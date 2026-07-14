ये 3 सवाल बने शुभमन गिल और गौतम गंभीर का सिरदर्द, आज फिर प्लेइंग 11 के साथ होगा प्रयोग?

भारत बनाम इंग्लैंड पहला वनडे आज एजबेस्टन में दोपहर 3:30 बजे से शुरू होगा. शुभमन गिल ने प्रेस कांफ्रेंस में संकेत दिया था कि विराट कोहली की प्लेइंग 11 में वापसी होने जा रही है, जो चोट के कारण अफगानिस्तान के खिलाफ नहीं खेले थे. रोहित शर्मा पिछली सीरीज में शानदार फॉर्म में थे, हालांकि पिछली सीरीज में शतक लगाने वाले ईशान किशन को बाहर बैठना पड़ सकता है. हेड कोच गौतम गंभीर पर भी काफी दबाव है, क्योंकि उनकी कोचिंग में टीम इंडिया लगातार 2 सीरीज हार चुकी है और लगातार 7 मैचों से कोई जीत नहीं मिली है.

रोहित शर्मा के साथ कौन करेगा ओपन?

पिछली सीरीज में यशस्वी जायसवाल ने रोहित शर्मा के साथ ओपन किया था, जो इस सीरीज का हिस्सा नहीं हैं. विराट कोहली वापसी कर रहे हैं, जो तीसरे नंबर पर खेलते हैं. पिछली सीरीज में कभी श्रेयस अय्यर कभी शुभमन गिल ने तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी की, ईशान किशन चौथे नंबर पर भी खेले थे. अब विराट के आने से ईशान किशन की जगह प्लेइंग 11 में मुश्किल हो गई है. रोहित के साथ इंग्लैंड में शुभमन गिल ओपन कर सकते हैं. कप्तान का इंग्लैंड में रिकॉर्ड अच्छा भी है.

किस गेंदबाजी यूनिट के साथ उतरेगी टीम इंडिया?

कप्तान शुभमन गिल और कोच गौतम गंभीर के सामने ये भी मुश्किल सवाल होगा, क्योंकि टी20 सीरीज में खेले कई गेंदबाज इस सीरीज का हिस्सा हैं. जसप्रीत बुमराह की वापसी लगभग पक्की है, जो भारतीय गेंदबाजी का नेतृत्व करेंगे. टी20 में भारत के स्पिनर्स काफी महंगे साबित हुए थे, ऐसे में सवाल है कि वनडे में किस कॉम्बिनेशन के साथ उतरा जाए. भारत 3 तेज गेंदबाज, 2 स्पिनर के साथ खेल सकता है.

एजबेस्टन क्रिकेट स्टेडियम में तेज गेंदबाजों को अच्छा उछाल मिलता है, हालांकि मिडिल ओवरों में स्पिनर्स का रोल महत्वपूर्ण होता है. जसप्रीत बुमराह के साथ गुरनूर बरार और अर्शदीप सिंह के रूप में 3 तेज गेंदबाज खेल सकते हैं. कुलदीप यादव और अक्षर पटेल 2 स्पिनर्स के रूप में प्लेइंग 11 का हिस्सा बन सकते हैं. इनके आलावा ऑलराउंडर शिवम दुबे के रूप में एक और गेंदबाजी विकल्प रखा जा सकता है.

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इंग्लैंड के गेंदबाजों का तोड़ क्या?

इंग्लैंड के गेंदबाजों ने टी20 में शानदार प्रदर्शन किया. उनके स्पिनर्स ने अहम रोल निभाया, उन्होंने सीरीज में कुल 10 विकेट लिए जबकि भारतीय स्पिनर्स 3 ही विकेट ले पाए थे. इंग्लैंड का गेंदबाजी कॉम्बिनेशन कमाल का है. आदिल राशिद के साथ विल जैक्स उनके 2 स्पिनर हो सकते हैं, जो अच्छी लय में भी हैं. जोफ्रा आर्चर, गस एटकिंसन और जोश टंग के रूप में 3 तेज गेंदबाज खेल सकते हैं. ऑलराउंडर सैम करन के रूप में वह एक अन्य गेंदबाजी विकल्प को रख सकते हैं, जो निचले क्रम में बल्लेबाजी को मजबूत करते हैं.

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भारतीय बल्लेबाजी में अब अनुभव नजर आ रहा है, विराट कोहली मिडिल ओवरों को संभालेंगे तो रोहित शर्मा पर तेज तर्रार शुरुआत करने की जिम्मेदारी होगी. टीम को बड़ी साझेदारी करनी होगी, आर्चर, एटकिंसन जैसे गेंदबाजों पर आप सिर्फ प्रहार नहीं कर सकते बल्कि उनकी अच्छी गेंदों को सम्मान भी देना होगा. ये विराट और रोहित अच्छे से जानते हैं.