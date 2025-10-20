हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
IND vs AUS: 'हैरान मत होना अगर रोहित और कोहली...', भारत की हार के बाद सुनील गावस्कर ने दिया बड़ा बयान

IND vs AUS: 'हैरान मत होना अगर रोहित और कोहली...', भारत की हार के बाद सुनील गावस्कर ने दिया बड़ा बयान

IND vs AUS ODI: रोहित शर्मा और विराट कोहली की वापसी को लेकर फैंस उत्सुक थे, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले मैच में दोनों फ्लॉप हुए. रोहित 8 रन बनाकर आउट हुए तो कोहली खाता भी नहीं खोल पाए.

By : शिवम | Updated at : 20 Oct 2025 10:06 AM (IST)
रोहित शर्मा और विराट कोहली, दोनों ही ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले वनडे में बुरी तरह फ्लॉप हुए. पूर्व कप्तान रोहित जहां 14 गेंदों में 8 रन बनाकर आउट हुए तो कोहली अपना खाता भी नहीं खोल पाए. सुनील गावस्कर ने दोनों को लेकर बड़ा बयान दिया. बता दें कि बारिश से प्रभावित ये मुकाबला 26 ओवरों का खेला गया था, जिसे ऑस्ट्रेलिया ने 7 विकेट से जीत लिया.

चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल में मैच जिताऊ पारी खेलने के बाद रोहित शर्मा रविवार को पहला इंटरनेशनल मैच खेलने उतरे थे. पर्थ की उछाल भरी पिचों पर वह शुरुआत में भी मुश्किल में नजर आए, वह बड़ी पारी नहीं खेल पाए और जोश हेजलवुड की गेंद स्लिप में कैच दे बैठे. इसके बाद कोहली तीसरे नंबर पर आए, वह भी 224 दिन बाद इंटरनेशनल मैच खेल रहे थे. कोहली 8 गेंदें खेलकर शून्य पर आउट हुए.

सुनील गावस्कर ने रोहित-कोहली को लेकर क्या कहा

पर्थ में असफल होने के बावजूद रोहित शर्मा और विराट कोहली को सुनील गावस्कर का समर्थन मिला. उन्होंने इंडिया टुडे से बातचीत में कहा, "वे ऑस्ट्रेलिया की सबसे उछाल भरी पिचों पर खेल रहे थे, ये आसान नहीं था, खासकर उन प्लेयर्स के लिए जो कई महीनों से इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं. शुभमन गिल और श्रेयस अय्यर के लिए भी ये चुनौतीपूर्ण था, जो लगातार इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहे हैं."

गावस्कर ने आगे कहा, "टीम इंडिया अभी भी अच्छी है, उन्होंने चैंपियंस ट्रॉफी जीती है. अगर रोहित और कोहली अगले दोनों मैच में बड़ा स्कोर करते हैं तो हैरान मत होना. वे कुछ महीने बाद वापस आ रहे हैं, जितना ज्यादा खेलेंगे, जितना अधिक समय नेट्स पर बिताएंगे, और उन्हें अधिक थ्रोडाउन मिलेंगे, रिजर्व गेंदबाजों से 20 गज की दूरी से गेंदबाजी कराते हुए, उतनी ही जल्दी वह अपनी लय में लौट आएंगे. एक बार उनके बल्ले से रन निकलने लगेंगे तो टीम इंडिया का टोटल स्कोर 300,300 से ज्यादा होगा."

एडिलेड में है दूसरा वनडे

भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच दूसरा वनडे मैच गुरुवार 23, अक्टूबर को एडिलेड में खेला जाएगा. कोहली का यहां रिकॉर्ड अच्छा है, उन्होंने इस स्टेडियम में खेली 4 वनडे पारियों में 83.84 की स्ट्राइक रेट से 244 रन बनाए हैं. इस मैदान पर वह 2 बार शतक लगा चुके हैं, उनका सर्वाधिक स्कोर 107 रन का है.

रोहित शर्मा ने एडिलेड में खेली 6 वनडे पारियों में कुल 131 रन बनाए हैं, उनका सर्वाधिक स्कोर 43 का है. यानी इस ग्राउंड पर वह वनडे में कभी अर्धशतक भी नहीं लगा पाए हैं. 

About the author शिवम

शिवम फरवरी 2025 से एबीपी की स्पोर्ट्स टीम के साथ जुड़े हैं. इससे पहले शिवम ने 3 साल इनसाइडस्पोर्ट में बतौर सीनियर सब एडिटर के तौर पर काम किया है. शिवम ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई जामिया मिल्लिया इस्लामिया से की है.
Published at : 20 Oct 2025 10:06 AM (IST)
Sunil Gavaskar VIRAT KOHLI Rohit SHarma IND Vs AUS ODI IND VS AUS INDIA VS AUSTRALIA
