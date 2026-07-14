IPLलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्ट
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटIND vs ENG 1st ODI: ये 3 सवाल बने शुभमन गिल और गौतम गंभीर का सिरदर्द, आज फिर प्लेइंग 11 के साथ होगा प्रयोग?

IND vs ENG 1st ODI: ये 3 सवाल बने शुभमन गिल और गौतम गंभीर का सिरदर्द, आज फिर प्लेइंग 11 के साथ होगा प्रयोग?

IND vs ENG 1st ODI: भारत बनाम इंग्लैंड पहला वनडे बर्मिंघम के एजबेस्टन में है. कप्तान शुभमन गिल और कोच गौतम गंभीर के सामने 3 मुश्किल सवाल खड़े हैं. क्या आज प्लेइंग 11 में फिर प्रयोग होगा.

Written By : शिवम |  Updated at : 14 Jul 2026 12:52 PM (IST)
Preferred Sources

भारत बनाम इंग्लैंड पहला वनडे आज एजबेस्टन में दोपहर 3:30 बजे से शुरू होगा. शुभमन गिल ने प्रेस कांफ्रेंस में संकेत दिया था कि विराट कोहली की प्लेइंग 11 में वापसी होने जा रही है, जो चोट के कारण अफगानिस्तान के खिलाफ नहीं खेले थे. रोहित शर्मा पिछली सीरीज में शानदार फॉर्म में थे, हालांकि पिछली सीरीज में शतक लगाने वाले ईशान किशन को बाहर बैठना पड़ सकता है. हेड कोच गौतम गंभीर पर भी काफी दबाव है, क्योंकि उनकी कोचिंग में टीम इंडिया लगातार 2 सीरीज हार चुकी है और लगातार 7 मैचों से कोई जीत नहीं मिली है.

रोहित शर्मा के साथ कौन करेगा ओपन?

पिछली सीरीज में यशस्वी जायसवाल ने रोहित शर्मा के साथ ओपन किया था, जो इस सीरीज का हिस्सा नहीं हैं. विराट कोहली वापसी कर रहे हैं, जो तीसरे नंबर पर खेलते हैं. पिछली सीरीज में कभी श्रेयस अय्यर कभी शुभमन गिल ने तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी की, ईशान किशन चौथे नंबर पर भी खेले थे. अब विराट के आने से ईशान किशन की जगह प्लेइंग 11 में मुश्किल हो गई है. रोहित के साथ इंग्लैंड में शुभमन गिल ओपन कर सकते हैं. कप्तान का इंग्लैंड में रिकॉर्ड अच्छा भी है.

किस गेंदबाजी यूनिट के साथ उतरेगी टीम इंडिया?

कप्तान शुभमन गिल और कोच गौतम गंभीर के सामने ये भी मुश्किल सवाल होगा, क्योंकि टी20 सीरीज में खेले कई गेंदबाज इस सीरीज का हिस्सा हैं. जसप्रीत बुमराह की वापसी लगभग पक्की है, जो भारतीय गेंदबाजी का नेतृत्व करेंगे. टी20 में भारत के स्पिनर्स काफी महंगे साबित हुए थे, ऐसे में सवाल है कि वनडे में किस कॉम्बिनेशन के साथ उतरा जाए. भारत 3 तेज गेंदबाज, 2 स्पिनर के साथ खेल सकता है.

एजबेस्टन क्रिकेट स्टेडियम में तेज गेंदबाजों को अच्छा उछाल मिलता है, हालांकि मिडिल ओवरों में स्पिनर्स का रोल महत्वपूर्ण होता है. जसप्रीत बुमराह के साथ गुरनूर बरार और अर्शदीप सिंह के रूप में 3 तेज गेंदबाज खेल सकते हैं. कुलदीप यादव और अक्षर पटेल 2 स्पिनर्स के रूप में प्लेइंग 11 का हिस्सा बन सकते हैं. इनके आलावा ऑलराउंडर शिवम दुबे के रूप में एक और गेंदबाजी विकल्प रखा जा सकता है.

यह भी पढ़ें- आज इंग्लैंड के खिलाफ कौन-कौन से बड़े रिकॉर्ड बना सकते हैं विराट कोहली, 5 के बारे में जानिए

इंग्लैंड के गेंदबाजों का तोड़ क्या?

