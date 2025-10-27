सिडनी वनडे में बुरी तरह घायल श्रेयस अय्यर ICU में भर्ती, BCCI ने दी बड़ी अपडेट

टीम इंडिया के स्टार बल्लेबाज और वनडे उप-कप्तान श्रेयस अय्यर सिडनी वनडे के दौरान लगी गंभीर चोट के बाद इस समय सिडनी के अस्पताल में भर्ती हैं. उन्हें ICU (इंटेंसिव केयर यूनिट) में रखा गया है. भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने अब उनकी तबीयत को लेकर आधिकारिक मेडिकल अपडेट जारी किया है, जिसमें बताया गया है कि श्रेयस की हालत स्थिर है और वे धीरे-धीरे सुधार की ओर बढ़ रहे हैं.

सिडनी वनडे के दौरान लगी गंभीर चोट

25 अक्टूबर को सिडनी में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच तीसरा वनडे खेला गया था. इस मुकाबले के दौरान फील्डिंग करते वक्त श्रेयस अय्यर एलेक्स कैरी का कैच पकड़ने की कोशिश में गिर पड़े और बुरी तरह चोटिल हो गए. गिरने के तुरंत बाद वे दर्द से कराह उठे और उन्हें मैदान से बाहर ले जाया गया.

बीसीसीआई ने बयान जारी करते हुए बताया, “श्रेयस अय्यर को सिडनी वनडे में फील्डिंग के दौरान बाईं पसली के नीचे भाग में चोट लगी थी. जांच के बाद पता चला कि उनकी प्लीहा (Spleen) में कट लग गया है. उन्हें तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया और वहां उनका इलाज जारी है.”

BCCI ने दी राहत की खबर

बोर्ड ने आगे कहा कि श्रेयस अय्यर की हालत अब स्थिर है और वे ठीक हो रहे हैं. उनकी निगरानी भारतीय मेडिकल टीम और सिडनी के विशेषज्ञ डॉक्टरों की देखरेख में की जा रही है. बीसीसीआई ने यह भी बताया कि भारतीय टीम के डॉक्टर सिडनी में श्रेयस के साथ ही रहेंगे और रोजाना उनकी रिकवरी का आकलन करेंगे.

एक हफ्ते तक रहेंगे अस्पताल मे

न्यूज एजेंसी PTI के मुताबिक, श्रेयस अय्यर को कम से कम एक हफ्ते तक अस्पताल में भर्ती रखा जाएगा. इसके बाद उनकी स्थिति के आधार पर यह तय किया जाएगा कि वह कब तक क्रिकेट से दूर रहेंगे. फिलहाल बोर्ड ने वापसी की कोई निश्चित तारीख नहीं बताई है.

टीम इंडिया को बड़ा झटका

श्रेयस अय्यर का चोटिल होना टीम इंडिया के लिए बड़ा झटका है. वे बेहतरीन फॉर्म में थे और हाल ही में ऑस्ट्रेलिया दौरे पर वनडे टीम की उप-कप्तानी भी कर रहे थे. उन्होंने तीन मैचों की सीरीज में शानदार प्रदर्शन किया था,

पहले मैच में 11 रन

दूसरे मैच में 61 रन की पारी

तीसरे मैच में कैच लपकते वक्त चोटिल होकर मैदान से बाहर

अनुभव और योगदान

30 वर्षीय श्रेयस अय्यर भारतीय टीम के लिए अब तक 14 टेस्ट, 73 वनडे और 51 टी20 इंटरनेशनल मैच खेल चुके हैं. इस दौरान उन्होंने 4832 रन बनाए हैं, जिनमें 6 शतक और 36 अर्धशतक शामिल हैं.