हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटमुफ्त में कैसे देख सकते हैं भारत-ऑस्ट्रेलिया के बीच पांचवां टी20 मैच? कहां होगी लाइव स्ट्रीमिंग, जानें

मुफ्त में कैसे देख सकते हैं भारत-ऑस्ट्रेलिया के बीच पांचवां टी20 मैच? कहां होगी लाइव स्ट्रीमिंग, जानें

IND vs AUS 5th T20 Match Live Streaming: भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच आज पांचवां और आखिरी टी20 मैच खेला जाएगा. इस सीरीज में टीम इंडिया 2-1 से आगे चल रही है. भारत आज का मुकाबला जीतकर सीरीज जीतना चाहेगा.

By : एबीपी लाइव | Edited By: साक्षी गुप्‍ता | Updated at : 08 Nov 2025 07:18 AM (IST)
How And Where To Watch IND vs AUS 5th T20: भारत-ऑस्ट्रेलिया के बीच आज शनिवार, 8 नवंबर को सीरीज का पांचवां और आखिरी टी20 मैच खेला जाएगा. ये मुकाबला ब्रिस्बेन के मैदान पर होगा. भारतीय टीम इस सीरीज में 2-1 से लीड कर रही है. टीम इंडिया ने तीसरे और चौथे मैच में जीत हासिल कर ऑस्ट्रेलिया को सीरीज में पीछे कर दिया है. सूर्यकुमार यादव की कप्तानी में दूसरा मैच हारने के बाद टीम ने बेहतर वापसी की है. वहीं पहला मैच बारिश में धुल गया है.

भारत की टी20 टीम ब्रिस्बेन में आज का मुकाबला जीतकर सीरीज 3-1 से जीतकर ऑस्ट्रेलिया से लौटना चाहेगी. अगर आग का मैच ऑस्ट्रेलिया जीत जाता है, तब सीरीज 2-2 से बराबर हो जाएगी. वहीं ऑस्ट्रेलिया इससे पहले खेली गई तीन मैचों की वनडे सीरीज 2-1 से जीत चुका है. टीम इंडिया आज पांचवें टी20 मैच जीतकर वनडे सीरीज का बदला लेने उतरेगी.

कब और कहां खेला जाएगा पांचवां टी20 मैच?

भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच पांचवां टी20 मैच (IND vs AUS 5th T20) आज शनिवार, 8 नवंबर को ब्रिस्बेन में गाबा के मैदान पर खेला जाएगा. ये मैच भारतीय समयानुसार दोपहर 1 बजकर 45 मिनट पर शुरू होगा. मैच शुरू होने से आधे घंटे पहले 1 बजकर 15 मिनट पर पांचवें टी20 मैच का टॉस होगा.

मुफ्त में कहां देखें भारत-ऑस्ट्रेलिया मैच?

भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच होने वाले पांचवें टी20 मैच को टीवी पर फ्री में देखा जा सकता है. डीडी स्पोर्ट्स चैनल पर इस मैच की लाइव स्ट्रीमिंग होगी. इसके अलावा स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क पर भी इस मैच का सीधा प्रसारण होगा, लेकिन इस चैनल पर मैच देखने के लिए आपके टीवी में इस चैनल का सब्सक्रिप्शन होना चाहिए.

किस ओटीटी प्लेटफॉर्म पर देखें लाइव?

भारत-ऑस्ट्रेलिया के बीच आखिरी टी20 मैच की लाइव स्ट्रीमिंग जियो हॉटस्टार (Jio Hotstar) पर होगी. इस प्लेटफॉर्म के एप या वेबसाइट पर इस मैच का सीधा प्रसारण देखा जा सकता है.

भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच ब्रिस्बेन में 5वां टी20, जानिए इस मैदान पर 200 से ज्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड किस टीम के नाम

Published at : 08 Nov 2025 07:18 AM (IST)
विश्व
पाकिस्तान-अफगानिस्तान के बीच फिर होगी जंग? तालिबान के साथ नहीं बनी बात, तिलमिला उठे ख्वाजा आसिफ
दिल्ली NCR
दिल्ली: ओल्ड राजेंद्र नगर हादसे पर अग्निशमन अधिकारियों पर होगी कार्रवाई, एलजी ने दी मंजूरी
बॉलीवुड
'थामा' बनाने वाले मैडॉक यूनिवर्स ने शेयर किया माफीनामा, बढ़ा दिया यूजर्स का कन्फ्यूजन
क्रिकेट
IND vs AUS 5th T20: कौन जीतेगा ब्रिसबेन की बाजी? गाबा में भारत-ऑस्ट्रेलिया का हेड टू हेड रिकॉर्ड कर देगा हैरान; देखें आंकड़े
पाकिस्तान-अफगानिस्तान के बीच फिर होगी जंग? तालिबान के साथ नहीं बनी बात, तिलमिला उठे ख्वाजा आसिफ
दिल्ली: ओल्ड राजेंद्र नगर हादसे पर अग्निशमन अधिकारियों पर होगी कार्रवाई, एलजी ने दी मंजूरी
'थामा' बनाने वाले मैडॉक यूनिवर्स ने शेयर किया माफीनामा, बढ़ा दिया यूजर्स का कन्फ्यूजन
IND vs AUS 5th T20: कौन जीतेगा ब्रिसबेन की बाजी? गाबा में भारत-ऑस्ट्रेलिया का हेड टू हेड रिकॉर्ड कर देगा हैरान; देखें आंकड़े
