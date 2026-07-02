इन 3 भारतीय खिलाड़ियों ने इंग्लैंड को जमकर धोया, लेकिन बारिश ने बिगाड़ा खेल; रद्द हुआ पहला T20

डरहम में खेले गए पहले टी20 में श्रेयस अय्यर ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया था, एक बार फिर वैभव सूर्यवंशी को प्लेइंग 11 में जगह नहीं मिली. संजू सैमसन के रूप में भारत को पहला झटका दूसरे ही ओवर में लग गया, साकिब महमूद की गेंद पर वह कैच आउट हो गए. उन्होंने 7 गेंदें खेलकर सिर्फ 1 रन बनाया. इसके बाद इसी ओवर में ईशान किशन रन आउट हो गए, वह खाता भी नहीं खोल पाए. 6 पर 2 विकेट गिरने से भारत दबाव में थी, तब अभिषेक शर्मा ने ताबड़तोड़ अर्धशतक लगाकर टीम को बुरी स्थिति से उबारा.

अभिषेक शर्मा ने 20 गेंदों में अपना अर्धशतक जड़ा, इससे पहले उन्होंने टी20 इंटरनेशनल करियर में अपने 100 छक्के पूरे किए. वह इस आंकड़े तक सबसे कम पारियों में पहुंचने वाले बल्लेबाज बन गए हैं. उन्होंने 24 गेंदों में 245 की स्ट्राइक रेट से 59 रन बनाए, इस पारी में उन्होंने 4 छक्के और 6 चौके लगाए. कप्तान श्रेयस अय्यर ने उनका बखूबी साथ निभाया.

श्रेयस अय्यर ने भी जड़ी फिफ्टी

अभिषेक शर्मा और श्रेयस अय्यर के बीच 82 रनों की साझेदारी हुई, अभिषेक नौवें ओवर में आउट हुए. इसके बाद अय्यर ने फिफ्टी लगाई. उन्होंने 47 गेंदों में 1 छक्के और 6 चौकों की मदद से 68 रन बनाए. कप्तान ने शानदार पारी खेली, लेकिन उपकप्तान का बल्ला नहीं चला. तिलक वर्मा 13 गेंदों में 13 रन बनाकर आउट हुए.

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अंत में शिवम दुबे ने ताबड़तोड़ पारी खेलकर भारत के स्कोर को 189 तक पहुंचने में अहम रोल निभाया. दुबे ने 21 गेंदों में 42 रनों की शानदार पारी खेली, जिसमें 3 छक्के और 2 चौके जड़े. हर्षित राणा को अक्षर पटेल से ऊपर भेजा गया, लेकिन हर्षित अपनी दूसरी गेंद पर बिना खाता खोले आउट हो गए.

रद्द हुआ भारत बनाम इंग्लैंड पहला टी20

साकिब महमूद ने सर्वाधिक 3 विकेट लिए, उनके आलावा आदिल राशिद और सैम करन को 1-1 विकेट मिला. भारत ने इंग्लैंड के सामने जीत के लिए 190 रनों का लक्ष्य रखा था. लेकिन बारिश के कारण इंग्लैंड की पारी शुरू ही नहीं हो सकी और मैच रद्द करना पड़ा.

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