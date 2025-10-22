शुभमन गिल की कप्तानी में भारत के लिए ऑस्ट्रेलिया दौरे की शुरुआत अच्छी नहीं रही, टीम पहला वनडे हारकर 3 मैचों की सीरीज में 0-1 से पीछे है. अब दूसरा मुकाबला टीम इंडिया के लिए करो या मरो वाला है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया इस मैच को जीतकर सीरीज में अजेय बढ़त बना लेगा. विराट कोहली, रोहित शर्मा की पिछले मैच में कई महीनों बाद वापसी हुई, लेकिन दोनों फ्लॉप रहे. दोनों से उम्मीद है कि एडिलेड में बड़ा स्कोर करें, लेकिन इस मुकाबले को लेकर टीम इंडिया के लिए चिंता की खबर है.

कितने बजे शुरू होगा भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया दूसरा वनडे?

भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया दूसरा वनडे मैच गुरुवार, 23 अक्टूबर को खेला जाएगा. एडिलेड के समयनुसार ये मैच दोपहर 2 बजे से शुरू होगा, 1:30 बजे टॉस होगा. भारत के समयनुसार मैच सुबह 9 बजे से खेला जाएगा, टॉस 8:30 बजे होगा. यानी भारत और एडिलेड के टाइम में 5 घंटे का फर्क है.

23 अक्टूबर को कैसा रहेगा एडिलेड ओवल का मौसम?

'एक्यूआवेदर' के अनुसार गुरुवार को बारिश होने की संभावना है. सुबह के समय बारिश की संभावना 25 प्रतिशत बताई गई है, 70 प्रतिशत क्लाउड कवर की संभावना जताई गई है. 13 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ़्तार से हवाएं चलने की संभावना है. दोपहर में तापमान 18 डिग्री रहने की संभावना है. दिन में बादल कम रहेंगे, लेकिन तब भी बारिश की संभावना जताई गई है.

एडिलेड में शाम को तापमान 8 डिग्री तक पहुंचने की संभावना है, जो काफी ठंडा मौसम हो जाएगा. हालांकि तब बारिश की संभावना नहीं जताई गई है, लेकिन 85 प्रतिशत क्लाउड कवर रहेंगे. 13 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ़्तार से हवाएं चलेंगी.

एडिलेड में न हो जाए पर्थ वाला हाल

भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच पहला वनडे पर्थ में खेला गया था, जिसमें ऑस्ट्रेलिया ने एकतरफा मुकाबले में जीत दर्ज की थी. भारत की हार का दोषी मौसम भी रहा था, उस मैच में कई बार बारिश की वजह से खेल रुका. ओवरकास्ट कंडीशन में टॉस हारना भी हार का एक कारण रहा. पर्थ की तरह एडिलेड में भी बारिश की संभावना है. बारिश की संभावना के बीच तेज गेंदबाजों को मदद मिलेगी, और भारत के मुकाबले ऑस्ट्रेलिया की तेज गेंदबाजी ज्यादा खतरनाक नजर आ रही है.

रोहित शर्मा, विराट कोहली, शुभमन गिल, श्रेयस अय्यर जैसे धुरंधर बल्लेबाज पहले वनडे में फ्लॉप हुए थे, हवाओं ने भी ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों की मदद की थी और एडिलेड में भी वैसा ही मौसम रह सकता है. ऐसे में इन दिग्गजों को अपना सर्वश्रेष्ठ देना होगा, अच्छी गेंदों को सम्म्मान देना होगा नहीं तो यहां भी पर्थ वाला हाल हो सकता है.

लाइव प्रसारण और लाइव स्ट्रीमिंग कहां?

भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया दूसरे वनडे का लाइव प्रसारण स्टार स्पोर्ट्स पर होगा. लाइव स्ट्रीमिंग जियोहॉटस्टार एप और वेबसाइट पर होगी.

दूसरे वनडे की संभावित प्लेइंग 11

भारत: रोहित शर्मा, शुभमन गिल (कप्तान), विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, अक्षर पटेल, केएल राहुल (विकेट कीपर), वाशिंगटन सुंदर, नितीश कुमार रेड्डी, हर्षित राणा, अर्शदीप सिंह, मोहम्मद सिराज.

ऑस्ट्रेलिया: मिशेल मार्श (कप्तान), ट्रेविस हेड, मैट शार्ट, जोश फिलिप (विकेट कीपर), मैट रेशों, कूपर कोनोली, मिशेल ओवेन, मिचेल स्टार्क, नैथन एलिस, मैथ्यू कुहनेमैन, जोश हेजलवुड.