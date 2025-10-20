बारिश से प्रभावित पहले वनडे में ऑस्ट्रेलिया ने भारत को 7 विकेट से हराया. टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी भारत की बल्लेबाजी ने निराश किया, 224 दिनों बाद इंटरनेशनल मैच खेल रहे विराट कोहली (0) और रोहित शर्मा (8) फ्लॉप रहे. कप्तान शुभमन गिल, उपकप्तान श्रेयस अय्यर भी नहीं चले. 26 ओवरों के खेल में भारत ने 136 रन बनाए. लक्ष्य का पीछा करते हुए ऑस्ट्रेलिया ने 21.1 ओवरों में जीत दर्ज की. पूर्व क्रिकेटर आर अश्विन ने इसके बाद प्लेइंग 11 को लेकर सवाल उठाए. उन्होंने कहा कि बल्लेबाजी तो बल्लेबाजों को करनी होगी, उन्हें जिम्मेदारी लेनी होगी तो टीम को गेंदबाजी पर भी फोकस करना होगा.

आर अश्विन ने क्या कहा

अपने यूट्यूब चैनल पर बात करते हुए अश्विन ने सबसे पहले कहा कि टीम इंडिया के लिए दिन ही खराब था, क्योंकि बारिश से ओवर घटे, टॉस हारे. प्लेइंग 11 पर सवाल उठाते हुए उन्होंने कहा, "मैं समझ सकता हूं कि 2 स्पिनर क्यों हैं ऑलराउंडर नितीश कुमार रेड्डी के साथ, क्योंकि वह बल्लेबाजी में गहराई चाहते हैं. वाशिंगटन और अक्षर बल्लेबाजी कर सकते हैं, लेकिन गेंदबाजी के ऊपर भी थोड़ा ध्यान देदो. ये बड़े ग्राउंड हैं, और अगर कुलदीप ऐसे मैदानों पर आजादी के साथ गेंदबाजी नहीं करेंगे तो कहां करेंगे."

उन्होंने आगे कहा, "वह बल्लेबाजी में गहराई चाहते हैं, अगर बल्लेबाजी से आप मैच जीतना चाहते हैं तो बल्लेबाजों को जिम्मेदारी लेनी होगी न, ये बल्लेबाजों को रोल है कि रन बनाएं. आप बेहतर गेंदबाज खिलाएं, सिर्फ इसलिए मत खिलाओ कि आप अतिरिक्त बल्लेबाज चाहते हो.

🚨Ravi Ashwin thrashed Gautam Gambhir for dropping Kuldeep Yadav & playing too many all rounders.



"Please focus on bowling too, if Kuldeep can't bowl on these big grounds with freedom then where is he gonna bowl? They will talk about this batting depth but it is batter's job to… pic.twitter.com/C4Uphr4Ed6 — Rajiv (@Rajiv1841) October 19, 2025

कितने ऑलराउंडर चाहिए आपको- अश्विन

ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले वनडे में भारत ने प्लेइंग 11 में 3 ऑलराउंडर खिलाए थे. नितीश कुमार रेड्डी ने डेब्यू किया था, उनके साथ अक्षर पटेल और वाशिंगटन सुंदर के रूप में ऑलराउंडर खेल रहे थे. अश्विन ने कहा, "कितने ऑलराउंडर चाहिए आपको, 3 ऑलराउंडर हैं. एक जमाने में एक भी ऑलराउंडर नहीं होता था. नितीश, वाशी (वाशिंगटन सुंदर), अक्षर हैं. नितीश के होते हुए आप 2 बेस्ट स्पिनर के साथ नहीं खेल सकते तो मैं इसे नहीं समझ सकता."