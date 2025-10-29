IND Vs AUS 1st T20I Live Updates: भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच आज बुधवार, 29 अक्टूबर से टी20 सीरीज की शुरुआत होने वाली है. ये मैच ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा के मनुका ओवल स्टेडियम में खेला जाएगा. ये मुकाबला भारतीय समयानुसार दोपहर 1 बजकर 45 मिनट पर शुरू होगा. इससे आधे घंटे पहले 1 बजकर 15 मिनट पर टॉस किया जाएगा. भारत की टी20 टीम की कमान सूर्यकुमार यादव संभालेंगे. वहीं ऑस्ट्रेलिया की टी20 टीम के कप्तान मिच मार्श हैं.

भारत की संभावित प्लेइंग इलेवन

अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल, तिलक वर्मा, सूर्यकुमार यादव (कप्तान), संजू सैमसन (विकेटकीपर), शिवम दुबे, अक्षर पटेल, वॉशिंगटन सुंदर/कुलदीप यादव, वरुण चक्रवर्ती, जसप्रीत बुमराह और अर्शदीप सिंह.

ऑस्ट्रेलिया की संभावित प्लेइंग इलेवन

ट्रेविस हेड, मिच मार्श (कप्तान), जोश इंगलिस (विकेट कीपर), मार्कस स्टोइनिस, टिम डेविड, मिच ओवेन, जोश फिलिप, नाथन एलिस, जेवियर बार्टलेट/सीन एबॉट, मैथ्यू कुहनेमैन और जोश हेज़लवुड.

अभिषेक-शुभमन दिखाएंगे कमाल

टी20 एशिया कप 2025 में अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल के बल्ले से खूब रन देखने को मिले थे. वहीं अभिषेक शर्मा एशिया कप में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट भी बनाए गए. अभिषेक टीम इंडिया के साथ पहली बार ऑस्ट्रेलिया दौरे पर गए हैं. पहले टी20 टीम में सभी की निगाहें भारत की ओपनिंग जोड़ी पर रहने वाली हैं.

फिर चमकेंगे कुलदीप यादव?

एशिया कप 2025 में कुलदीप यादव सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज बने थे. कुलदीप ने 7 मैचों में 17 विकेट चटकाए थे.