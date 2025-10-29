IND vs AUS 1st T20: बारिश के कारण रद्द हुआ भारत-ऑस्ट्रेलिया का पहला टी20, कैनबरा में सूर्यकुमार और गिल का भी आया था तूफान
भारत और ऑस्ट्रेलिया का पहला टी20 मैच बारिश की भेंट चढ़ गया है. पांच मैचों की टी20 सीरीज के पहले मुकाबले में बारिश की वजह से सिर्फ 9.4 ओवर का खेल हुआ, जिसमें भारत ने एक विकेट पर 97 रन बना लिए थे.
LIVE
Background
IND Vs AUS 1st T20I Live Updates: भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच आज बुधवार, 29 अक्टूबर से टी20 सीरीज की शुरुआत होने वाली है. ये मैच ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा के मनुका ओवल स्टेडियम में खेला जाएगा. ये मुकाबला भारतीय समयानुसार दोपहर 1 बजकर 45 मिनट पर शुरू होगा. इससे आधे घंटे पहले 1 बजकर 15 मिनट पर टॉस किया जाएगा. भारत की टी20 टीम की कमान सूर्यकुमार यादव संभालेंगे. वहीं ऑस्ट्रेलिया की टी20 टीम के कप्तान मिच मार्श हैं.
भारत की संभावित प्लेइंग इलेवन
अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल, तिलक वर्मा, सूर्यकुमार यादव (कप्तान), संजू सैमसन (विकेटकीपर), शिवम दुबे, अक्षर पटेल, वॉशिंगटन सुंदर/कुलदीप यादव, वरुण चक्रवर्ती, जसप्रीत बुमराह और अर्शदीप सिंह.
ऑस्ट्रेलिया की संभावित प्लेइंग इलेवन
ट्रेविस हेड, मिच मार्श (कप्तान), जोश इंगलिस (विकेट कीपर), मार्कस स्टोइनिस, टिम डेविड, मिच ओवेन, जोश फिलिप, नाथन एलिस, जेवियर बार्टलेट/सीन एबॉट, मैथ्यू कुहनेमैन और जोश हेज़लवुड.
अभिषेक-शुभमन दिखाएंगे कमाल
टी20 एशिया कप 2025 में अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल के बल्ले से खूब रन देखने को मिले थे. वहीं अभिषेक शर्मा एशिया कप में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट भी बनाए गए. अभिषेक टीम इंडिया के साथ पहली बार ऑस्ट्रेलिया दौरे पर गए हैं. पहले टी20 टीम में सभी की निगाहें भारत की ओपनिंग जोड़ी पर रहने वाली हैं.
फिर चमकेंगे कुलदीप यादव?
एशिया कप 2025 में कुलदीप यादव सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज बने थे. कुलदीप ने 7 मैचों में 17 विकेट चटकाए थे.
IND vs AUS 1st T20 No Result: बारिश की वजह से रद्द हुआ मैच
भारत और ऑस्ट्रेलिया का पहला टी20 मैच बारिश की भेंट चढ़ गया है. बारिश की वजह से कैनबरा में खेले गए पहले टी20 में सिर्फ 9.4 ओवर का खेल हुआ, जिसमें भारत ने एक विकेट के नुकसान पर 97 रन बना लिए थे. कप्तान सूर्यकुमार यादव 24 गेंद में 39 रन पर थे. वह 3 चौके और दो छक्के लगा चुके थे. वहीं शुभमन गिल 20 गेंद में 37 रन पर थे. वह 4 चौके और एक छक्का जड़ चुके थे. इससे पहले भी मैच में बारिश हुई थी और खेल करीब आधे घंटे रुका था. फिर मैच 18-18 ओवर का किया गया. हालांकि, 10वें ओवर में जब बारिश हुई तो मैच दोबारा शुरू नहीं हो सका. लंबे इंतजार के बाद मैच को रद्द घोषित कर दिया गया.
IND vs AUS 1st T20 Live Score: DLS टारगेट पर आया अपडेट
अगर अब बारिश रुक जाती है तो मैच 5 ओवर का हो सकता है. ऐसे में टीम इंडिया अब बैटिंग करने नहीं उतरेगी. ऑस्ट्रेलिया को DLS टारगेट 71 रनों का मिलेगा. यानी 5 ओवर में कंगारुओं को जीत के लिए 71 रन बनाने होंगे. बारिश से पहले तक 9.4 ओवर में टीम इंडिया ने एक विकेट के नुकसान पर 97 रन बना लिए हैं. कप्तान सूर्यकुमार यादव 24 गेंद में 39 रन पर हैं. वह 3 चौके और दो छक्के लगा चुके हैं. शुभमन गिल 20 गेंद में 37 रन पर हैं. वह 4 चौके और एक छक्का जड़ चुके हैं. ये दूसरी बार है जब बारिश की वजह से मैच रुका है. बारिश की वजह से पहले ही मैच 18-18 ओवर का हो चुका है.
टॉप हेडलाइंस
Source: IOCL