IND vs AUS सेमीफाइनल में कैसी होगी दोनों टीमों की प्लेइंग इलेवन, फाइनल के टिकट के लिए आज जंग

IND-W vs AUS-W Women's World Cup Semi Final: भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच आज 30 अक्टूबर को वीमेंस वर्ल्ड सेमीफाइनल मुकाबला खेला जाएगा. ये मैच दोपहर 3 बजे से शुरू होगा. आज सेमीफाइनल मुकाबला जीतकर ऑस्ट्रेलिया की टीम आठवीं बार वर्ल्ड चैंपियन बनने के लिए आगे बढ़ जाएगी. वहीं भारतीय टीम ऑस्ट्रेलिया को हराकर अपना पहला वर्ल्ड कप खिताब जीतने के और करीब पहुंचना चाहेगी. आज के मुकाबले में दोनों ही टीमें अपनी बेस्ट प्लेइंग इलेवन के साथ आने वाली है. दोनों ही टीमों में स्टार प्लेयर्स के चोटिल होने की भी खबर है, लेकिन देखना होगा कि आज सेमीफाइनल मुकाबले में कितने खिलाड़ी वापसी कर पाते हैं.

भारत की संभावित प्लेइंग इलेवन

स्मृति मंधाना, शैफाली वर्मा, हरमनप्रीत कौर (कप्तान), जेमिमा रोड्रिग्स, दीप्ति शर्मा, अमनजोत कौर, ऋचा घोष (विकेटकीपर), स्नेह राणा, क्रांति गौड़, श्री चरणी और रेणुका ठाकुर.

ऑस्ट्रेलिया की संभावित प्लेइंग इलेवन

एलिसा हेली (कप्तान/विकेटकीपर), एलिस पेरी, फोएबे लिचफील्ड, बेथ मूनी, एनाबेल सदरलैंड, एशले गार्डनर, ताहलिया मैकग्राथ, सोफी मोलिनक्स, किम गार्थ, अलाना किंग और मेगन स्कुट.

प्रतिका रावल की जगह शैफाली वर्मा

वीमेंस वर्ल्ड कप सेमीफाइनल से पहले भारत को बहुत बड़ा झटका लगा. टीम इंडिया की ओपनिंग बल्लेबाज प्रतिका रावल चोटिल हो गईं. प्रतिका इस विश्व कप में शानदार फॉर्म में नजर आ रही थीं. प्रतिका रावल ने लीग स्टेज में न्यूजीलैंड के खिलाफ मैच में शतक भी जड़ा. लेकिन भारत के आखिरी लीग स्टेज मुकाबले में, जो कि बांग्लादेश के खिलाफ खेला गया, इसके प्रतिका चोटिल हो गईं. अब प्रतिका राव की जगह टीम में शैफाली वर्मा को शामिल किया गया है. शैफाली में शानदार बैटर हैं, लेकिन वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल मैच उनके लिए इस टूर्नामेंट का पहला मुकाबला बन सकता है.

ऑस्ट्रेलियाई कप्तान एलिसा हेली होंगी बाहर?

वीमेंस वर्ल्ड कप सेमीफाइनल मुकाबले से चार दिन पहले ऑस्ट्रेलिया की कप्तान एलिसा हेली चोटिल हो गई. हेली कप्तान के साथ ही विकेटकीपर बल्लेबाज भी हैं. हेली की कप्तानी में ऑस्ट्रेलिया की टीम लीग स्टेज तक बिना कोई मैच हार पहुंची है. लेकिन आज के मुकाबले से पहले एलिसा हेली की टीम में वापसी करने की पूरी संभावना है.

