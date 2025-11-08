IND vs AUS 5th T20: भारत-ऑस्ट्रेलिया के बीच पांचवें टी20 में बारिश ने बिगाड़ा खेल, तब कौन जीतेगा T20 सीरीज?
IND vs AUS 5th T20 Stop Due To Rain: भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच पांचवां टी20 मैच खराब मौसम की वजह से रुक गया है. अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल की जोड़ी ने 4.5 ओवर में 52 रन बना दिए.
IND vs AUS 5th T20 Match: भारत-ऑस्ट्रेलिया के बीच पांचवां टी20 मैच ब्रिस्बेन में गाबा के मैदान पर खेला जा रहा था, लेकिन मौसम के बिगड़ने से मैच को रोक दिया गया है. पांचवें टी20 मैच के शुरू होने से पहले ही आज ब्रिस्बेन में भारी बारिश की आशंका थी. वहीं केवल 4.5 ओवर के खेल के बाद ही खराब मौसम के चलते मैच रुक गया. इसके बाद मैच में बारिश भी शुरू हो गई. इसी के साथ ये सवाल खड़ा होता है कि अगर ये मैच बारिश की वजह से धुल जाता है, तब ये टी20 सीरीज कौन जीतेगा.
कौन जीतेगा टी20 सीरीज?
भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच गाबा में खेला जा रहा ये पांचवां टी20 मैच है. इस सीरीज का पहला मैच भी बारिश की वजह से रद्द हो गया था. दूसरे टी20 मैच में ऑस्ट्रेलिया ने 4 विकेट से जीत हासिल की. वहीं तीसरे टी20 मैच में टीम इंडिया ने वापसी करते हुए 5 विकेट से जीत दर्ज की. चौथे टी20 मैच में भी भारत ने ही जीत हासिल की और सीरीज में 2-1 की बढ़त भी बना ली. अगर पहले मुकाबले की तरह आज पांचवां टी20 मैच भी बारिश में धुल जाता है, तब भारतीय टीम 2-1 से ये टी20 सीरीज जीत जाएगी.
भारत ने 5 ओवर पहले किया 50 का आंकड़ा पार
पांचवें टी20 मैच में ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया था. भारतीय टीम की तरफ से उपकप्तान शुभमन गिल और स्टार बल्लेबाज अभिषेक शर्मा ओपनिंग करने आए. भारत के दोनों ही ओपनिंग बल्लेबाजों ने ऑस्ट्रेलिया के सामने आक्रामक रुख दिखाया. मैच रुकने से पहले 4.5 ओवर का खेल हो चुका है और भारतीय बल्लेबाजों ने 52 रन भी बना दिए हैं.
अभिषेक शर्मा 13 गेंदों में 23 रन बना चुके हैं, वहीं शुभमन गिल 16 गेंदों में 29 रन पर खेल रहे हैं. इस मुकाबले में शुभमन गिल ने तेजी के साथ रन बनाए. इन 29 रनों में गिल ने 6 चौके जड़ दिए हैं.
यह भी पढ़ें
भारत के चैंपियन बनने के बाद ICC ने लिया बड़ा फैसला, वर्ल्ड कप के फॉर्मेट में बड़ा बदलाव
टॉप हेडलाइंस
Source: IOCL