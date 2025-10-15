ऑस्ट्रेलिया दौरे पर भारत 3 वनडे और 5 टी20 मैचों की सीरीज खेलेगा. शुरुआत वनडे सीरीज से होगी, जिसका पहला मैच 19 अक्टूबर को पर्थ में खेला जाएगा. विराट कोहली और रोहित शर्मा को देखने के लिए सभी इस सीरीज का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. बुधवार सुबह कोहली-रोहित समेत सभी प्लेयर्स दिल्ली से ऑस्ट्रेलिया के लिए रवाना हो गए हैं.

विराट कोहली मंगलवार की दोपहर को ही लंदन से दिल्ली आए थे, जबकि रोहित शर्मा पिछले कुछ दिनों से मुंबई में अभ्यास करने के बाद बुधवार शाम को दिल्ली पहुंचे थे. हेड कोच गौतम गंभीर समेत कई प्लेयर्स पहले से ही दिल्ली में थे. दिल्ली में वेस्टइंडीज के खिलाफ दूसरा टेस्ट मंगलवार को ही खत्म हुआ था.

कुछ इस अंदाज में ऑस्ट्रेलिया रवाना हुई टीम

विराट कोहली के चेहरे पर आत्मविश्वास साफ दिख रहा था, जबकि कप्तान शुभमन गिल से पहले विराट कोहली एयरपोर्ट के अंदर गए. बता दें कि इस सीरीज से पहले रोहित शर्मा को वनडे की कप्तानी से हटाकर शुभमन गिल को नया कप्तान नियुक्त किया गया था.

India's cricket stars Rohit Sharma and Virat Kohli are back for the Australian white-ball tour, with Shubman Gill now leading the ODI side. This marks a significant leadership transition as the team gears up for future tournaments. pic.twitter.com/2m1mvG5Fko — Ashvin Mishra Bharat (@ashvinmisra) October 15, 2025

ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भारत का ODI स्क्वाड

शुभमन गिल (कप्तान), रोहित शर्मा, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर (उपकप्तान), अक्षर पटेल, केएल राहुल (विकेटकीपर), नितीश कुमार रेड्डी, वॉशिंगटन सुंदर, कुलदीप यादव, हर्षित राणा, मोहम्मद सिराज, अर्शदीप सिंह, प्रसिद्ध कृष्णा, ध्रुव जुरेल (विकेटकीपर), यशस्वी जयसवाल.

IND vs AUS ODI सीरीज का शेड्यूल

19 अक्टूबर- पहला वनडे (ऑप्टस स्टेडियम)

पहला वनडे (ऑप्टस स्टेडियम) 23 अक्टूबर- दूसरा वनडे (एडिलेड ओवल)

दूसरा वनडे (एडिलेड ओवल) 25 अक्टूबर- तीसरा वनडे (सिडनी क्रिकेट ग्राउंड)

ऑस्ट्रेलिया दौरे पर होने वाले तीनों वनडे मैच भारत के समयनुसार सुबह 9 बजे शुरू होंगे. टॉस सुबह 8:30 बजे होगा. इस सीरीज के बाद भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया 5 मैचों की टी20 सीरीज होगी, इसमें विराट कोहली और रोहित शर्मा नहीं होंगे क्योंकि दोनों टी20 फॉर्मेट से संन्यास ले चुके हैं.