IND vs AUS 1st ODI Live Updates: भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच पहला वनडे आज रविवार, 19 अक्टूबर को पर्थ में खेला जाएगा. इस मैच में पहली बार शुभमन गिल वनडे टीम की कप्तानी करते नजर आएंगे. रोहित शर्मा और विराट कोहली भी बतौर बल्लेबाज खेलने वाले हैं. ये स्टार प्लेयर्स करीब 7 महीने बाद भारतीय टीम के लिए ODI खेल रहे हैं. ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले वनडे में हर्षित राणा डेब्यू कर रहे हैं.

भारत की संभावित प्लेइंग इलेवन

रोहित शर्मा, शुभमन गिल (कप्तान), विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, केएल राहुल (विकेटकीपर), नितीश कुमार रेड्डी, अक्षर पटेल, हर्षित राणा, कुलदीप यादव, मोहम्मद सिराज और अर्शदीप सिंह/प्रसिद्ध कृष्णा.

ऑस्ट्रेलिया की संभावित प्लेइंग इलेवन

ट्रेविस हेड, मिच मार्श (कप्तान), मैट रेनशॉ, मैट शॉर्ट, मिच ओवेन, जोश फिलिप (विकेट कीपर), कूपर कोनोली, मिशेल स्टार्क, नाथन एलिस, मैथ्यू कुहनेमैन और जोश हेजलवुड.

भारत-ऑस्ट्रेलिया ODI सीरीज

भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच ये तीन मैचों की वनडे सीरीज खेली जा रही है, जिसका पहला वनडे आज 19 अक्टूबर को पर्थ में खेला जा रहा है. दूसरा वनडे 23 अक्टूबर को एडिलेड में होगा. वहीं तीसरा और आखिरी वनडे मैच 25 अक्टूबर को सिडनी में खेला जाएगा.