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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटवैभव सूर्यवंशी या संजू सैमसन, दूसरे टी20 में किसे मिलना चाहिए मौका? पिछली 5 पारियों से सब हो जाएगा साफ

वैभव सूर्यवंशी या संजू सैमसन, दूसरे टी20 में किसे मिलना चाहिए मौका? पिछली 5 पारियों से सब हो जाएगा साफ

Vaibhav Suryavanshi vs Sanju Samson: भारत और इंग्लैंड का दूसरा टी20 मैच 4 जुलाई को खेला जाएगा. पिछली 5 पारियों के आधार पर जानिए वैभव और सैमसन में से किसके आंकड़े बेहतर हैं.

Written By : नीरज शर्मा |  Updated at : 03 Jul 2026 03:16 PM (IST)
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वैभव सूर्यवंशी का डेब्यू कब होगा? यह फिलहाल भारतीय क्रिकेट में सबसे बड़ा सवाल बना हुआ है. यूके टूर पर अब तक टीम इंडिया तीन टी20 मैच खेल चुकी है, लेकिन वैभव को प्लेइंग इलेवन में मौका नहीं मिल पाया है. दूसरी ओर संजू सैमसन लगातार फ्लॉप हो रहे हैं, जिससे फैंस भारतीय टीम मैनेजमेंट पर भड़क उठे हैं.

वैभव की उम्र अभी चाहे 15 साल है, लेकिन कप्तान श्रेयस अय्यर खुद कह चुके हैं कि वैभव सूर्यवंशी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खेलने के लिए पूरी तरह तैयार हैं. सैमसन बनाम वैभव को लेकर भी बहस छिड़ चुकी है. यहां आप खुद ही तय कर लीजिए कि पिछली 5 पारियों के आंकड़ों के आधार पर 4 जुलाई को होने वाले दूसरे टी20 मैच में किसको प्लेइंग इलेवन में मौका मिलना चाहिए.

वैभव बनाम सैमसन, पिछली 5 पारियों के आंकड़े

पहले संजू सैमसन की बात करें तो पिछली पांच पारियों में उन्होंने मात्र 33 रन बनाए हैं. जाहिर है, सैमसन खराब फॉर्म से जूझ रहे हैं. यूके टूर पर अब तक तीन मैचों में उन्होंने सिर्फ 6 रन बनाए हैं. इससे पहले सैमसन IPL 2026 में खेल रहे थे. आईपीएल सीजन की आखिरी 2 पारियों में वो केवल 27 रन बना सके थे. पिछली चार पारियों में उनका सर्वाधिक स्कोर केवल 5 रन रहा है.

सैमसन की पिछली 5 पारी: 1, 0, 5, 0, 27 

अब वैभव सूर्यवंशी की बात करें तो उन्हें हाल ही में अफगानिस्तान ए और श्रीलंका ए के खिलाफ ट्राई सीरीज में खेलते देखा गया था. पिछली पांच पारियों में उन्होंने 211 रन बनाए हैं और ट्राई सीरीज के फाइनल में उन्होंने मात्र 29 गेंद में 94 रन बना डाले थे. 

सूर्यवंशी की पिछली 5 पारी: 14, 44, 21, 38, 94

इन आंकड़ों से साफ हो जाता है कि निरंतरता के मामले में वैभव सूर्यवंशी कहीं बेहतर हैं. फिर चाहे वो पिछली पांच पारियों में एक ही अर्धशतक क्यों ना लगा पाए हों, लेकिन उनका औसत 42.2 का है. जबकि सैमसन ने पिछली 5 पारियों में 6.6 के बेकार औसत से रन बनाए हैं.

यह भी पढ़ें:

वैभव सूर्यवंशी के डेब्यू को लेकर दिग्गजों की अलग-अलग राय, 5 में से 3 ने मौका देने की कही बात, अश्विन- पुजारा की अलग सोच

About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
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Published at : 03 Jul 2026 03:16 PM (IST)
Tags :
IND Vs ENG 2nd T20 SANJU SAMSON IND VS ENG Vaibhav Suryavanshi
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