इंग्लैंड के गेंदबाजों ने टी20 में शानदार प्रदर्शन किया. उनके स्पिनर्स ने अहम रोल निभाया, उन्होंने सीरीज में कुल 10 विकेट लिए जबकि भारतीय स्पिनर्स 3 ही विकेट ले पाए थे. इंग्लैंड का गेंदबाजी कॉम्बिनेशन कमाल का है. आदिल राशिद के साथ विल जैक्स उनके 2 स्पिनर हो सकते हैं, जो अच्छी लय में भी हैं. जोफ्रा आर्चर, गस एटकिंसन और जोश टंग के रूप में 3 तेज गेंदबाज खेल सकते हैं. ऑलराउंडर सैम करन के रूप में वह एक अन्य गेंदबाजी विकल्प को रख सकते हैं, जो निचले क्रम में बल्लेबाजी को मजबूत करते हैं.

यह भी पढ़ें- 127 किलो का क्रिकेटर, एक कैच से बन गया था वर्ल्ड कप का हीरो, अब कहां हैं बरमूडा के ड्वेन लेवरॉक?

भारतीय बल्लेबाजी में अब अनुभव नजर आ रहा है, विराट कोहली मिडिल ओवरों को संभालेंगे तो रोहित शर्मा पर तेज तर्रार शुरुआत करने की जिम्मेदारी होगी. टीम को बड़ी साझेदारी करनी होगी, आर्चर, एटकिंसन जैसे गेंदबाजों पर आप सिर्फ प्रहार नहीं कर सकते बल्कि उनकी अच्छी गेंदों को सम्मान भी देना होगा. ये विराट और रोहित अच्छे से जानते हैं.

About the author शिवम

शिवम फरवरी 2025 से एबीपी की स्पोर्ट्स टीम के साथ जुड़े हैं. इससे पहले शिवम ने 3 साल इनसाइडस्पोर्ट में बतौर सीनियर सब एडिटर के तौर पर काम किया है. शिवम ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई जामिया मिल्लिया इस्लामिया से की है.
Read More
Published at : 14 Jul 2026 12:52 PM (IST)
Tags :
India Playing 11 India Vs England ODI Series IND Vs ENG 1st Odi Rohit SHarma INDIAN CRICKET TEAM GAUTAM GAMBHIR SHUBMAN GILL
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

क्रिकेट
IND vs ENG 1st ODI: ये 3 सवाल बने शुभमन गिल और गौतम गंभीर का सिरदर्द, आज फिर प्लेइंग 11 के साथ होगा प्रयोग?
ये 3 सवाल बने शुभमन गिल और गौतम गंभीर का सिरदर्द, आज फिर प्लेइंग 11 के साथ होगा प्रयोग?
क्रिकेट
IND vs ENG 1st ODI LIVE स्ट्रीमिंग और लाइव टेलीकास्ट डिटेल, कितने बजे शुरू होगा मैच? जानें सबकुछ
IND vs ENG 1st ODI LIVE स्ट्रीमिंग और लाइव टेलीकास्ट डिटेल, कितने बजे शुरू होगा मैच? जानें सबकुछ
क्रिकेट
127 किलो का क्रिकेटर, एक कैच से बन गया था वर्ल्ड कप का हीरो, अब कहां हैं बरमूडा के ड्वेन लेवरॉक?
127 किलो का क्रिकेटर, एक कैच से बन गया था वर्ल्ड कप का हीरो, अब कहां हैं बरमूडा के ड्वेन लेवरॉक?
क्रिकेट
भारत-इंग्लैंड पहले वनडे में इन 7 खिलाड़ियों पर रहेंगी नजरें, अकेले पलट सकते हैं मैच का रुख
भारत-इंग्लैंड पहले वनडे में इन 7 खिलाड़ियों पर रहेंगी नजरें, अकेले पलट सकते हैं मैच का रुख
Advertisement

