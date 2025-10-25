हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Asia Cupलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्ट
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटIND vs AUS 3rd ODI Highlights: सुपरहिट रहा ROKO शो, 9 साल बाद सिडनी में लहराया परचम, ऑस्ट्रेलिया को उसी के घर में 9 विकेट से रौंदा

IND vs AUS 3rd ODI Highlights: सुपरहिट रहा ROKO शो, 9 साल बाद सिडनी में लहराया परचम, ऑस्ट्रेलिया को उसी के घर में 9 विकेट से रौंदा

IND vs AUS 3rd ODI Highlights: 237 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए रोहित शर्मा ने नाबाद 121 और विराट कोहली ने नाबाद 74 रन बनाए. सिडनी में खेले गए तीसरे वनडे में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 9 इसके से हराया.

By : शिवम  | Updated at : 25 Oct 2025 04:17 PM (IST)

LIVE

Key Events
ind vs aus 3rd odi live score scg india australia scorecard rohit sharma virat kohli follow live updates IND vs AUS 3rd ODI Highlights: सुपरहिट रहा ROKO शो, 9 साल बाद सिडनी में लहराया परचम, ऑस्ट्रेलिया को उसी के घर में 9 विकेट से रौंदा
IND vs AUS 3rd ODI Highlights
Source : एक्स

Background

भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया तीसरा वनडे आज सिडनी क्रिकेट ग्राउंड पर खेला गया. एक बार फिर टीम इंडिया टॉस हार गई थी. मिशेल मार्श ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया. पहले बल्लेबाजी करते हुए ऑस्ट्रेलिया 46.4 ओवरों में 236 रनों पर ऑलआउट हो गई. लक्ष्य का पीछा करते हुए रोहित शर्मा ने नाबाद 121 और विराट कोहली ने नाबाद 74 रन बनाए. भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 9 विकेट से हराकर सीरीज का समापन सकारात्मक रूप से किया. ऑस्ट्रेलिया ने 3 मैचों की सीरीज 2-1 से जीती.

रोहित शर्मा को मिला POTM और POTS का अवार्ड

रोहित शर्मा को प्लेयर ऑफ़ द मैच और प्लेयर ऑफ़ द सीरीज का अवार्ड मिला. उन्होंने तीसरे वनडे में 121 रन बनाए. उन्होंने दूसरे वनडे में भी अर्धशतक जड़ा था. 3 मैचों में रोहित शर्मा ने 202 रन बनाए, इसमें 21 चौके और 5 छक्के शामिल हैं.

सिडनी में छाए रोहित-कोहली, 168 रनों की साझेदारी

लक्ष्य का पीछा करते हुए रोहित शर्मा और शुभमन गिल ने पारी की शुरुआत की थी, दोनों ने संभलकर खेला और कोई रिस्क नहीं लिया. एक बार जब रोहित की नजरें जम गई, तब उन्होंने शॉट खेलना शुरू किया. हालांकि शुरुआत में वह स्टार्क की गेंदों पर अच्छे से टाइम कर रहे थे. इससे साफ़ था कि आज रोहित अच्छी लय में हैं. भारत का पहला विकेट 11वें ओवर में गिरा, कप्तान शुभमन गिल 26 गेंदों में 24 रन बनाकर जोश हेजलवुड का शिकार हुए.

इसके बाद आए विराट कोहली, जो शुरूआती दोनों मैचों में 'डक' आउट हुए थे. उन्होंने अपनी पहली ही गेंद पर एक रन दौड़कर लिया और इसकी ख़ुशी भी मनाई. स्टेडियम में दर्शकों ने भी तालियां बजाई. इसके बाद वह अच्छी लय में दिखे, ऐसा कोई मौका भी नहीं बना जब वह या रोहित आउट हो सकते थे.

विराट कोहली ने अपना 75वां वनडे शतक लगाया, वहीं रोहित शर्मा ने 33वां वनडे शतक और 50वां इंटरनेशनल शतक जड़ा. रोहित ने 125 गेंदों में 3 छक्के और 13 चौकों की मदद से नाबाद 121 रन बनाए. विराट ने 81 गेंदों में नाबाद 74 रन बनाए, इस पारी में उन्होंने 7 चौके लगाए. भारत ने लक्ष्य को 38.3 ओवरों में हासिल कर 9 विकेट से जीत दर्ज की.

236 पर सिमटी ऑस्ट्रेलिया

टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए ऑस्ट्रेलिया ने अच्छी शुरुआत की थी. मिशेल मार्श और ट्रेविस हेड ने पहले विकेट के लिए 61 रनों की साझेदारी की थी. हेड को मोहम्मद सिराज ने कैच आउट कराया. इसके बाद मिशेल मार्श को अक्षर पटेल ने बोल्ड किया. मार्श ने 50 गेंदों में 1 छक्का और 5 चौकों की मदद से 41 रन बनाए.

