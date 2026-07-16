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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटबदल गई IND vs ENG दूसरे वनडे की टाइमिंग, 3 बजे शुरू नहीं होगा मैच; जानिए कहां देखें LIVE स्ट्रीमिंग

बदल गई IND vs ENG दूसरे वनडे की टाइमिंग, 3 बजे शुरू नहीं होगा मैच; जानिए कहां देखें LIVE स्ट्रीमिंग

IND vs ENG 2nd ODI Timing, Venue, Live Streaming: भारत बनाम इंग्लैंड वनडे सीरीज का पहला मैच 3:30 बजे शुरू हुआ था, लेकिन आज होने वाले दूसरे मैच की टाइमिंग अलग है. जानिए LIVE स्ट्रीमिंग डिटेल्स.

Written By : शिवम |  Updated at : 16 Jul 2026 10:24 AM (IST)
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भारत बनाम इंग्लैंड दूसरा वनडे आज कार्डिफ में स्थित सोफिया गार्डन्स स्टेडियम में खेला जाएगा. भारत इस मुकाबले को जीतकर सीरीज में अजेय बढ़त बनाना चाहेगी, जबकि सीरीज जीतने की उम्मीदों को बचाए रखने के लिए मेजबान को हर हाल में जीत चाहिए. आज होने वाले रोचक मुकाबले की टाइमिंग अलग है, जबकि पिछले मैच भारतीय समयनुसार दोपहर 3:30 बजे शुरू हुआ था. जानिए आज मैच कितने बजे शुरू होगा, इसका लाइव प्रसारण किस चैनल और लाइव स्ट्रीमिंग किस ऐप पर होगी.

पहले मुकाबले में विराट कोहली और रोहित शर्मा का बल्ला नहीं चला था, कप्तान शुभमन गिल ने 80 रनों की शानदार पारी खेली थी. देखना होगा कि क्या कप्तान आज खेलते हैं, क्योंकि पिछले मैच में वह चोट के कारण रिटायर्ड हर्ट होकर मैदान से बाहर चले गए थे.

सोफिया गार्डन्स स्टेडियम में टीम इंडिया का रिकॉर्ड

भारतीय क्रिकेट टीम ने 2014 के बाद से सोफिया गार्डन्स स्टेडियम में कोई मैच नहीं खेला है, इस ग्राउंड पर खेले 4 मैचों में भारत ने 3 में जीत दर्ज की है. इंग्लैंड के खिलाफ यहां हुए 2 मैचों में एक भारत ने जीता और 1 हारा है.

कितने बजे शुरू होगा IND vs ENG 2nd ODI?

भारत बनाम इग्लैंड दूसरा वनडे कार्डिफ के समयनुसार दोपहर 1 बजे से शुरू होगा, इस समय भारत में शाम के 5:30 बजे बज रहे होंगे. भारतीय समयनुसार टॉस शाम को 5 बजे होगा.

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IND vs ENG 2nd ODI Live प्रसारण कहां?

भारत बनाम इंग्लैंड दूसरे वनडे का लाइव प्रसारण सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क के चैनल पर होगा.

IND vs ENG 2nd ODI Live स्ट्रीमिंग किस ऐप पर होगी?

भारत बनाम इंग्लैंड दूसरे वनडे की लाइव स्ट्रीमिंग जियोहॉटस्टार ऐप और वेबसाइट पर होगी.

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About the author शिवम

शिवम फरवरी 2025 से एबीपी की स्पोर्ट्स टीम के साथ जुड़े हैं. इससे पहले शिवम ने 3 साल इनसाइडस्पोर्ट में बतौर सीनियर सब एडिटर के तौर पर काम किया है. शिवम ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई जामिया मिल्लिया इस्लामिया से की है.
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Published at : 16 Jul 2026 10:24 AM (IST)
Tags :
Ind Vs Eng Live Streaming India Vs England 2nd ODI IND Vs ENG Live Telecast INDIAN CRICKET TEAM IND Vs ENG 2nd ODI
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