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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटIND vs ENG 4th T20: श्रेयस अय्यर ने जीता टॉस, भारत की प्लेइंग इलेवन में 2 बदलाव; संजू सैमसन को नहीं मिला मौका

IND vs ENG 4th T20: श्रेयस अय्यर ने जीता टॉस, भारत की प्लेइंग इलेवन में 2 बदलाव; संजू सैमसन को नहीं मिला मौका

England vs India 4th T20I: चौथे टी20 में भी संजू सैमसन को मौका नहीं मिला है. टीम इंडिया ने इस मैच में दो बदलाव किए हैं. प्रसिद्ध कृष्णा और वाशिंगटन सुंदर को मौका मिला है.

Written By : मोहम्मद वाहिद |  Updated at : 09 Jul 2026 09:49 PM (IST)
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ब्रिस्टल के काउंटी ग्राउंड में खेले जा रहे चौथे टी20 में टीम इंडिया ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला लिया है. भारत की प्लेइंग इलेवन में दो बदलाव हुए हैं. आज प्रसिद्ध कृष्णा और वाशिंगटन सुंदर को मौका मिला है. हालांकि, हैरानी की बात यह है कि संजू सैमसन को आज भी मौका नहीं मिला है. इंग्लैंड की प्लेइंग इलेवन में भी एक बदलाव हुआ है. 

मिस्ट्री स्पिनर वरुण चक्रवर्ती और बॉलिंग ऑलराउंडर हर्षित राणा आज नहीं खेल रहे हैं. वहीं इंग्लैंड की टीम में लियाम डॉसन की जगह रेहान अहमद को मौका मिला है. इंग्लैंड ने दोनों लेग स्पिनर को प्लेइंग इलेवन में शामिल किया है. ग्राउंड काफी छोटा है. खासकर सामने की बाउंड्री बहुत छोटी है. ऐसे में हाई स्कोरिंग मैच होने की संभावना है.

टॉस के बाद भारतीय कप्तान श्रेयस अय्यर ने कहा, "हम पहले बल्लेबाजी करेंगे. अब जीतना ही होगा. हमने पहले दो मैचों में जो निडरता दिखाई है, वह सबने देखी. बस हम अपनी योजनाओं को पूरी तरह से लागू नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन आज एक नया दिन है, एक नई शुरुआत है, और लड़के पूरे जोश में हैं." वहीं इंग्लैंड के कप्तान हैरी ब्रूक ने टॉस के बाद कहा कि अगर वो टॉस जीतते तो पहले बल्लेबाजी करने का ही फैसला लेते. हम इस मैच को भी जीतने की कोशिश करेंगे, और सीरीज अपने नाम करना चाहेंगे.

इंग्लैंड की प्लेइंग इलेवन- फिल साल्ट, जोस बटलर (विकेटकीपर), हैरी ब्रूक (कप्तान), जैकब बेथेल, टॉम बैंटन, सैम कर्रन, विल जैक्स, रेहान अहमद, जोफ्रा आर्चर, आदिल राशिद और जोश टोंग

भारत की प्लेइंग इलेवन- अभिषेक शर्मा, वैभव सूर्यवंशी, इशान किशन (विकेटकीपर), श्रेयस अय्यर (कप्तान), तिलक वर्मा, शिवम दुबे, वाशिंगटन सुंदर, अक्षर पटेल, प्रिंस यादव, अर्शदीप सिंह और प्रसिद्ध कृष्णा

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About the author मोहम्मद वाहिद

मोहम्मद वाहिद वर्तमान में abp न्यूज़ में बतौर सीनियर कॉपी एडिटर के पद पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं. वाहिद abp न्यूज़ के डिजिटल विंग में स्पोर्ट्स इन्चार्ज हैं. वाहिद मई 2020 से abp न्यूज़ में काम कर रहे हैं. लखनऊ के रहने वाले वाहिद ने अपनी पत्रकारिता की शुरुआत इंडिया टीवी के साथ की थी. अपने 9 साल के करियर में वाहिद ने स्पोर्ट्स के अलावा राजनीति और क्राइम की बीट को भी कवर किया है. वाहिद ने पत्रकारिता में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री ली है.
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Published at : 09 Jul 2026 09:42 PM (IST)
Tags :
India Vs England Prasidh Krishna Washington Sundar IND Vs ENG 4th T20 Vaibhav Sooryavanshi
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