इसके बाद मैथ्यू शॉर्ट और मैथ्यू रेनशॉ के बीच 36 रनों की साझेदारी हुई, शॉर्ट 30 रन बनाकर वाशिंगटन सुंदर का शिकार हुए. रेनशॉ और एलेक्स कैरी के बीच 59 रनों की साझेदारी हुई, जिसे हर्षित राणा ने तोड़ा. एलेक्स कैरी का श्रेयस अय्यर ने कमाल का कैच पकड़ा, जिसे देख सबने उनकी तारीफ़ की.

इसके बाद मैथ्यू रेनशॉ अपना अर्धशतक लगाकर आउट हो गए, उन्हें वाशिंगटन सुंदर ने एलबीडबल्यू आउट किया. एक समय लग रहा था कि ऑस्ट्रेलिया 300 के पार आराम से पहुंच जाएगी. 33 ओवरों के बाद ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 180 से अधिक था और सिर्फ 3 विकेट गिरे थे, लेकिन 183 पर चौथा विकेट गिरने के बाद पूरी टीम सिर्फ 53 रन ही जोड़ पाई. ऑस्ट्रेलिया की पारी 46.4 ओवरों में 236 रनों पर समाप्त हुई.

हर्षित राणा ने लिए 4 विकेट

भारत के लिए सर्वाधिक विकेट हर्षित राणा ने लिए, उन्होंने अपने 8.4 ओवरों के स्पेल में 39 रन देकर 4 विकेट चटकाए. वाशिंगटन सुंदर ने 2 विकेट लिए. मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा, कुलदीप यादव और अक्षर पटेल के नाम 1-1 विकेट रहा.

भारत और ऑस्ट्रेलिया की प्लेइंग 11

भारतीय प्लेइंग XI: शुभमन गिल (कप्तान), रोहित शर्मा, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, अक्षर पटेल, केएल राहुल (विकेट कीपर), वाशिंगटन सुंदर, कुलदीप यादव, हर्षित राणा, प्रसिद्ध कृष्णा, मोहम्मद सिराज.

ऑस्ट्रेलियाई प्लेइंग XI: मिशेल मार्श (कप्तान), ट्रेविस हेड, मैथ्यू शॉर्ट, मैथ्यू रेनशॉ, एलेक्स कैरी (विकेट कीपर), कूपर कोनोली, मिशेल ओवेन, मिचेल स्टार्क, नेथन एलिस, एडम जम्पा, जोश हेजलवुड.

16:14 PM (IST)  •  25 Oct 2025

IND vs AUS 3rd ODI Live Updates: प्लेयर ऑफ़ द मैच, प्लेयर ऑफ़ द सीरीज बने रोहित शर्मा

तीसरे वनडे में नाबाद 121 रन बनाने वाले रोहित शर्मा को प्लेयर ऑफ़ द मैच चुना गया. बेशक सीरीज ऑस्ट्रेलिया ने जीती लेकिन प्लेयर ऑफ़ द सीरीज भी रोहित चुने गए. रोहित ने दूसरे वनडे में भी अर्धशतक जड़ा था. रोहित ने 3 मैचों में कुल 202 रन बनाए, इसमें 21 चौके और 5 छक्के शामिल हैं.

15:44 PM (IST)  •  25 Oct 2025

IND vs AUS 3rd ODI Live: विराट कोहली ने लगाया विजयी चौका

38.3 ओवर- नेथन एलिस की बाउंसर गेंद, विराट कोहली ने विकेट कीपर के सिर के ऊपर से मार दिया और गेंद सीधा बॉउंड्री पार. इसी चौके के साथ भारत ने मुकाबले को 9 विकेट से जीत लिया है.

Load More
Tags :
IND Vs AUS Live Score India Vs Australia Live VIRAT KOHLI Rohit SHarma IND Vs AUS 3rd ODI IND VS AUS SHUBMAN GILL
New Update
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
छठ महापर्व: PM मोदी और अमित शाह ने दी खरना पूजा की शुभकामनाएं, बताया इसका महत्व
छठ महापर्व: PM मोदी और अमित शाह ने दी खरना पूजा की शुभकामनाएं, बताया इसका महत्व
बिहार
'नचनिया लेने की शुरुआत पहले उन्होंने की', खेसारी लाल यादव ने रवि किशन को भी दिया जवाब
'नचनिया लेने की शुरुआत पहले उन्होंने की', खेसारी लाल यादव ने रवि किशन को भी दिया जवाब
क्रिकेट
भारत-ऑस्ट्रेलिया के बीच कब शुरू होगी टी20 सीरीज? दोनों टीमों के स्क्वाड से लेकर शेड्यूल तक, जानें सबकुछ
भारत-ऑस्ट्रेलिया के बीच कब शुरू होगी टी20 सीरीज? दोनों टीमों के स्क्वाड से लेकर शेड्यूल तक, जानें सबकुछ
विश्व
बलूचिस्तान को अलग देश बताने पर सलमान खान से चिढ़ा पाकिस्तान, घोषित कर दिया आतंकी
बलूचिस्तान को अलग देश बताने पर सलमान खान से चिढ़ा पाकिस्तान, घोषित कर दिया आतंकी
Advertisement