वीडियोज

Breaking | US Iran War | Hormuz Strait: होर्मुज पर कंट्रोल को लेकर ईरान ने धमका दिया! | Trump
Breaking | US Massive Attack on Iran: ईरान के 70 ठिकानों पर ट्रंप का विनाशक अटैक! | Khamenei
Akhilesh Yadav का Nitish Kumar की तरह U-TURN! |ABPLIVE
Evil Dead Burn देखने से पहले 100 बार सोचिए!
Tata Sierra EV Pros and Cons plus which battery pack to buy? #tata #tatasierraev #autolive
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
लालू यादव को 'सुप्रीम' राहत, चारा घोटाला मामले में SC ने जमानत रद्द करने से किया इनकार
लालू यादव को 'सुप्रीम' राहत, चारा घोटाला मामले में SC ने जमानत रद्द करने से किया इनकार
महाराष्ट्र
अजित पवार गुट में नया विवाद, NCP चीफ के पद से सुनेत्रा पवार की होगी विदाई?
अजित पवार गुट में नया विवाद, NCP चीफ के पद से सुनेत्रा पवार की होगी विदाई?
क्रिकेट
127 किलो का क्रिकेटर, एक कैच से बन गया था वर्ल्ड कप का हीरो, अब कहां हैं बरमूडा के ड्वेन लेवरॉक?
127 किलो का क्रिकेटर, एक कैच से बन गया था वर्ल्ड कप का हीरो, अब कहां हैं बरमूडा के ड्वेन लेवरॉक?
टेलीविजन
तारक मेहता' में नहीं कटेगा 'जेठालाल' का रोल, दिलीप जोशी के एग्जिट पर मेकर्स ने दी सफाई, बताया सारा सच
तारक मेहता' में नहीं कटेगा 'जेठालाल' का रोल, दिलीप जोशी के एग्जिट पर मेकर्स ने दी सफाई
विश्व
5 घंटे तक 6 शहरों में बरसा बारूद... ईरान बोला- मार गिराया US का MQ-1, होर्मुज पर जंग से तेल महंगा
5 घंटे तक 6 शहरों में बरसा बारूद... ईरान बोला- मार गिराया US का MQ-1, होर्मुज पर जंग से तेल महंगा
इंडिया
E20 पेट्रोल पर आया वो सर्वे, जो उड़ा देगा केंद्र सरकार की नींद, NDA समर्थक ही हो गए खिलाफ, आंकड़ों ने चौंकाया
E20 पेट्रोल पर आया वो सर्वे, जो उड़ा देगा केंद्र सरकार की नींद, NDA समर्थक ही हो गए खिलाफ, आंकड़ों ने चौंकाया
एग्रीकल्चर
एक ही खर्च में डबल कमाई! मछली पालन के साथ बिना मिट्टी के सब्जियां उगाने का ये है जादुई फॉर्मूला
एक ही खर्च में डबल कमाई! मछली पालन के साथ बिना मिट्टी के सब्जियां उगाने का ये है जादुई फॉर्मूला
ऑटो
E20 को लेकर सख्त हुई सरकार, ऐसे लोगों पर दिए कड़े एक्शन के निर्देश, जानिए क्या है मामला?
E20 को लेकर सख्त हुई सरकार, ऐसे लोगों पर दिए कड़े एक्शन के निर्देश, जानिए क्या है मामला?
ENT LIVE
Govinda ने युवाओं को दी बड़ी सीख, बोले- योग, प्राणायाम और अपनी जड़ों से जुड़े रहें
Govinda ने युवाओं को दी बड़ी सीख, बोले- योग, प्राणायाम और अपनी जड़ों से जुड़े रहें
ENT LIVE
फैंस के प्यार से भावुक हुए Govinda, बोले- 'Roopa' हर घर तक पहुंचे
फैंस के प्यार से भावुक हुए Govinda, बोले- 'Roopa' हर घर तक पहुंचे
ENT LIVE
Govinda ने फैंस के प्यार को किया सलाम, बोले- 'Roopa' हर घर तक पहुंचे
Govinda ने फैंस के प्यार को किया सलाम, बोले- 'Roopa' हर घर तक पहुंचे
ENT LIVE
Govinda ने कहा, “मैं माया में नहीं फसूंगा” | रूपा प्रेस कॉन्फ्रेंस
Govinda ने कहा, “मैं माया में नहीं फसूंगा” | रूपा प्रेस कॉन्फ्रेंस
ENT LIVE
'Moana' Review: शानदार विजुअल्स, लेकिन कहानी में नहीं है कुछ नया
'Moana' Review: शानदार विजुअल्स, लेकिन कहानी में नहीं है कुछ नया
Embed widget