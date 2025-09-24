बांग्लादेश ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी चुनी है. इस मैच में बांग्लादेश की कप्तानी जाकिर अली कर रहे हैं, क्योंकि लिटन दास अभ्यास के दौरान चोटिल हो गए थे. बांग्लादेश टीम ने प्लेइंग इलेवन में 4 बदलाव किए हैं. वहीं टीम इंडिया ने अपनी प्लेइंग इलेवन में कोई बदलाव नहीं किया है. लिटन दास की कप्तानी में बांग्लादेश टीम कमाल का प्रदर्शन कर रही थी. उनके बाहर होने से टीम इंडिया के लिए फाइनल की राह काफी हद तक आसान हो गई है.

वहीं मैच से पहले खबरें थीं कि बुमराह को बांग्लाद्देश के खिलाफ मैच से आराम दिया जा सकता है, लेकिन वो बांग्लादेश के खिलाफ खेल रहे हैं. भारतीय टीम इस मैच को जीतकर फाइनल में अपनी जगह लगभग पक्की करना चाहेगी.

मैदान के आंकड़ों पर नजर डालें तो यहां एशिया कप 2025 में कुल 7 मैच खेले गए हैं, जिनमें से पांच बार चेज करने वाली टीम को जीत मिली है. मगर भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव ने टॉस हारने के बावजूद कहा कि उन्हें पहले बैटिंग करने में कोई समस्या नहीं है.

दोनों टीमों का फाइनल का समीकरण

भारत और बांग्लादेश एक-एक जीत के साथ पॉइंट्स टेबल में क्रमशः पहले और दूसरे स्थान पर मौजूद हैं. आज जीतने वाली टीम का फाइनल में जाना लगभग तय हो जाएगा. आज बांग्लादेश हारता है तो उसे सुपर-4 राउंड के अपने आखिरी मैच में बांग्लादेश को पाकिस्तान को हराना होगा. वहीं आज टीम इंडिया को हार मिलती है, तो उसे अपने आखिरी सुपर-4 मैच में श्रीलंका पर जीत चाहिए होगी.

भारत की प्लेइंग इलेवन: अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल, सूर्यकुमार यादव (कप्तान), तिलक वर्मा, संजू सैमसन (विकेटकीपर), शिवम दुबे, हार्दिक पंड्या, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह, वरुण चक्रवर्ती

बांग्लादेश की प्लेइंग इलेवन: सैफ हसन, तंजीद हसन तमीम, परवेज हुसैन इमोन, तौहीद हृदोय, शमीम हुसैन, जेकर अली (विकेटकीपर/कप्तान), मोहम्मद सैफुद्दीन, रिशाद हुसैन, तंजीम हसन साकिब, नसुम अहमद, मुस्तफिजुर रहमान

