हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटIND vs AUS 1st ODI, Perth Weather: आज नहीं देख पाएंगे रोहित-कोहली की बल्लेबाजी? बारिश बिगाड़ सकती है भारत-ऑस्ट्रेलिया पहले वनडे का खेल

IND vs AUS 1st ODI, Perth Weather: आज नहीं देख पाएंगे रोहित-कोहली की बल्लेबाजी? बारिश बिगाड़ सकती है भारत-ऑस्ट्रेलिया पहले वनडे का खेल

IND vs AUS 1st ODI, Perth Weather Report: विराट कोहली और रोहित शर्मा करीब 8 महीने बाद इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहे हैं. लेकिन पर्थ में आज बारिश की संभावना है, जहां भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया पहला वनडे खेला जा रहा है.

By : शिवम | Updated at : 19 Oct 2025 08:02 AM (IST)
भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया पहला वनडे शुरू होने में कुछ मिनट बचे हैं, लेकिन उससे पहले पर्थ में बारिश शुरू हो गई. पर्थ के ऑप्टस स्टेडियम में भारत-ऑस्ट्रेलिया के बीच पहला वनडे खेला जाना है. इस मैच की सभी टिकट महीने पहले बिक गई थी, क्योंकि रोहित शर्मा और विराट कोहली को लंबे समय बाद इंटरनेशनल क्रिकेट में खेलते देखने के लिए फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. जानिए मैच की वेदर रिपोर्ट.

पर्थ के ऑप्टस स्टेडियम में ऑस्ट्रेलिया का रिकॉर्ड अच्छा नहीं रहा है. इस ग्राउंड पर खेले सभी 3 वनडे मैच ऑस्ट्रेलिया ने हारे ही हैं, जबकि टीम इंडिया यहां पहला वनडे खेल रही है. मैच भारत के समयनुसार सुबह 9 बजे से शुरू होना है. 8:30 बजे मिशेल मार्श और शुभमन गिल टॉस के लिए आएंगे.

पर्थ की वेदर रिपोर्ट

पर्थ के समयनुसार मैच सुबह 11:30 बजे शुरू होगा. मुकाबला शुरू होने से 2 घंटे पहले पर्थ में बारिश हो रही थी. टॉस 11 बजे होगा. टॉस के समय बारिश की संभावना 40 प्रतिशत है. 24 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ़्तार से हवाएं चलने की संभावना जताई गई है.

एकुआवेदर की रिपोर्ट के अनुसार पर्थ में आज पूरे दिन बारिश की संभावना जताई गई है, बादल छाए रहेंगे और हवाएं भी चलेगी. हालांकि 2 बजे के बाद बारिश की संभावना थोड़ी कम बताई गई है. ऐसे में आज टॉस महत्वपूर्ण होगा, देखना होगा कि क्या मैच समयानुसार सुबह 9 बजे शुरू हो पाएगा या इसमें देरी होगी.

भारत-ऑस्ट्रेलिया वनडे स्क्वाड

भारत: शुभमन गिल (कप्तान), रोहित शर्मा, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर (उपकप्तान), अक्षर पटेल, केएल राहुल (विकेटकीपर), नितीश कुमार रेड्डी, वॉशिंगटन सुंदर, कुलदीप यादव, हर्षित राणा, मोहम्मद सिराज, अर्शदीप सिंह, प्रसिद्ध कृष्णा, ध्रुव जुरेल (विकेटकीपर), यशस्वी जयसवाल.

ऑस्ट्रेलिया: मिचेल मार्श (कप्तान), जेवियर बार्टलेट, एलेक्स केरी, कूपर कोनॉली, बेन ड्वार्शुईस, नाथन एलिस, मार्नस लाबुशेन, जोश हेजलवुड, ट्रैविस हेड, मिचेल ओवेन, मैट रेनशॉ, मैथ्यू शॉर्ट, मिचेल स्टार्क. मैथ्यू कुनेमैन और जोश फिलिप.

Published at : 19 Oct 2025 08:02 AM (IST)
