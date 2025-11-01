हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेट'ये मैच नहीं था बल्कि...', गौतम गंभीर की प्लानिंग पर भड़के पूर्व क्रिकेटर, चुन-चुनकर गिनाई गलतियां

IND vs AUS T20: ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दूसरे टी20 में भारत की हार के बाद पूर्व क्रिकेटर इरफ़ान पठान ने टीम पर कई सवाल उठाए. उन्होंने कहा कहीं से भी ये टीम विश्व चैंपियन, एशिया चैंपियन नजर नहीं आई.

By : शिवम | Updated at : 01 Nov 2025 04:14 PM (IST)
Preferred Sources

मेलबर्न में ऑस्ट्रेलिया के हाथों मिली हार के बाद पूर्व क्रिकेटर इरफ़ान पठान ने टीम इंडिया की बदली हुई रणनीतियों पर सवाल उठाए. सूर्यकुमार यादव और संजू सैमसन के बदले हुए क्रम के साथ हर्षित राणा को शिवम दुबे से पहले भेजने पर भी पूर्व क्रिकेटर ने चिंता व्यक्त की, उनके अनुसार टीम को इतना लेफ्ट एंड राइट कॉम्बिनेशन के बारे में नहीं सोचना चाहिए. उन्होंने अर्शदीप सिंह को लेकर भी चेतावनी दी कि उन्हें कम मौके मिले तो वह सुधार करने की जगह सिर्फ खुद को साबित करने के लिए खेलेंगे.

इरफ़ान पठान ने बल्लेबाजी क्रम में प्रयोग पर नाराजगी जाहिर करते हुए अपने यूट्यूब चैनल पर कहा, "हर्षित राणा शिवम दुबे से ऊपर बल्लेबाजी करने आए, अगर लेफ्ट एंड राइट कॉम्बिनेशन का ये सिलसिला है तो मुझे इस बात से सहमति नहीं है. दोनों की तुलना में शिवम दुबे अच्छे बल्लेबाज हैं, उन्होंने एशिया कप में अच्छी बल्लेबाजी की और यहां भी खेल सकते थे. हो सकता था कि वो भी जल्दी आउट हो जाते, लेकिन उन्हें ज्यादा मौके मिलने चाहिए."

कहीं मजबूती खत्म न हो जाए- पठान

पठान ने कहा, "नंबर-3 पर संजू सैमसन बल्लेबाजी करने आए, वो पहले ओपनर थे और फिर नीचे बल्लेबाजी करने लगे और फिर तीसरे नंबर पर आ गए. तीसरे नंबर पर खेल रहे सूर्यकुमार यादव चौथे नंबर पर आए. देखिए ये जरुरी है कि तीसरे नंबर की पोजीशन सूर्या के लिए तय हो जाए, वहां से नीचे आने की जरुरत नहीं है. अगर संजू इतने ऊपर-नीचे जाएंगे तो कहीं इतने ढीले न हो जाए, कि लचीलेपन के साथ जो मजबूती रहती है तो.खत्म हो जाए." हालांकि कि पठान ने ये भी माना कि टी20 में ओपनर्स को छोड़कर अन्य बल्लेबाजों को फ्लेक्सिबल होना पड़ता है.

इरफ़ान पठान ने ये भी माना कि संजू सैमसन को टीम से पूरा सपोर्ट मिल रहा है, तभी वह शुभमन गिल के बतौर ओपनर प्लेइंग 11 में आने के बाद भी खेल पा रहे हैं. लेकिन पूर्व क्रिकेटर को लगता है कि उनकी बल्लेबाजी क्रम भी फिक्स हो जाना चाहिए. उन्होंने कहा, "इतना बदलाव करोगे तो ठीक नहीं है, उन्होंने ओपनिंग करते हुए 3 शतक लगाए थे. निचले क्रम में पुरानी गेंद से भी रन बनाए. आपको मानसिक तौर पर मजबूती और सपोर्ट चाहिए. लेकिन ये चीजें बदल जाती हैं जब आपके 3-4 फेलियर होते हैं."

शुभमन गिल पर साधा निशाना

पठान ने गिल पर निशाना साधते हुए कहा कि, "उन्हें संजू को हटाकर वापस ओपनिंग पर लाया गया है, उन्हें लगातार प्रदर्शन करना होगा. यशस्वी जायसवाल जैसा बल्लेबाज टी20 नहीं खेल रहा है, भारत के लिए वनडे नहीं खेल रहा है. एक इतना काबिल खिलाड़ी, जो वनडे में 200 भी बना सकता है और टी20 में सेंचुरी भी जड़ सकता है. उसका बाहर रहना परेशानी का सबब जरूर है."

पठान ने इस पर भी सवाल उठाए कि संजू सैमसन के तीसरे और सूर्यकुमार यादव के चौथे नंबर पर आने से तिलक वर्मा को मजबूरन 5वें नंबर पर आना पड़ रहा है. 

अभिषेक शर्मा पर भी उठाए सवाल

दूसरे टी20 में सिर्फ अभिषेक शर्मा थे, जिन्होंने अच्छी बल्लेबाजी की. उन्होंने 37 गेंदों में 2 छक्के और 8 चौकों की मदद से 68 रन बनाए थे. हालांकि पठान ने उनकी गेम अवेयरनेस पर भी सवाल उठाए. उन्होंने कहा, "उनकी और हर्षित राणा की अर्धशतकीय साझेदारी हुई, ये करीब 47 गेंदों में हुई. इसमें से 33 गेंदें हर्षित राणा ने खेली, हालांकि उन्होंने अपना काम किया और निचले क्रम के बल्लेबाज से जो उम्मीद की जाती है उन्होंने वो किया. लेकिन यहां अभिषेक की जिम्मेदारी थी कि इस साझेदारी में ज्यादातर स्ट्राइक हर्षित के पास थी. वहां आपको और जिम्मेदारी उठानी थी."

About the author शिवम

शिवम फरवरी 2025 से एबीपी की स्पोर्ट्स टीम के साथ जुड़े हैं. इससे पहले शिवम ने 3 साल इनसाइडस्पोर्ट में बतौर सीनियर सब एडिटर के तौर पर काम किया है. शिवम ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई जामिया मिल्लिया इस्लामिया से की है.
Published at : 01 Nov 2025 04:04 PM (IST)
