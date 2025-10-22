हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटखराब फॉर्म से जूझ रहे हैं रोहित शर्मा और विराट कोहली? IND vs AUS दूसरे वनडे से पहले बैटिंग कोच ने दिया बड़ा बयान

खराब फॉर्म से जूझ रहे हैं रोहित शर्मा और विराट कोहली? IND vs AUS दूसरे वनडे से पहले बैटिंग कोच ने दिया बड़ा बयान

IND vs AUS 2nd ODI: दूसरे वनडे से पूर्व टीम इंडिया के बैटिंग कोच सितांशु कोटक प्रेस कांफ्रेंस में आए. यहां उन्होंने विराट (Virat Kohli) और रोहित (Rohit Sharma) की फॉर्म को लेकर बड़ा बयान दिया.

By : शिवम | Updated at : 22 Oct 2025 10:18 AM (IST)
भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया दूसरा वनडे गुरुवार को एडिलेड में खेला जाएगा. शुभमन गिल एंड टीम 3 मैचों की वनडे सीरीज में 0-1 से पिछड़ी हुई है. दूसरे मैच में सभी की निगाहें विराट कोहली और रोहित शर्मा के प्रदर्शन पर रहेंगी, क्योंकि दोनों पिछले मैच में बुरी तरह फ्लॉप हुए थे. रोहित 8 रन बनाकर आउट हुए थे तो कोहली खाता भी नहीं खोल पाए थे. दूसरे मुकाबले से एक दिन पहले टीम इंडिया के बैटिंग कोच सितांशु कोटक प्रेस कांफ्रेंस में आए, जहां उन्होंने रोहित और कोहली की फॉर्म से जुड़े सवाल पर जवाब दिया.

रोहित शर्मा और विराट कोहली, दोनों ही करीब 8 महीने बाद इंटरनेशनल मैच खेलने उतरे थे. लेकिन दोनों फ्लॉप रहे, अपनी फॉर्म को लेकर दिग्गजों को सोशल मीडिया पर भी आलोचना का शिकार होना पड़ा. प्रेस कांफ्रेंस में आए बैटिंग कोच से पूछा गया कि क्या इन दोनों बल्लेबाजों की फॉर्म खराब दिख रही है?

कोच ने रोहित और विराट की फॉर्म पर दिया ये जवाब

कोटक ने कहा, "मुझे ऐसा नहीं लगता है. उन्होंने आईपीएल खेला है, तैयारी अच्छी रही है. मुझे लगता है कि वो (पहले वनडे में फ्लॉप) मौसम के कारण हुआ, अगर ऑस्ट्रेलिया पहले बल्लेबाजी करती तो उनके साथ भी ऐसा ही होता. जब 4-5 बार मैच रुकता है, आप अंदर जाते हैं और फिर बाहर आते हैं तो ये आसान नहीं होता."

बैटिंग कोच से पूछा गया कि क्या विराट कोहली और रोहित शर्मा को कोच के मार्गदर्शन की जरुरत है तो उनका मानना था कि जब तक बहुत जरुरी न हो तो कम से कम हस्तक्षेप होना चाहिए. उन्होंने कहा, "दोनों बल्लेबाज अनुभवी हैं. ऑस्ट्रेलिया आने से पहले उन्होंने पूरी तैयारी की थी. मुझे लगता है कि उनके बार में राय बनाना अभी बहुत जल्दबाजी होगी. उन्होंने अभी-अभी टेस्ट फॉर्मेट से रिटायरमेंट ली है. यहां आने से पहले हम सभी उनके फिटनेस स्तर और तैयारी को जानते थे. एनसीए में हमें उनके वीडियो मिल गए थे. ऐसे खिलाड़ियों के साथ अगर आपको लगता है कि वह अच्छा कर रहे हैं तो तुरंत हस्तक्षेप करने की जरुरत नहीं है. बहुत ज्यादा दखल देना अच्छा तरीका नहीं होगा."

अच्छी लय में दिख रहे हैं दोनों- बैटिंग कोच

कोच ने आगे कहा, विराट कोहली और रोहित शर्मा, दोनों ही अच्छी लय में दिख रहे थे. उन्होंने कल नेट्स में अच्छी बल्लेबाजी की. सच कहूं तो मेरा मानना है कि वह अच्छा कर रहे हैं."

भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया दूसरा वनडे 23 अक्टूबर को एडिलेड ओवल में खेला जाएगा. ऑस्ट्रेलिया के समयनुसार ये मैच दोपहर 2 बजे से शुरू होगा. भारतीय समयनुसार मुकाबला सुबह 9 बजे से शुरू होगा, टॉस 8:30 बजे होगा.

About the author शिवम

शिवम फरवरी 2025 से एबीपी की स्पोर्ट्स टीम के साथ जुड़े हैं. इससे पहले शिवम ने 3 साल इनसाइडस्पोर्ट में बतौर सीनियर सब एडिटर के तौर पर काम किया है. शिवम ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई जामिया मिल्लिया इस्लामिया से की है.
Published at : 22 Oct 2025 10:11 AM (IST)
Tags :
Sitanshu Kotak India Vs Australia ODI IND Vs AUS 2nd ODI VIRAT KOHLI Rohit SHarma IND VS AUS
