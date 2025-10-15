हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटIND vs AUS ODI: रोहित शर्मा के पीछे गिल, कोहली के चेहरे पर दिखा आत्मविश्वास, कुछ इस अंदाज में ऑस्ट्रेलिया रवाना हुई भारतीय टीम

IND vs AUS ODI Series 2025: विराट कोहली, रोहित शर्मा, शुभमन गिल और वनडे स्क्वाड में शामिल सभी प्लेयर्स दिल्ली से ऑस्ट्रेलिया के लिए रवाना हो गए हैं. पहला वनडे 19 अक्टूबर को पर्थ में खेला जाएगा.

By : एबीपी लाइव | Edited By: शिवम | Updated at : 15 Oct 2025 12:09 PM (IST)
Preferred Sources

ऑस्ट्रेलिया दौरे पर भारत 3 वनडे और 5 टी20 मैचों की सीरीज खेलेगा. शुरुआत वनडे सीरीज से होगी, जिसका पहला मैच 19 अक्टूबर को पर्थ में खेला जाएगा. विराट कोहली और रोहित शर्मा को देखने के लिए सभी इस सीरीज का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. बुधवार सुबह कोहली-रोहित समेत सभी प्लेयर्स दिल्ली से ऑस्ट्रेलिया के लिए रवाना हो गए हैं.

विराट कोहली मंगलवार की दोपहर को ही लंदन से दिल्ली आए थे, जबकि रोहित शर्मा पिछले कुछ दिनों से मुंबई में अभ्यास करने के बाद बुधवार शाम को दिल्ली पहुंचे थे. हेड कोच गौतम गंभीर समेत कई प्लेयर्स पहले से ही दिल्ली में थे. दिल्ली में वेस्टइंडीज के खिलाफ दूसरा टेस्ट मंगलवार को ही खत्म हुआ था.

कुछ इस अंदाज में ऑस्ट्रेलिया रवाना हुई टीम

विराट कोहली के चेहरे पर आत्मविश्वास साफ दिख रहा था, जबकि कप्तान शुभमन गिल से पहले विराट कोहली एयरपोर्ट के अंदर गए. बता दें कि इस सीरीज से पहले रोहित शर्मा को वनडे की कप्तानी से हटाकर शुभमन गिल को नया कप्तान नियुक्त किया गया था.

ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भारत का ODI स्क्वाड

शुभमन गिल (कप्तान), रोहित शर्मा, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर (उपकप्तान), अक्षर पटेल, केएल राहुल (विकेटकीपर), नितीश कुमार रेड्डी, वॉशिंगटन सुंदर, कुलदीप यादव, हर्षित राणा, मोहम्मद सिराज, अर्शदीप सिंह, प्रसिद्ध कृष्णा, ध्रुव जुरेल (विकेटकीपर), यशस्वी जयसवाल.

IND vs AUS ODI सीरीज का शेड्यूल

  • 19 अक्टूबर- पहला वनडे (ऑप्टस स्टेडियम)
  • 23 अक्टूबर- दूसरा वनडे (एडिलेड ओवल)
  • 25 अक्टूबर- तीसरा वनडे (सिडनी क्रिकेट ग्राउंड)

ऑस्ट्रेलिया दौरे पर होने वाले तीनों वनडे मैच भारत के समयनुसार सुबह 9 बजे शुरू होंगे. टॉस सुबह 8:30 बजे होगा. इस सीरीज के बाद भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया 5 मैचों की टी20 सीरीज होगी, इसमें विराट कोहली और रोहित शर्मा नहीं होंगे क्योंकि दोनों टी20 फॉर्मेट से संन्यास ले चुके हैं.

Published at : 15 Oct 2025 12:09 PM (IST)
