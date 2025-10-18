India vs Australia First ODI: भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच वनडे सीरीज की शुरुआत 19 अक्टूबर से होने जा रही है. इस सीरीज का पहला वनडे पर्थ में खेला जाएगा. ये मैच भारतीय समयानुसार सुबह 9 बजे से शुरू होगा. इस बार भारत की वनडे टीम की कमान शुभमन गिल के हाथों में है. वहीं ऑस्ट्रेलियाई ODI टीम के कप्तान मिशेल मार्श हैं. इस सीरीज में रोहित शर्मा और विराट कोहली भी सात महीने बाद भारतीय टीम के लिए खेलते नजर आने वाले हैं. दोनों ही टीमों में कई दमदार प्लेयर शामिल हैं, जो अकेले ही मैच का रुख पलटने की काबिलियत रखते हैं. आइए उन खिलाड़ियों के बारे में जानते हैं, जिनके प्रदर्शन पर पहले वनडे में ही सभी की निगाहें टिकने वाली हैं.

शुभमन गिल (Shubman Gill)

ऑस्ट्रेलिया दौरे पर शुभमन गिल के कंधों पर बड़ी जिम्मेदारी है. रोहित शर्मा की जगह बीसीसीआई ने वनडे टीम की कप्तानी गिल को सौंपी है. वहीं रोहित शर्मा इस सीरीज में बतौर बल्लेबाज खेल रहे हैं. शुभमन गिल को कप्तानी के साथ ही बल्ले से भी दमदार प्रदर्शन करना होगा.

इंग्लैंड के खिलाफ पांच मैचों की टेस्ट सीरीज के दौरान भी शुभमन गिल पहली बार भारत की टेस्ट टीम के कप्तान बनाए गए थे. वहीं सीरीज खत्म होने के बाद गिल सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज के तौर पर सामने आए. वहीं ऑस्ट्रेलिया दौरे पर भी गिल से इसी प्रदर्शन की उम्मीद की जा रही है.

रोहित शर्मा (Rohit Sharma)

रोहित शर्मा टेस्ट और टी20 इंटरनेशनल से संन्यास ले चुके हैं. ऑस्ट्रेलिया दौरे पर रोहित से वनडे की कप्तानी लेकर शुभमन गिल को दे दी गई है. इस सीरीज के पहले वनडे में सभी की निगाहें रोहित शर्मा के प्रदर्शन पर रहेंगी, क्योंकि वे अपनी धाकड़ बल्लेबाजी से मैच का रुख पूरी तरह भारत की तरफ कर सकते हैं.

विराट कोहली (Virat Kohli)

रोहित शर्मा की तरह विराट कोहली भी 7 महीने बाद भारतीय टीम के लिए खेलते नजर आएंगे. ये दोनों स्टार प्लेयर्स भारत के लिए आखिरी बार चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में खेलते नजर आए थे. विराट ने टीम इंडिया को कई मैच जिताए हैं. कोहली ऐसे खिलाड़ी हैं जो मैदान पर खड़े होकर पूरा मैच अपने कब्जे में रखने का दमखम रखते हैं. ऐसे में पहले वनडे में विराट कोहली के प्रदर्शन पर भी सभी की निगाहें रहने वाली हैं.

ट्रेविस हेड (Travis Head)

ऑस्ट्रेलिया के ओपनिंग बल्लेबाज ट्रेविस हेड धाकड़ बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं. वनडे में इस खिलाड़ी का बल्लेबाजी औसत 44.57 का है. हेड 76 वनडे मैच में अब तक 2,942 रन बना चुके हैं. हेड का वनडे में बेस्ट स्कोर नाबाद 154 रन है. भारत को पहला वनडे जीतने के लिए ट्रेविस हेड को जल्दी ही आउट करना होगा.

मिचेल स्टार्क (Mitchell Starc)

ऑस्ट्रेलिया के ही नहीं, बल्कि दुनिया के सबसे धाकड़ गेंदबाजों में मिचेल स्टार्क का नाम आता है. भारत के खिलाफ पहले वनडे में स्टार्क को डिफेंड करना भारतीय बल्लेबाजों के लिए बड़ी चुनौती होगी. मिचेल स्टार्क वनडे में अब तक 127 मैचों में 244 विकेट हासिल कर चुके हैं. वे ODI में अपने 250 विकेट पूरे करने से केवल 6 विकेट दूर हैं.

यह भी पढ़ें

RCB For Sale! अडानी ग्रुप को इस बिजनेसमैन से मिल रही सीधी टक्कर, IPL 2026 से पहले बदल जाएगा बेंगलुरु का मालिक!