हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटIND vs AUS 5th T20: कौन जीतेगा ब्रिसबेन की बाजी? गाबा में भारत-ऑस्ट्रेलिया का हेड टू हेड रिकॉर्ड कर देगा हैरान; देखें आंकड़े

IND vs AUS 5th T20: कौन जीतेगा ब्रिसबेन की बाजी? गाबा में भारत-ऑस्ट्रेलिया का हेड टू हेड रिकॉर्ड कर देगा हैरान; देखें आंकड़े

IND vs AUS 5th T20: भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 5 मैचों की सीरीज का आखिरी टी20 शनिवार को ब्रिस्बेन के गाबा स्टेडियम में खेला जाएगा. यहां दोनों टीमें 2018 में भिड़ी थी, तब टीम इंडिया हारी थी.

By : शिवम | Updated at : 07 Nov 2025 11:41 PM (IST)
ब्रिस्बेन के गाबा स्टेडियम में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 5 मैचों की सीरीज का आखिरी टी20 खेला जाएगा. यहां का पिछला रिकॉर्ड ऑस्ट्रेलिया के पक्ष में है. ऑस्ट्रेलिया ने यहां कुल 8 मैच खेले हैं, जिसमें से 7 जीते हैं और सिर्फ 1 हारा है. यहां भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया एकमात्र टी20 2018 में खेला गया था, जिसमें एडम जम्पा प्लेयर ऑफ़ द मैच बने थे.

ऑस्ट्रेलिया ने ब्रिस्बेन के गाबा स्टेडियम में 8 में से 7 मैच जीते हैं, इसमें से 5 में पहले बल्लेबाजी करते हुए जीत दर्ज की और 2 में लक्ष्य का पीछा करते हुए. यहां 11 में से 8 बार वो टीम जीती है, जिसने पहले बल्लेबाजी की.

गाबा में भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया टी20 रिकॉर्ड

गाबा में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच इससे पहले एकमात्र टी20 मैच 21 नवंबर, 2018 को खेला गया था. वो मैच भी बारिश से प्रभावित था, जिसे डकवर्थ लुईस नियम के तहत ऑस्ट्रेलिया ने जीता था. पहले बल्लेबाजी करते हुए ऑस्ट्रेलिया ने 158 रन बनाए थे, टीम इंडिया को जीत के लिए 17 ओवरों में 174 का लक्ष्य मिला था लेकिन भारत 169 रन ही बना पाया.

उस मैच में एडम जम्पा प्लेयर ऑफ़ द मैच चुने गए थे, उन्होंने केएल राहुल (13) और विराट कोहली (4) के रूप में 2 महत्वपूर्ण विकेट चटकाए थे.

उस मैच में कुलदीप यादव ने सर्वाधिक विकेट लिए थे. ये हैरान करने वाला था कि आमतौर पर तेज गेंदबाजों के लिए मददगार रहने वाली पिच पर स्पिनर्स का बोलबाला रहा था.

एडम जम्पा ने पिछले टी20 में भी अच्छी गेंदबाजी की थी, जबकि कुलदीप यादव को दूसरे टी20 के बाद ड्राप कर दिया गया. कुलदीप की जगह वाशिंगटन सुंदर को खिलाया गया, मुश्किल है कि पांचवें मैच में कुलदीप की वापसी हो. भारत विजयी टीम के कॉम्बिनेशन में छेड़छाड़ नहीं करना चाहेगा.

भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया हेड टू हेड (टी20 में)

भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच टी20 में कुल 32 मैच खेले गए हैं, इसमें भारत का पलड़ा भारी है. भारत ने 20 और ऑस्ट्रेलिया ने 11 मैच जीते हैं.

कब-कहां देखें भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया 5वां टी20 लाइव

भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 5वां टी20 शनिवार, 8 नवंबर को दोपहर 1:45 पर (भारतीय समयनुसार) शुरू होगा. टॉस 1:15 पर होगा. मैच का लाइव प्रसारण स्टार स्पोर्ट्स के चैनल पर आएगा. जियोहॉटस्टार एप और वेबसाइट पर लाइव स्ट्रीमिंग होगी.

Read
Published at : 07 Nov 2025 11:41 PM (IST)
India Vs Australia T20 Adam Zampa Australia Cricket Team INDIAN CRICKET TEAM IND VS AUS IND Vs AUS 5th T20 Brisbane Stadium
