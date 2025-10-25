भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया तीसरा वनडे आज सिडनी क्रिकेट ग्राउंड पर खेला गया. एक बार फिर टीम इंडिया टॉस हार गई थी. मिशेल मार्श ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया. पहले बल्लेबाजी करते हुए ऑस्ट्रेलिया 46.4 ओवरों में 236 रनों पर ऑलआउट हो गई. लक्ष्य का पीछा करते हुए रोहित शर्मा ने नाबाद 121 और विराट कोहली ने नाबाद 74 रन बनाए. भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 9 विकेट से हराकर सीरीज का समापन सकारात्मक रूप से किया. ऑस्ट्रेलिया ने 3 मैचों की सीरीज 2-1 से जीती.

रोहित शर्मा को मिला POTM और POTS का अवार्ड

रोहित शर्मा को प्लेयर ऑफ़ द मैच और प्लेयर ऑफ़ द सीरीज का अवार्ड मिला. उन्होंने तीसरे वनडे में 121 रन बनाए. उन्होंने दूसरे वनडे में भी अर्धशतक जड़ा था. 3 मैचों में रोहित शर्मा ने 202 रन बनाए, इसमें 21 चौके और 5 छक्के शामिल हैं.

INDIA WINNNNNN! 🇮🇳



The crowd came to witness something special in Sydney and Ro-Ko didn’t disappoint! 🫂



If this was their last match in Australia, what a way to leave a legacy behind! 💙 pic.twitter.com/3MR2KxQBxh — Star Sports (@StarSportsIndia) October 25, 2025

सिडनी में छाए रोहित-कोहली, 168 रनों की साझेदारी

लक्ष्य का पीछा करते हुए रोहित शर्मा और शुभमन गिल ने पारी की शुरुआत की थी, दोनों ने संभलकर खेला और कोई रिस्क नहीं लिया. एक बार जब रोहित की नजरें जम गई, तब उन्होंने शॉट खेलना शुरू किया. हालांकि शुरुआत में वह स्टार्क की गेंदों पर अच्छे से टाइम कर रहे थे. इससे साफ़ था कि आज रोहित अच्छी लय में हैं. भारत का पहला विकेट 11वें ओवर में गिरा, कप्तान शुभमन गिल 26 गेंदों में 24 रन बनाकर जोश हेजलवुड का शिकार हुए.

इसके बाद आए विराट कोहली, जो शुरूआती दोनों मैचों में 'डक' आउट हुए थे. उन्होंने अपनी पहली ही गेंद पर एक रन दौड़कर लिया और इसकी ख़ुशी भी मनाई. स्टेडियम में दर्शकों ने भी तालियां बजाई. इसके बाद वह अच्छी लय में दिखे, ऐसा कोई मौका भी नहीं बना जब वह या रोहित आउट हो सकते थे.

विराट कोहली ने अपना 75वां वनडे शतक लगाया, वहीं रोहित शर्मा ने 33वां वनडे शतक और 50वां इंटरनेशनल शतक जड़ा. रोहित ने 125 गेंदों में 3 छक्के और 13 चौकों की मदद से नाबाद 121 रन बनाए. विराट ने 81 गेंदों में नाबाद 74 रन बनाए, इस पारी में उन्होंने 7 चौके लगाए. भारत ने लक्ष्य को 38.3 ओवरों में हासिल कर 9 विकेट से जीत दर्ज की.

Hitman has RO-ared with all class in Sydney! 💯



👉 His 33rd ODI century, 50th across formats

👉 9 - Joint-most 100s in ODIs against AUS

👉 6- Most 100s by a visiting batter in ODIs in AUS#AUSvIND 👉 3rd ODI | LIVE NOW 👉 https://t.co/0evPIuANAu pic.twitter.com/r5AtoC6u1i — Star Sports (@StarSportsIndia) October 25, 2025

236 पर सिमटी ऑस्ट्रेलिया

टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए ऑस्ट्रेलिया ने अच्छी शुरुआत की थी. मिशेल मार्श और ट्रेविस हेड ने पहले विकेट के लिए 61 रनों की साझेदारी की थी. हेड को मोहम्मद सिराज ने कैच आउट कराया. इसके बाद मिशेल मार्श को अक्षर पटेल ने बोल्ड किया. मार्श ने 50 गेंदों में 1 छक्का और 5 चौकों की मदद से 41 रन बनाए.

इसके बाद मैथ्यू शॉर्ट और मैथ्यू रेनशॉ के बीच 36 रनों की साझेदारी हुई, शॉर्ट 30 रन बनाकर वाशिंगटन सुंदर का शिकार हुए. रेनशॉ और एलेक्स कैरी के बीच 59 रनों की साझेदारी हुई, जिसे हर्षित राणा ने तोड़ा. एलेक्स कैरी का श्रेयस अय्यर ने कमाल का कैच पकड़ा, जिसे देख सबने उनकी तारीफ़ की.

इसके बाद मैथ्यू रेनशॉ अपना अर्धशतक लगाकर आउट हो गए, उन्हें वाशिंगटन सुंदर ने एलबीडबल्यू आउट किया. एक समय लग रहा था कि ऑस्ट्रेलिया 300 के पार आराम से पहुंच जाएगी. 33 ओवरों के बाद ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 180 से अधिक था और सिर्फ 3 विकेट गिरे थे, लेकिन 183 पर चौथा विकेट गिरने के बाद पूरी टीम सिर्फ 53 रन ही जोड़ पाई. ऑस्ट्रेलिया की पारी 46.4 ओवरों में 236 रनों पर समाप्त हुई.

हर्षित राणा ने लिए 4 विकेट

भारत के लिए सर्वाधिक विकेट हर्षित राणा ने लिए, उन्होंने अपने 8.4 ओवरों के स्पेल में 39 रन देकर 4 विकेट चटकाए. वाशिंगटन सुंदर ने 2 विकेट लिए. मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा, कुलदीप यादव और अक्षर पटेल के नाम 1-1 विकेट रहा.

भारत और ऑस्ट्रेलिया की प्लेइंग 11

भारतीय प्लेइंग XI: शुभमन गिल (कप्तान), रोहित शर्मा, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, अक्षर पटेल, केएल राहुल (विकेट कीपर), वाशिंगटन सुंदर, कुलदीप यादव, हर्षित राणा, प्रसिद्ध कृष्णा, मोहम्मद सिराज.

ऑस्ट्रेलियाई प्लेइंग XI: मिशेल मार्श (कप्तान), ट्रेविस हेड, मैथ्यू शॉर्ट, मैथ्यू रेनशॉ, एलेक्स कैरी (विकेट कीपर), कूपर कोनोली, मिशेल ओवेन, मिचेल स्टार्क, नेथन एलिस, एडम जम्पा, जोश हेजलवुड.