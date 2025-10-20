हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Asia Cupलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्ट
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटIND vs AUS: ऑस्ट्रेलिया से हार के बाद भड़के अश्विन, बल्लेबाजों पर साधा निशाना, कहा- 'उन्हें जिम्मेदारी...'

IND vs AUS: ऑस्ट्रेलिया से हार के बाद भड़के अश्विन, बल्लेबाजों पर साधा निशाना, कहा- 'उन्हें जिम्मेदारी...'

IND vs AUS ODI: ऑस्ट्रेलिया दौरे की शुरुआत अच्छी नहीं हुई है, पहले वनडे में ऑस्ट्रेलिया ने भारत को 7 विकेट से हराया. इसके बाद आर अश्विन ने प्लेइंग में 3 ऑलराउंडर को शामिल करने पर सवाल उठाए.

By : शिवम | Updated at : 20 Oct 2025 08:11 AM (IST)
Preferred Sources

बारिश से प्रभावित पहले वनडे में ऑस्ट्रेलिया ने भारत को 7 विकेट से हराया. टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी भारत की बल्लेबाजी ने निराश किया, 224 दिनों बाद इंटरनेशनल मैच खेल रहे विराट कोहली (0) और रोहित शर्मा (8) फ्लॉप रहे. कप्तान शुभमन गिल, उपकप्तान श्रेयस अय्यर भी नहीं चले. 26 ओवरों के खेल में भारत ने 136 रन बनाए. लक्ष्य का पीछा करते हुए ऑस्ट्रेलिया ने 21.1 ओवरों में जीत दर्ज की. पूर्व क्रिकेटर आर अश्विन ने इसके बाद प्लेइंग 11 को लेकर सवाल उठाए. उन्होंने कहा कि बल्लेबाजी तो बल्लेबाजों को करनी होगी, उन्हें जिम्मेदारी लेनी होगी तो टीम को गेंदबाजी पर भी फोकस करना होगा.

आर अश्विन ने क्या कहा

अपने यूट्यूब चैनल पर बात करते हुए अश्विन ने सबसे पहले कहा कि टीम इंडिया के लिए दिन ही खराब था, क्योंकि बारिश से ओवर घटे, टॉस हारे. प्लेइंग 11 पर सवाल उठाते हुए उन्होंने कहा, "मैं समझ सकता हूं कि 2 स्पिनर क्यों हैं ऑलराउंडर नितीश कुमार रेड्डी के साथ, क्योंकि वह बल्लेबाजी में गहराई चाहते हैं. वाशिंगटन और अक्षर बल्लेबाजी कर सकते हैं, लेकिन गेंदबाजी के ऊपर भी थोड़ा ध्यान देदो. ये बड़े ग्राउंड हैं, और अगर कुलदीप ऐसे मैदानों पर आजादी के साथ गेंदबाजी नहीं करेंगे तो कहां करेंगे."

उन्होंने आगे कहा, "वह बल्लेबाजी में गहराई चाहते हैं, अगर बल्लेबाजी से आप मैच जीतना चाहते हैं तो बल्लेबाजों को जिम्मेदारी लेनी होगी न, ये बल्लेबाजों को रोल है कि रन बनाएं. आप बेहतर गेंदबाज खिलाएं, सिर्फ इसलिए मत खिलाओ कि आप अतिरिक्त बल्लेबाज चाहते हो.

कितने ऑलराउंडर चाहिए आपको- अश्विन

ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले वनडे में भारत ने प्लेइंग 11 में 3 ऑलराउंडर खिलाए थे. नितीश कुमार रेड्डी ने डेब्यू किया था, उनके साथ अक्षर पटेल और वाशिंगटन सुंदर के रूप में ऑलराउंडर खेल रहे थे. अश्विन ने कहा, "कितने ऑलराउंडर चाहिए आपको, 3 ऑलराउंडर हैं. एक जमाने में एक भी ऑलराउंडर नहीं होता था. नितीश, वाशी (वाशिंगटन सुंदर), अक्षर हैं. नितीश के होते हुए आप 2 बेस्ट स्पिनर के साथ नहीं खेल सकते तो मैं इसे नहीं समझ सकता."

About the author शिवम

शिवम फरवरी 2025 से एबीपी की स्पोर्ट्स टीम के साथ जुड़े हैं. इससे पहले शिवम ने 3 साल इनसाइडस्पोर्ट में बतौर सीनियर सब एडिटर के तौर पर काम किया है. शिवम ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई जामिया मिल्लिया इस्लामिया से की है.
Read
Published at : 20 Oct 2025 08:11 AM (IST)
Tags :
R Ashwin India Vs Australia ODI IND Vs AUS ODI INDIAN CRICKET TEAM IND VS AUS INDIA VS AUSTRALIA Nitish Kumar Reddy
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
हांगकांग एयरपोर्ट पर बड़ा हादसा, लैंडिंग के दौरान प्लेन ने खोया कंट्रोल, समुद्र में जा गिरा कार्गो विमान; VIDEO
हांगकांग एयरपोर्ट पर बड़ा हादसा, लैंडिंग के दौरान प्लेन ने खोया कंट्रोल, समुद्र में जा गिरा कार्गो विमान; VIDEO
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
Ayodhya Deepotsav: अयोध्या में दीपोत्सव पर बने दो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड, 26 लाख दीयों से जगमग हुई रामनगरी
अयोध्या में दीपोत्सव पर बने दो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड, 26 लाख दीयों से जगमग हुई रामनगरी
क्रिकेट
रोहित, विराट या गिल, टीम इंडिया की हार का असली गुनाहगार कौन? ऑस्ट्रेलिया में कटाई टीम इंडिया की नाक
रोहित, विराट या गिल, टीम इंडिया की हार का असली गुनाहगार कौन? ऑस्ट्रेलिया में कटाई टीम इंडिया की नाक
बॉलीवुड
दिवाली पर करीना कपूर का नवाबी अंदाज, बालों में गजरा और माथे पर बिंदी लगाकर इठलाईं बेबो
दिवाली पर करीना कपूर का नवाबी अंदाज, बालों में गजरा और माथे पर बिंदी लगाकर इठलाईं बेबो
Advertisement

