भारतीय क्रिकेट टीम बांग्लादेश को हराकर एशिया कप 2025 की पहली फाइनलिस्ट बन सकती है. टीम इंडिया ने ग्रुप स्टेज के तीनों मैच जीतने के बाद पाकिस्तान को सुपर-4 राउंड में हराया. आज दोनों टीमें सुपर-4 में अपना-अपना दूसरा मैच खेलेगी. जानिए मैच का लाइव प्रसारण किन चैनल पर होगा, लाइव स्ट्रीमिंग किस-किस ऐप्स पर होगी. भारत बनाम बांग्लादेश मैच फ्री में लाइव मैच कहां देख सकते हैं.

लिटन दास की कप्तानी वाली बांग्लादेश टीम सुपर-4 में श्रीलंका को हराकर आ रही है, जिसे भारत के बाद दूसरी सबसे मजबूत टीम माना जा रहा था. हालांकि श्रीलंका फाइनल की दौड़ से लगभग बाहर हो चुकी है. लेकिन बांग्लादेश के लिए सूर्यकुमार यादव एंड टीम को हराना इतना आसान नहीं है. आंकड़े भी यही कहते हैं, क्योंकि इतिहास में सिर्फ एक बार ऐसा हुआ है जब भारतीय टीम बांग्लादेश से हारी है.

भारत बनाम बांग्लादेश टी20 में हेड टू हेड

कुल मैच- 17

भारत ने जीते- 16

बांग्लादेश ने जीते- 1

इतिहास में कभी नहीं हुआ जब भारत और बांग्लादेश एक दूसरे के खिलाफ दुबई में कोई टी20 मैच खेली हो. एशिया कप 2025 में भी पहली बार दोनों आमने सामने होंगी, क्योंकि ग्रुप स्टेज में दोनों टीमें अलग अलग ग्रुप में थीं.

भारत बनाम बांग्लादेश सुपर-4 मैच कब और कितने बजे शुरू होगा?

भारत और बांग्लादेश के बीच मैच आज (24 सितंबर) खेला जाएगा. यूएई में मैच शाम को 6:30 बजे शुरू होगा. भारत के समयनुसार मैच रात को 8 बजे से खेला जाएगा. टॉस 7:30 बजे होगा.

भारत बनाम बांग्लादेश सुपर-4 मैच कहां पर खेला जाएगा?

दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम.

भारत बनाम बांग्लादेश सुपर-4 मैच का लाइव प्रसारण किन चैनल पर होगा?

सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क एशिया कप 2025 का ऑफिशियल ब्रॉडकास्ट पार्टनर है. निम्न चैनलों पर लाइव प्रसारण होगा.

सोनी स्पोर्ट्स 1

सोनी स्पोर्ट्स 3 (हिंदी)

सोनी स्पोर्ट्स 4

सोनी स्पोर्ट्स 5

भारत बनाम बांग्लादेश सुपर-4 मैच की लाइव स्ट्रीमिंग किस ऐप पर होगी?

सोनी लिव ऐप और वेबसाइट पर भारत बनाम बांग्लादेश मैच की लाइव स्ट्रीमिंग होगी. इसके आलावा फैनकोड ऐप और वेबसाइट पर लाइव मैच की स्ट्रीमिंग होगी.

फ्री में कहां देखें भारत बनाम बांग्लादेश सुपर-4 का मैच?

एशिया कप 2025 में भारत के मैचों का लाइव प्रसारण डीडी स्पोर्ट्स पर हो रहा है. डीडी स्पोर्ट्स पर आप भारत बनाम बांग्लादेश मैच को फ्री में लाइव देख सकते हैं.