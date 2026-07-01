हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
IPLलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्ट
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटइंग्लैंड दौरे पर भी वैभव सूर्यवंशी को नहीं मिला मौका, पहले टी20 भारत ने टॉस जीतकर चुनी बैटिंग; देखें प्लेइंग 11

इंग्लैंड दौरे पर भी वैभव सूर्यवंशी को नहीं मिला मौका, पहले टी20 भारत ने टॉस जीतकर चुनी बैटिंग; देखें प्लेइंग 11

IND vs ENG 1st T20I Toss: चेस्टर-ले-स्ट्रीट में हो रहे पहले टी20 में भारत ने टॉस जीतकर बैटिंग करने का फैसला किया. इस मैच में भी वैभव सूर्यवंशी का अंतर्राष्ट्रीय डेब्यू नहीं हो सका.

Written By : एबीपी स्पोर्ट्स डेस्क |  Edited By: मोहम्मद अलफैज |  Updated at : 01 Jul 2026 09:49 PM (IST)
Preferred Sources

IND vs ENG 1st T20I Toss Update: भारत और इंग्लैंड के बीच पहला टी20 चेस्टर-ले-स्ट्रीट के रिवरसाइड ग्राउंड पर है. मुकाबले में भारत ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी करने का फैसला किया है. इस मैच में भी वैभव सूर्यवंशी का डेब्यू नहीं हो सका. इससे पहले आयरलैंड दौरे पर भी फैंस वैभव को नहीं देख पाए थे. यहां इंग्लैंड के खिलाफ पहले टी20 में भी वैभव को मौका नहीं मिला है. 

यह भारत का चेस्टर-ले-स्ट्रीट में पहला टी20 है. मुकाबले के लिए इंग्लैंड ने एक दिन पहले ही प्लेइंग 11 का एलान कर दिया था. वहीं भारत की तरफ से प्लेइंग 11 टॉस के वक्त साफ हुई. 

टॉस के बाद क्या बोले भारतीय कप्तान?

टॉस के बाद भारतीय कप्तान श्रेयस अय्यर ने कहा, "हम पहले बैटिंग करेंगे. आयरलैंड सीरीज इतिहास हो चुका है. यह नई सीरीज है. पांच मैच होंगे. जाहिर तौर पर यह हमारे लिए अच्छा अवसर है. यह कप्तान के रूप में मेरी दूसरी सीरीज है. मैं उत्साहित हूं. हमें वो मिला जो चाहिए था. हमें कल यहां अभ्यास सत्र मिला, आस-पास के अनुकूल हो गया हूं."

टॉस के बाद क्या बोले इंग्लैंड के कप्तान?

टॉस के बाद इंग्लैंड के कप्तान हैरी ब्रूक ने कहा, "हम पहले गेंदबाजी करते, इसलिए टॉस के नतीजे से खुश हूं. विकेट अच्छा दिख रहा है. हम एक बहुत मजबूत भारतीय टीम के खिलाफ इस सीरीज के शुरू होने का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं और टीम के साथियों के साथ वापस आकर अच्छा लग रहा है. यह क्रिकेट का हिस्सा है. आपको अगली सीरीज के लिए जल्द से जल्द तैयार रहना होता है और उसे खुद के लिए ज्यादा से ज्यादा आसान बनाना होता है."

मुकाबले के लिए भारत की प्लेइंग 11 

संजू सैमसन, अभिषेक शर्मा, इशान किशन (विकेटकीपर), श्रेयस अय्यर (कप्तान), तिलक वर्मा, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, हर्षित राणा, रवि बिश्नोई, अर्शदीप सिंह, वरुण चक्रवर्ती. 

मुकाबले के लिए इंग्लैंड की प्लेइंग 11 

फिलिप सॉल्ट, जोस बटलर (विकेटकीपर), हैरी ब्रूक (कप्तान), जैकब बेथेल, टॉम बैंटन, सैम करन, विल जैक्स, लियाम डॉसन, साकिब महमूद, आदिल रशीद, ल्यूक वुड.

 

यह भी पढ़ें: 'वैभव सूर्यवंशी पानी पिलाएगा तो...', रविचंद्रन अश्विन का अपने ही बयान पर तीखा पलटवार; कह डाली बड़ी बात

Published at : 01 Jul 2026 09:38 PM (IST)
Tags :
India Vs England Vaibhav Sooryavanshi IND Vs ENG 1st T20I Toss
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

क्रिकेट
इंग्लैंड दौरे पर भी वैभव सूर्यवंशी को नहीं मिला मौका, पहले टी20 भारत ने टॉस जीतकर चुनी बैटिंग; देखें प्लेइंग 11
इंग्लैंड दौरे पर भी वैभव सूर्यवंशी को नहीं मिला मौका, पहले टी20 भारत ने टॉस जीतकर चुनी बैटिंग
क्रिकेट
IPL 2027 में चेन्नई के लिए खेलेंगे हार्दिक पांड्या! CSK के ताजा बयान से सस्पेंस हुआ खत्म
IPL 2027 में चेन्नई के लिए खेलेंगे हार्दिक पांड्या! CSK के ताजा बयान से सस्पेंस हुआ खत्म
क्रिकेट
IND vs ENG: 15 साल के वैभव सूर्यवंशी के नाम से थर -थर कांपी इंग्लैंड टीम, गेंदबाजों को मिली चेतावनी
15 साल के वैभव सूर्यवंशी के नाम से थर -थर कांपी इंग्लैंड टीम, गेंदबाजों को मिली चेतावनी
क्रिकेट
IND vs ENG 1st T20I Rain Update: काले बादल और बारिश बिगाड़ेगी खेल? भारत-इंग्लैंड के पहले टी20 में मौसम की चेतावनी
काले बादल और बारिश बिगाड़ेगी खेल? भारत-इंग्लैंड के पहले टी20 में मौसम की चेतावनी
Advertisement