वीडियोज

मंत्र के डरावने खेल में खूनी प्रपंच
Deepawali News: पटाखे के लिए लगी लंबी कतार, कई घंटे तक लाइन में लगे रहे लोग | ABP News
Bihar Election 2025: विपक्षी एकता के कितने दिन शेष? Romana Isar Khan | Congress | RJD
Sandeep Chaudhary: राशन से तौबा, सिलेंडर से तौबा...सरकार का ये रवैया होगा ? Bihar Election 2025
Bihar Election 2025: बिहार चुनाव में 'मुस्लिम फैक्टर', क्या बिगाड़ सकती है NDA-BJP का खेल!
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 214 / litre 65
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 176 / litre 65
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
हांगकांग एयरपोर्ट पर बड़ा हादसा, लैंडिंग के दौरान प्लेन ने खोया कंट्रोल, समुद्र में जा गिरा कार्गो विमान; VIDEO
हांगकांग एयरपोर्ट पर बड़ा हादसा, लैंडिंग के दौरान प्लेन ने खोया कंट्रोल, समुद्र में जा गिरा कार्गो विमान; VIDEO
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
Ayodhya Deepotsav: अयोध्या में दीपोत्सव पर बने दो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड, 26 लाख दीयों से जगमग हुई रामनगरी
अयोध्या में दीपोत्सव पर बने दो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड, 26 लाख दीयों से जगमग हुई रामनगरी
क्रिकेट
रोहित, विराट या गिल, टीम इंडिया की हार का असली गुनाहगार कौन? ऑस्ट्रेलिया में कटाई टीम इंडिया की नाक
रोहित, विराट या गिल, टीम इंडिया की हार का असली गुनाहगार कौन? ऑस्ट्रेलिया में कटाई टीम इंडिया की नाक
बॉलीवुड
दिवाली पर करीना कपूर का नवाबी अंदाज, बालों में गजरा और माथे पर बिंदी लगाकर इठलाईं बेबो
दिवाली पर करीना कपूर का नवाबी अंदाज, बालों में गजरा और माथे पर बिंदी लगाकर इठलाईं बेबो
विश्व
नेपाल के पूर्व पीएम केपी ओली को सता रहा गिरफ्तारी का डर, चुनाव को लेकर कार्की सरकार पर लगाए गंभीर आरोप
नेपाल के पूर्व पीएम केपी ओली को सता रहा गिरफ्तारी का डर, चुनाव को लेकर कार्की सरकार पर लगाए गंभीर आरोप
बिहार
तेज प्रताप यादव पर FIR दर्ज, नामांकन के बाद चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन का आरोप
तेज प्रताप यादव पर FIR दर्ज, नामांकन के बाद चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन का आरोप
यूटिलिटी
ऑनलाइन ऐसे करें पता, आपके शहर में कहां मिलेगा फ्री ट्रीटमेंट?
ऑनलाइन ऐसे करें पता, आपके शहर में कहां मिलेगा फ्री ट्रीटमेंट?
लाइफस्टाइल
इस बार की दिवाली बनाएं और भी रंगीन, अपनाएं ये लेटेस्ट रंगोली डिजाइन
इस बार की दिवाली बनाएं और भी रंगीन, अपनाएं ये लेटेस्ट रंगोली डिजाइन
ENT LIVE
राइज एंड फॉल के विजेता अर्जुन बिजलानी ने रियलिटी शो की ट्रॉफी उठाई
राइज एंड फॉल के विजेता अर्जुन बिजलानी ने रियलिटी शो की ट्रॉफी उठाई
ENT LIVE
भोजपुरी फिल्म ‘जया’ का जलवा! रत्नाकर कुमार की फिल्म ने सबरंग अवॉर्ड्स में जीते 4 बड़े सम्मान
भोजपुरी फिल्म ‘जया’ का जलवा! रत्नाकर कुमार की फिल्म ने सबरंग अवॉर्ड्स में जीते 4 बड़े सम्मान
ENT LIVE
राइज एंड फॉल सीजन 1 का फिनाले, आरुष भोला जीते, पवन सिंह भी जश्न में शामिल
राइज एंड फॉल सीजन 1 का फिनाले, आरुष भोला जीते, पवन सिंह भी जश्न में शामिल
ENT LIVE
Bigg Boss 19 new promo: मालती ने नेहल चुडासमा के कपड़ों का मजाक उड़ाया, जिससे कुनिका और अशनूर कौर हैरान रह गईं
Bigg Boss 19 new promo: मालती ने नेहल चुडासमा के कपड़ों का मजाक उड़ाया, जिससे कुनिका और अशनूर कौर हैरान रह गईं
ENT LIVE
Mahayodha Ram Review श्री राम के त्याग, प्रतिष्ठा की कहानी के साथ महान एनीमेशन
Mahayodha Ram Review श्री राम के त्याग, प्रतिष्ठा की कहानी के साथ महान एनीमेशन
Embed widget