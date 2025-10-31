ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दूसरे टी20 में भारतीय टीम पहले बल्लेबाजी करते हुए 125 रनों पर ढेर हो गई, इसकी एक बड़ी वजह पॉवरप्ले में 4 विकेट गिर जाना रहा. पॉवरप्ले में अकेले 3 विकेट तो जोश हेजलवुड ने लिए, जिन्होंने अपने 4 ओवरों के स्पेल में मात्र 13 रन दिए. ऑस्ट्रेलिया इस इस मैच को 4 विकेट से जीतकर 5 मैचों की सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली है. मैच के बाद प्रेस कांफ्रेंस में आए अभिषेक शर्मा को जब पता चला कि हेजलवुड अब इस सीरीज में नहीं खेलेंगे तो वह चौंक गए.

अभिषेक शर्मा और हर्षित राणा को छोड़कर दूसरे टी20 में कोई अन्य भारतीय बल्लेबाज दहाई का आंकड़ा नहीं छू पाया. जहां ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों के सामने हर बल्लेबाज मुश्किल में लग रहा था, वहीं अभिषेक 200 के करीब की स्ट्राइक रेट से रन बटौर रहे थे. अभिषेक ने 37 गेंदों में 8 चौके और 2 छक्कों की मदद से 68 रन बनाए.

जोश हेजलवुड को लेकर अभिषेक शर्मा ने मैच के बाद प्रेस कांफ्रेंस में कहा, "मैं उन्हें वनडे सीरीज से देख रहा हूं, जानता था कि वो हमें चैलेंज करेंगे. जिस तरह वह आज गेंदबाजी कर रहे थे, उनके सामने खेलने में मुश्किल हो रही थी. मैं उनको डोमिनेट करना चाहता था, लेकिन उनके अपने प्लान थे जो वह अच्छे से अपना रहे थे. मेरे लिए भी उनके सामने ये स्पेन नया था."

जोश हेजलवुड नहीं खेलेंगे अगले 3 मैच

इस बीच पत्रकार ने जब उन्हें जानकारी दी कि जोश हेजलवुड भारत के खिलाफ अगले 3 टी20 में नहीं खेलेंगे तो वह चौंक गए और कहा, "ऐसा है क्या? मैं नहीं जनता लेकिन अगर ऐसा है तो राहत मिलेगी. मैं जानता हूं कि वह तीनों फॉर्मेट के गेंदबाज हैं. बटौर बल्लेबाज आपको दुनिया के शानदार गेंदबाजों का सामना करना सीखना होगा और इसी चीज की कोशिश मैं कर रहा हूं."

Abhishek Sharma got absolute donuts out of Travis Head, but his reaction to finding out Josh Hazlewood wasn't playing the rest of this series was priceless 😂 #AUSvIND pic.twitter.com/mMaz0fAnQN — cricket.com.au (@cricketcomau) October 31, 2025

जोश हेजलवुड को टी20 सीरीज के शुरूआती 2 मैच खेले रखा गया था. पहला मैच बारिश के कारण रद्द हो गया था, दूसरा मैच ऑस्ट्रेलिया ने 4 विकेट से जीत लिया. हेजलवुड अब एशेज सीरीज की तैयारी में व्यस्त हो जाएंगे. भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया तीसरा टी20 रविवार, 2 नवंबर को बैलेरीव ओवल में खेला जाएगा.