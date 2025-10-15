ऑस्ट्रेलिया दौरे पर टीम इंडिया पहले 3 मैचों की वनडे सीरीज खेलेगी, पहला वनडे 19 अक्टूबर को पर्थ में खेला जाएगा. इस सीरीज के तीनों मैचों के टिकट बिक चुके हैं, इसको लेकर काफी क्रेज देखने को मिल रहा है क्योंकि विराट कोहली, रोहित शर्मा इसमें खेल रहे हैं. दोनों टी20 और टेस्ट से रिटायरमेंट ले चुके हैं. खैर, हम यहां आपको उन 3 बड़े बल्लेबाजों के बारे में बता रहे हैं, जो कभी ऑस्ट्रेलिया में वनडे फॉर्मेट में शतक नहीं लगा पाए हैं. इस लिस्ट में 1 खिलाड़ी ऐसा है, जो आगामी सीरीज का हिस्सा हैं और उनके पास मौका होगा कि इस बार शतक लगाकर इस आंकड़े को बदला जाए.

भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया वनडे सीरीज का पहला मैच 19 अक्टूबर को ऑप्टस स्टेडियम में खेला जाएगा. दूसरा वनडे 23 अक्टूबर को एडिलेड ओवल और तीसरा वनडे सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में 25 अक्टूबर को खेला जाएगा. तीनों मुकाबले भारत के समयनुसार सुबह 9 बजे से शुरू होंगे.

राहुल द्रविड़

पूर्व कप्तान और भारत के पूर्व हेड कोच राहुल द्रविड़ क्रिकेट जगत में बड़ा नाम है, लेकिन आपको जानकार हैरानी होगी कि वह ऑस्ट्रेलिया में कभी वनडे शतक नहीं लगा पाए हैं. द्रविड़ ने ऑस्ट्रेलिया में 22 वनडे खेले हैं, जिसमें उन्होंने 666 रन बनाए. उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में 7 अर्धशतक लगाए हैं, लेकिन कभी शतक नहीं लगा पाए.

सुरेश रैना

पूर्व क्रिकेटर सुरेश रैना भी इस लिस्ट में शामिल है, वह कभी ऑस्ट्रेलिया में वनडे में शतक नहीं लगा पाए. रैना ने ऑस्ट्रेलिया में 15 मैच खेले, जिसमें 409 रन बनाए और 3 अर्धशतक जड़े. रैना ने धोनी के साथ 2020 में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया था.

केएल राहुल

इस लिस्ट में केएल राहुल भी शामिल है, जो ऑस्ट्रेलिया के साथ आगामी सीरीज (IND vs AUS ODI Series 2025) का हिस्सा हैं. राहुल ने ऑस्ट्रेलिया में 3 वनडे खेले हैं, जिसमें 101.09 की स्ट्राइक रेट से 93 रन बनाए. उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में वनडे में 76 रनों की पारी खेली थी, लेकिन वह अपने शतक तक नहीं पहुंच पाए थे. राहुल अच्छी फॉर्म में हैं, और उम्मीद है कि इस दौरे में वह 1 शतक कम से कम लगाएंगे.

ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भारत का ODI स्क्वाड

शुभमन गिल (कप्तान), रोहित शर्मा, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर (उपकप्तान), अक्षर पटेल, केएल राहुल (विकेटकीपर), नितीश कुमार रेड्डी, वॉशिंगटन सुंदर, कुलदीप यादव, हर्षित राणा, मोहम्मद सिराज, अर्शदीप सिंह, प्रसिद्ध कृष्णा, ध्रुव जुरेल (विकेटकीपर), यशस्वी जयसवाल.