वीडियोज

Tata Sierra EV vs Curvv vs Harrier EV #sierraev #harrierev
New Hyundai Venue diesel automatic review and mileage #autolive
Toxic Review: 'Toxic' का सबसे बोल्ड अनाउंसमेंट! Yash ने 5 हीरोइनों को किया ग्रैंड लॉन्च
Gram Chikitsalay Season 2 जीतेगा दर्शकों का दिल, बोले कलाकार
Ram Mandir दान चोरी का 'वाराणसी कनेक्शन' सिक्योरिटी एजेंसी और 6 आरोपियों का काला चिट्ठा! |ABPLIVE
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
भारत के खिलाफ बिलावल भुट्टो ने फिर उगला जहर, सिंधु के पानी को लेकर दी परमाणु बम धमकी
भारत के खिलाफ बिलावल भुट्टो ने फिर उगला जहर, सिंधु के पानी को लेकर दी परमाणु बम धमकी
मध्य प्रदेश
'BJP में शामिल हो जाएं दिग्विजय सिंह', पार्टी के विधायक ने दिया न्यौता, MP कांग्रेस में अंतर्कलह
'BJP में शामिल हो जाएं दिग्विजय सिंह', पार्टी के विधायक ने दिया न्यौता, MP कांग्रेस में अंतर्कलह
इंडिया
'PM मोदी के पास सुनहरा मौका, RSS भी...', भारत-पाकिस्तान बातचीत वाली चिट्ठी पर बोलीं महबूबा मुफ्ती
'PM मोदी के पास सुनहरा मौका, RSS भी...', भारत-पाकिस्तान बातचीत वाली चिट्ठी पर बोलीं महबूबा मुफ्ती
क्रिकेट
ईशान किशन बने दुनिया के नंबर-1 टी20 बल्लेबाज, दूसरे भारतीय को हुआ नुकसान; पाक बल्लेबाज भी रेस में 
ईशान किशन बने दुनिया के नंबर-1 टी20 बल्लेबाज, दूसरे भारतीय को हुआ नुकसान
बॉलीवुड
August Theatrical Release: सनी देओल मचाएंगे गदर, जुनूनी प्यार में डुबोएंगे इमरान हाशमी, बॉक्स ऑफिस पर आएगी सुनामी
अगस्त थिएटर रिलीज: सनी देओल मचाएंगे गदर, जुनूनी प्यार में डुबोएंगे इमरान हाशमी, बॉक्स ऑफिस पर आएगी सुनामी
गुजरात
Explained: गुजरात हाईकोर्ट- 'मैरिज सर्टिफिकेट और रजिस्ट्रेशन काफी नहीं', बिना 'सप्तपदी' के शादी अमान्य क्यों, फैसले का असर क्या?
गुजरात HC- 'मैरिज सर्टिफिकेट और रजिस्ट्रेशन काफी नहीं', बिना 'सप्तपदी' के शादी अमान्य क्यों?
इंडिया
WhatsApp Username से बढ़ेगा ऑनलाइन फ्रॉड? केंद्र सरकार करेगी जांच, मेटा को नोटिस भेजने की तैयारी!
WhatsApp Username से बढ़ेगा ऑनलाइन फ्रॉड? केंद्र सरकार करेगी जांच, मेटा को नोटिस भेजने की तैयारी!
ट्रेंडिंग
Viral Video : मेट्रो में How to Kill Men पढ़ती दिखी लड़की, यूजर्स बोले- यह अगली सोनम-सिया और मुस्कान
मेट्रो में How to Kill Men पढ़ती दिखी लड़की, यूजर्स बोले- यह अगली सोनम-सिया और मुस्कान
ENT LIVE
Yash का बड़ा धमाका! Kiara Advani से Huma Qureshi तक सबका तगड़ा लुक
Yash का बड़ा धमाका! Kiara Advani से Huma Qureshi तक सबका तगड़ा लुक
ENT LIVE
Bollywood में क्यों छाए हैं Bhojpuri Stars? Nirahua ने बताया असली राज
Bollywood में क्यों छाए हैं Bhojpuri Stars? Nirahua ने बताया असली राज
ENT LIVE
Rajkumar Hirani के बेटे Veer Hirani करेंगे बड़ा एक्टिंग डेब्यू
Rajkumar Hirani के बेटे Veer Hirani करेंगे बड़ा एक्टिंग डेब्यू
ENT LIVE
Sunny Deol और Akshaye Khanna का दमदार अंदाज, Ikka का ट्रेलर रिलीज
Sunny Deol और Akshaye Khanna का दमदार अंदाज, Ikka का ट्रेलर रिलीज
ENT LIVE
'Ab Hoga Hisaab' में इमोशन, सस्पेंस और विलेन का तड़का, स्टारकास्ट ने किया बड़ा दावा
'Ab Hoga Hisaab' में इमोशन, सस्पेंस और विलेन का तड़का, स्टारकास्ट ने किया बड़ा दावा
Embed widget