वीडियोज

Bihar Elections 2025: बिहार चुनाव के बीच RJD MLC के चौंकाने वाले ऐलान से मचा हड़कंप! | Tejashwi Yadav
Bihar Elections 2025: अल्पसंख्यक वोटों को लुभाने की कोशिश में Chirag Paswan ने चला ये दांव
Pandit Dhirendra Shastri अपने ही चेलों से नाराज! | ABP News
टॉर्चर गर्ल का शुद्ध उगाही गैंग
जंगलराज का असली चेहरा.. मोहन यादव के राज में ये क्या?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
छठ महापर्व: PM मोदी और अमित शाह ने दी खरना पूजा की शुभकामनाएं, बताया इसका महत्व
छठ महापर्व: PM मोदी और अमित शाह ने दी खरना पूजा की शुभकामनाएं, बताया इसका महत्व
बिहार
'नचनिया लेने की शुरुआत पहले उन्होंने की', खेसारी लाल यादव ने रवि किशन को भी दिया जवाब
'नचनिया लेने की शुरुआत पहले उन्होंने की', खेसारी लाल यादव ने रवि किशन को भी दिया जवाब
क्रिकेट
भारत-ऑस्ट्रेलिया के बीच कब शुरू होगी टी20 सीरीज? दोनों टीमों के स्क्वाड से लेकर शेड्यूल तक, जानें सबकुछ
भारत-ऑस्ट्रेलिया के बीच कब शुरू होगी टी20 सीरीज? दोनों टीमों के स्क्वाड से लेकर शेड्यूल तक, जानें सबकुछ
विश्व
बलूचिस्तान को अलग देश बताने पर सलमान खान से चिढ़ा पाकिस्तान, घोषित कर दिया आतंकी
बलूचिस्तान को अलग देश बताने पर सलमान खान से चिढ़ा पाकिस्तान, घोषित कर दिया आतंकी
भोजपुरी सिनेमा
अक्षरा सिंह ने नहाय खाय के साथ की छठ पूजा की शुरुआत, हरे रंग की साड़ी में दिखा नो मेकअप लुक
अक्षरा सिंह ने नहाय खाय के साथ की छठ पूजा की शुरुआत, हरे रंग की साड़ी में दिखा नो मेकअप लुक
दिल्ली NCR
राम मंदिर के फैसले को चुनौती देना वकील को पड़ा भारी, कोर्ट ने लगाया 6 लाख का जुर्माना
राम मंदिर के फैसले को चुनौती देना वकील को पड़ा भारी, कोर्ट ने लगाया 6 लाख का जुर्माना
ट्रेंडिंग
डांस नहीं आता शर्म तो आती होगी? देवर ने शादी में भाभी के लिए किया डांस तो यूजर्स ने लिए मजे
डांस नहीं आता शर्म तो आती होगी? देवर ने शादी में भाभी के लिए किया डांस तो यूजर्स ने लिए मजे
नौकरी
IIT जम्मू में निकली जूनियर रिसर्च फेलो की वैकेंसी, ये कैंडिडेट्स कर सकते हैं अप्लाई; मिलेंगे इतने रुपये
IIT जम्मू में निकली जूनियर रिसर्च फेलो की वैकेंसी, ये कैंडिडेट्स कर सकते हैं अप्लाई; मिलेंगे इतने रुपये
ENT LIVE
Ek Deewane Ki Deewaniyat Review: हर्षवर्द्धन राणे, सोनम बाजवा ने एक्टिंग में पूरी जान लगा दी |
Ek Deewane Ki Deewaniyat Review: हर्षवर्द्धन राणे, सोनम बाजवा ने एक्टिंग में पूरी जान लगा दी |
ENT LIVE
THAMMA Review: मैडॉक ने कुछ अद्भुत किया है | आयुष्मान खुराना | रश्मिका मंदाना | नवाजुद्दीन
THAMMA Review: मैडॉक ने कुछ अद्भुत किया है | आयुष्मान खुराना | रश्मिका मंदाना | नवाजुद्दीन
ENT LIVE
राइज एंड फॉल के विजेता अर्जुन बिजलानी ने रियलिटी शो की ट्रॉफी उठाई
राइज एंड फॉल के विजेता अर्जुन बिजलानी ने रियलिटी शो की ट्रॉफी उठाई
ENT LIVE
भोजपुरी फिल्म ‘जया’ का जलवा! रत्नाकर कुमार की फिल्म ने सबरंग अवॉर्ड्स में जीते 4 बड़े सम्मान
भोजपुरी फिल्म ‘जया’ का जलवा! रत्नाकर कुमार की फिल्म ने सबरंग अवॉर्ड्स में जीते 4 बड़े सम्मान
ENT LIVE
राइज एंड फॉल सीजन 1 का फिनाले, आरुष भोला जीते, पवन सिंह भी जश्न में शामिल
राइज एंड फॉल सीजन 1 का फिनाले, आरुष भोला जीते, पवन सिंह भी जश्न में शामिल
Embed widget