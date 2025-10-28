हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटकल से शुरू हो रही भारत-ऑस्ट्रेलिया टी20 सीरीज, मोबाइल और टीवी पर कैसे देखें लाइव मैच; जानें लाइव स्ट्रीमिंग डिटेल्स

कल से शुरू हो रही भारत-ऑस्ट्रेलिया टी20 सीरीज, मोबाइल और टीवी पर कैसे देखें लाइव मैच; जानें लाइव स्ट्रीमिंग डिटेल्स

IND vs AUS T20 Live Streaming: भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया पांच मैचों की टी20 सीरीज कल से शुरू हो रही है. जानिए लाइव मैच किस चैनल और कहां पर लाइव स्ट्रीम किया जाएगा.

By : नीरज शर्मा | Updated at : 28 Oct 2025 03:23 PM (IST)
Key points generated by AI, verified by newsroom

भारत की टी20 टीम ऑस्ट्रेलिया से वनडे सीरीज में हार का बदला चुकता करना चाहेगी. भारत-ऑस्ट्रेलिया टी20 सीरीज (India vs Australia T20 Series Schedule) कल से शुरू हो रही है. पांच टी20 मैचों की सीरीज का पहला मुकाबला कैनबरा में खेला जाएगा. भारतीय टीम अगस्त 2023 के बाद से कोई टी20 सीरीज नहीं हारी है. अब ऑस्ट्रेलिया में उसके पास अपनी जीत की लय को बरकरार रखने का मौका होगा. सीरीज शुरू होने से पहले यहां जान लीजिए कि टी20 मुकाबलों को आप किस टीवी चैनल पर देख पाएंगे और इसका लाइव स्ट्रीम (IND vs AUS Live Streaming T20) कहां उपलब्ध होगा?

कब और कहां देखें लाइव स्ट्रीमिंग?

भारत-ऑस्ट्रेलिया पहला टी20 मैच 29 अक्टूबर को कैनबरा में खेला जाएगा. भारतीय समयानुसार सभी टी20 मैच दोपहर 1:45 मिनट पर शुरू होंगे.

अगर आप टीवी पर लाइव टेलीकास्ट देखना चाहते हैं, तो मैच का लाइव प्रसारण स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क पर आएगा. मोबाइल या फिर एंड्रॉइड टीवी पर लाइव स्ट्रीमिंग देखना चाहते हैं, तो यह जियोहॉटस्टार एप और वेबसाइट पर उपलब्ध होगा.

भारत-ऑस्ट्रेलिया टी20 सीरीज का शेड्यूल

भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया पहला टी20 मैच 29 अक्टूबर को कैनबरा में खेला जाएगा. 31 अक्टूबर को मेलबर्न, 2 नवंबर को होबार्ट, 6 नवंबर को गोल्ड कोस्ट में उनका टी20 मैच खेला जाना है. वहीं सीरीज का अंतिम मुकाबला 8 नवंबर को ब्रिसबेन में खेला जाएगा.

भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच अब तक 32 मैच खेले गए हैं, जिनमें से 20 बार टीम इंडिया ने बाजी मारी है. केवल 11 बार ऑस्ट्रेलियाई टीम विजयी रही है, जबकि उनके एक मैच का कोई परिणाम नहीं निकल सका था.

भारत का स्क्वाड: सूर्यकुमार यादव (कप्तान), अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल (उपकप्तान), तिलक वर्मा, नितीश कुमार रेड्डी, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, जितेश शर्मा (विकेटकीपर), वरुण चक्रवर्ती, जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह, कुलदीप यादव, हर्षित राणा, संजू सैमसन (विकेटकीपर), रिंकू सिंह, वाशिंगटन सुंदर

ऑस्ट्रेलिया का स्क्वाड: मिचेल मार्श (कप्तान), शॉन एबॉट (मैच 1-3), जेवियर बार्टलेट, महली बियर्डमैन (मैच 3-5), टिम डेविड, बेन ड्वार्शुइस (मैच 4-5), नाथन एलिस, जोश हेजलवुड (मैच 1-2), ग्लेन मैक्सवेल (मैच 3-5), ट्रैविस हेड, जोश इंग्लिश (विकेटकीपर), मैथ्यू कुहनेमन, मिशेल ओवेन, जोश फिलिप (विकेटकीपर), मैथ्यू शॉर्ट, मार्कस स्टोइनिस, एडम जैम्पा

नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
Published at : 28 Oct 2025 03:23 PM (IST)
