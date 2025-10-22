IND vs AUS 2nd ODI Weather: पर्थ की तरह एडिलेड में भी होगी बारिश? भारत-ऑस्ट्रेलिया दूसरे वनडे की वेदर रिपोर्ट आपको जाननी चाहिए
IND vs AUS 2nd ODI Weather Report: क्या भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया दूसरे वनडे में भी बारिश खलल डालेगी? पर्थ की तरह यहां भी मैच प्रभावित होगा, ओवर कटेंगे? जानिए 23 अक्टूबर को एडिलेड में मौसम कैसा रहेगा.
ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दूसरा वनडे भारतीय टीम के लिए करो या मरो वाला है, क्योंकि अगर भारतीय टीम इस मैच को हारी तो ऑस्ट्रेलिया सीरीज में अजेय बढ़त बना लेगी. पर्थ में खेला गया पहला वनडे बारिश के कारण 4 बार रोका गया था, एडिलेड में भी बदल छाए रहेंगे. फोरकास्ट कंडीशन को देखते हुए टॉस महत्वपूर्ण है, इसे जीतकर कप्तान पहले गेंदबाजी करना चाहेंगे. चलिए जानते हैं कि दूसरे वनडे के दौरान एडिलेड का मौसम कैसा रहेगा.
सबसे पहले टाइम जोन समझते हैं. भारत और एडिलेड के समय में 5 घंटे का अंतर है. लोकल समय में मैच 23, अक्टूबर को दोपहर 2 बजे से शुरू होगा, जबकि भारत में इस समय सुबह के 9 बज रहे होंगे. भारतीय समयनुसार टॉस सुबह 8:30 बजे होगा.
17 साल से एडिलेड में नहीं हारी टीम इंडिया
एडिलेड ओवल में वनडे क्रिकेट की बात करें तो आखिरी बार 17 फरवरी 2008 को यहां टीम इंडिया हारी थी, सामने ऑस्ट्रेलिया थी. उसके बाद से भारत ने इस ग्राउंड पर 5 वनडे खेले, इसमें से 1 मैच टाई हुआ और 4 में भारत जीता. इन 4 में से भारत ने 2 मैच ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जीते हैं.
23 अक्टूबर को एडिलेड में कैसा रहेगा मौसम?
एडिलेड में बारिश छाए रहेंगे, फोरकास्ट कंडीशन में तेज गेंदबाजों को अधिक मदद मिलेगी. तेज गेंदबाजों को देखें तो भारत के मुकाबले ऑस्ट्रेलिया के पास ज्यादा अनुभवी खिलाड़ी हैं, उनमे स्टार्क और हेजलवुड हैं. पर्थ में रुक-रुक कर बारिश हो रही थी, इस कारण बार बार मैच रोकना पड़ रहा था. एडिलेड में इसकी संभावना कम है, लेकिन हां बूंदा-बांदी हो सकती है.
वर्ल्डवेदर के अनुसार लोकल टाइम 2 बजे तापमान 16 डिग्री के आस पास रहेगा. इस समय बारिश की संभावना नहीं है, टॉस समय पर हो जाएगा. मैच समय में बादल छाए रहने की संभावना जताई गई है, मैच के दौरान बूंदा-बांदी भी हो सकती है लेकिन तेज बारिश नहीं बताई गई है. लोकल समय 7 बजे (भारत में दोपहर 2 बजे) बारिश हो सकती है, क्योंकि बादल छाए रहने की संभावना 100 प्रतिशत बताई गई है. इस समय तापमान भी गिरकर 12 डिग्री सेल्सियस के आस पास होने की संभावना है.
किस चैनल पर देखें भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया दूसरा वनडे?
स्टार स्पोर्ट्स.
किस ऐप पर होगी भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया दूसरे वनडे की लाइव स्ट्रीमिंग?
जियोहॉटस्टार ऐप और वेबसाइट.
एडिलेड ओवल की पिच रिपोर्ट
भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया दूसरे वनडे में एडिलेड ओवल की पिच पर बाउंस देखने को मिल सकता है. इस ग्राउंड पर देखा गया है कि बल्लेबाजों को मदद मिलती है, लेकिन गुरुवार को फोरकास्ट कंडीशन देखते हुए माना जा सकता है कि तेज गेंदबाज महत्वपूर्ण रोल निभाएंगे. पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम को कम से कम 300 रन तो स्कोरबोर्ड पर लगाने ही होंगे, इससे कम का स्कोर डिफेंड करना यहां बहुत मुश्किल होगा.
📍Adelaide Oval 🏟️#TeamIndia in the zone ahead of the 2⃣nd #AUSvIND ODI 💪 pic.twitter.com/3hPrAZuRY5— BCCI (@BCCI) October 22, 2025
देखना होगा कि क्या भारत की प्लेइंग 11 में कोई बदलाव होता है, क्योंकि पिछले मैच में 3 ऑलराउंडर खिलाने को लेकर काफी आलोचना हुई थी. कुलदीप यादव टीम में हैं, लेकिन वह पहले वनडे में नहीं खेले थे. संभावना है कि दूसरे वनडे में उन्हें मौका मिले.
