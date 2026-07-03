वैभव सूर्यवंशी का डेब्यू कब होगा? यह फिलहाल भारतीय क्रिकेट में सबसे बड़ा सवाल बना हुआ है. यूके टूर पर अब तक टीम इंडिया तीन टी20 मैच खेल चुकी है, लेकिन वैभव को प्लेइंग इलेवन में मौका नहीं मिल पाया है. दूसरी ओर संजू सैमसन लगातार फ्लॉप हो रहे हैं, जिससे फैंस भारतीय टीम मैनेजमेंट पर भड़क उठे हैं.

वैभव की उम्र अभी चाहे 15 साल है, लेकिन कप्तान श्रेयस अय्यर खुद कह चुके हैं कि वैभव सूर्यवंशी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खेलने के लिए पूरी तरह तैयार हैं. सैमसन बनाम वैभव को लेकर भी बहस छिड़ चुकी है. यहां आप खुद ही तय कर लीजिए कि पिछली 5 पारियों के आंकड़ों के आधार पर 4 जुलाई को होने वाले दूसरे टी20 मैच में किसको प्लेइंग इलेवन में मौका मिलना चाहिए.

वैभव बनाम सैमसन, पिछली 5 पारियों के आंकड़े

पहले संजू सैमसन की बात करें तो पिछली पांच पारियों में उन्होंने मात्र 33 रन बनाए हैं. जाहिर है, सैमसन खराब फॉर्म से जूझ रहे हैं. यूके टूर पर अब तक तीन मैचों में उन्होंने सिर्फ 6 रन बनाए हैं. इससे पहले सैमसन IPL 2026 में खेल रहे थे. आईपीएल सीजन की आखिरी 2 पारियों में वो केवल 27 रन बना सके थे. पिछली चार पारियों में उनका सर्वाधिक स्कोर केवल 5 रन रहा है.

सैमसन की पिछली 5 पारी: 1, 0, 5, 0, 27

अब वैभव सूर्यवंशी की बात करें तो उन्हें हाल ही में अफगानिस्तान ए और श्रीलंका ए के खिलाफ ट्राई सीरीज में खेलते देखा गया था. पिछली पांच पारियों में उन्होंने 211 रन बनाए हैं और ट्राई सीरीज के फाइनल में उन्होंने मात्र 29 गेंद में 94 रन बना डाले थे.

सूर्यवंशी की पिछली 5 पारी: 14, 44, 21, 38, 94

इन आंकड़ों से साफ हो जाता है कि निरंतरता के मामले में वैभव सूर्यवंशी कहीं बेहतर हैं. फिर चाहे वो पिछली पांच पारियों में एक ही अर्धशतक क्यों ना लगा पाए हों, लेकिन उनका औसत 42.2 का है. जबकि सैमसन ने पिछली 5 पारियों में 6.6 के बेकार औसत से रन बनाए हैं.

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