड़ा बयान, वीडियो वायरल

IND vs IRE T20I: 'अच्छा किया...', वैभव सूर्यवंशी को लेकर ये क्या बोल गए संजय मांजरेकर, मच गया बवाल

About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
Read More
Published at : 27 Jun 2026 03:39 PM (IST)
Tags :
India National Cricket Team IND Vs IRE 2nd T20 India Vs Ireland Vaibhav Sooryavanshi
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

क्रिकेट
IND vs IRE T20: दूसरे टी20 में वैभव सूर्यवंशी को मिलेगा मौका! इतनी बदल जाएगी टीम इंडिया की प्लेइंग इलेवन
दूसरे टी20 में वैभव सूर्यवंशी को मिलेगा मौका! इतनी बदल जाएगी टीम इंडिया की प्लेइंग इलेवन
क्रिकेट
India vs Ireland T20: 'हम फेल... वे जीत के हकदार...', आयरलैंड से हार के बाद अभिषेक शर्मा का बड़ा बयान, वीडियो वायरल
'हम फेल... वे जीत के हकदार...', आयरलैंड से हार के बाद अभिषेक शर्मा का बड़ा बयान, वीडियो वायरल
क्रिकेट
FIFA World Cup 2026: केप वर्डे ने रचा इतिहास, नॉकआउट में पहुंचने वाला बना दुनिया का सबसे छोटा देश, जानिए कितनी है आबादी
FIFA World Cup 2026: केप वर्डे ने रचा इतिहास, नॉकआउट में पहुंचने वाला बना दुनिया का सबसे छोटा देश, जानिए कितनी है आबादी
क्रिकेट
IND vs IRE T20I: 'अच्छा किया...', वैभव सूर्यवंशी को लेकर ये क्या बोल गए संजय मांजरेकर, मच गया बवाल
'अच्छा किया...', वैभव सूर्यवंशी को लेकर ये क्या बोल गए संजय मांजरेकर, मच गया बवाल
Advertisement

वीडियोज

Mahindra BE 6 (Pack 2) ownership review | Auto Live #mahindra #mahindrabe6
US Iran War: सिंगापुर के जहाज पर हमला | Trump | Hormuz | IRGC | Netanyahu
Maharashtra TET Paper Leak: TET का पेपर लीक! कल होने वाली परीक्षा हुई रद्द | TET Exam Cancelled
Ram Temple Donation Scam: राम मंदिर चोरी के आरोपियों के पड़ोसियों ने खोले बड़े राज ?| Champat
Sansani | Crime News | Ketan Murder Case:'विग लगाता था... इसलिए मरना था?' सिया का चौंकाने वाला दावा!
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
राम मंदिर में चढ़ावा चोरी पर भड़के प्रियांक खरगे, कहा- 'इस पर मन की बात कब करेंगे PM मोदी'
राम मंदिर में चढ़ावा चोरी पर भड़के प्रियांक खरगे, कहा- 'इस पर मन की बात कब करेंगे PM मोदी'
बिहार
भरत तिवारी एनकाउंटर की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बड़ा खुलासा, एक-दो नहीं 5 गोलियां लगने की पुष्टि
भरत तिवारी एनकाउंटर की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बड़ा खुलासा, एक-दो नहीं 5 गोलियां लगने की पुष्टि
विश्व
भारत के दौरे पर कब आएंगे डोनाल्ड ट्रंप? इंडिया-US डील पर बातचीत के बीच सर्जियो गोर ने बता दिया पूरा प्लान
भारत के दौरे पर कब आएंगे डोनाल्ड ट्रंप? इंडिया-US डील पर बातचीत के बीच सर्जियो गोर ने बता दिया पूरा प्लान
बॉलीवुड
Welcome To The Jungle Records: 'वेलकम टू द जंगल' बनी तूफान, धुआंधार कमाई के साथ पहले दिन तोड़े ये 9 बड़े रिकॉर्ड्स
'वेलकम टू द जंगल' बनी तूफान, धुआंधार कमाई के साथ पहले दिन तोड़े ये 9 बड़े रिकॉर्ड्स
स्पोर्ट्स
FIFA World Cup 2026: केप वर्डे ने रचा इतिहास, नॉकआउट में पहुंचने वाला बना दुनिया का सबसे छोटा देश, जानिए कितनी है आबादी
FIFA World Cup 2026: केप वर्डे ने रचा इतिहास, नॉकआउट में पहुंचने वाला बना दुनिया का सबसे छोटा देश, जानिए कितनी है आबादी
विश्व
होर्मुज से गुजरने वाले जहाजों को देना पड़ेगा टैक्स? ईरान और अमेरिका की बातचीत के बीच ओमान ने दिया ये बयान
होर्मुज से गुजरने वाले जहाजों को देना पड़ेगा टैक्स? ईरान और अमेरिका की बातचीत के बीच ओमान ने दिया ये बयान
महाराष्ट्र
महाराष्ट्र में पेपर लीक के चलते TET परीक्षा स्थगित, भिवंडी पुलिस ने हिरासत में लिए 3 आरोपी
महाराष्ट्र में पेपर लीक के चलते TET परीक्षा स्थगित, भिवंडी पुलिस ने हिरासत में लिए 3 आरोपी
हेल्थ
Heart Health Tips : जिम या फिर योगा...दिल की सेहत के लिए क्या है बेहतर? एक्सपर्ट से जानें
जिम या फिर योगा...दिल की सेहत के लिए क्या है बेहतर? एक्सपर्ट से जानें
ENT LIVE
Blast Review: Abhirami, Preity Mukhundhan और Arjun Sarja की माइंड ब्लोइंग एक्शन फिल्म
Blast Review: Abhirami, Preity Mukhundhan और Arjun Sarja की माइंड ब्लोइंग एक्शन फिल्म
ENT LIVE
Carry On Jatta 4 Review: कन्फ्यूजन, कॉमेडी और फुल पैसा वसूल एंटरटेनमेंट
Carry On Jatta 4 Review: कन्फ्यूजन, कॉमेडी और फुल पैसा वसूल एंटरटेनमेंट
ABP NEWS
अयोध्या चंदा विवाद पर भड़कीं साध्‍वी ऋतंभरा.
अयोध्या चंदा विवाद पर भड़कीं साध्‍वी ऋतंभरा.
ABP NEWS
सच को छिपाया नहीं जा सकता: दान विवाद पर साध्वी ऋतंभरा।
सच को छिपाया नहीं जा सकता: दान विवाद पर साध्वी ऋतंभरा।
ABP NEWS
सांप चंदन के पेड़ों के चारों ओर भी लिपट जाते हैं। – साध्वी ऋतंभरा
सांप चंदन के पेड़ों के चारों ओर भी लिपट जाते हैं। – साध्वी ऋतंभरा
Embed widget