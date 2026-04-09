हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
IPLलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्ट
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटInd Vs AFG: भारत के खिलाफ टेस्ट मैच से राशिद खान बाहर! आखिर क्यों, खुद बताई वजह

Ind Vs AFG: भारत के खिलाफ टेस्ट मैच से राशिद खान बाहर! आखिर क्यों, खुद बताई वजह

अफगानिस्तान के स्टार लेग स्पिनर राशिद खान ने भारत के खिलाफ जून में होने वाले एकमात्र टेस्ट में खेलने पर संदेह जताया है.

By : एबीपी लाइव | Updated at : 09 Apr 2026 12:35 PM (IST)
Preferred Sources

Wanted to focus on ODI'S-Rashid Khan: अफगानिस्तान के स्टार लेग स्पिनर राशिद खान ने भारत के खिलाफ जून में होने वाले एकमात्र टेस्ट में खेलने पर संदेह जताया है. उनका कहना है कि रेड-बॉल क्रिकेट उनकी लंबी करियर की संभावनाओं के लिए जोखिम भरा हो सकता है.

राशिद ने कहा, "मुझे लगता है कि मैं पहले भी एक टेस्ट खेल चुका हूं. मैं बस आराम से खेलूंगा। मैं नहीं चाहता कि मेरी पीठ में कोई इंजरी हो। मैं 100 टेस्ट मैच नहीं खेल सकता. रेड-बॉल क्रिकेट थोड़ा मुश्किल है क्योंकि मेरे डॉक्टर ने मुझसे कहा था कि इससे दूर रहो. फिर भी मैंने जिम्बाब्वे के खिलाफ 67 ओवर फेंके, जिससे डॉक्टर हैरान रह गए."

उन्होंने स्पष्ट किया कि वनडे क्रिकेट मुझे पसंद है और मेरा ध्यान इस फॉर्मेट पर है. मैं इसमें लंबे समय तक खेल सकता हूं. रेड-बॉल क्रिकेट को लिमिटेड रखना पड़ेगा. साल में एक टेस्ट है तो मैं उसे खेल लूंगा, लेकिन उससे ज्यादा मैनेज करना मुश्किल होगा.

राशिद ने कहा कि अगर मैं टीम का हिस्सा हूं तो पूरे दिन गेंदबाजी करनी पड़ेगी. मुझे सावधानी बरतना है और खुद को वनडे विश्व कप के लिए तैयार करना है.

दिग्गज लेग स्पिनर के बयान से स्पष्ट हो गया है कि भविष्य में वह अपना फोकस वनडे और टेस्ट पर रखना चाहते हैं.

राशिद ने अब तक अफगानिस्तान के 12 टेस्ट में सिर्फ छह में हिस्सा लिया है और आखिरी बार जनवरी 2025 में जिम्बाब्वे के खिलाफ बुलावायो में खेला था. 2023 वनडे विश्व कप के बाद उनकी पी- की सर्जरी ने रेड-बॉल क्रिकेट में उपलब्धता सीमित कर दी है.

आईपीएल 2026 की समाप्ति के बाद अफगानिस्तान और भारत के बीच न्यू चंडीगढ़ में 6-10 जून तक एकमात्र टेस्ट खेला जाना है.

राशिद खान आईपीएल 2026 में गुजरात टाइटंस का हिस्सा हैं. बुधवार अरुण जेटली क्रिकेट स्टेडियम में हुए मुकाबले में उन्होंने दिल्ली के खिलाफ शानदार गेंदबाजी करते हुए अपनी टीम को जीत दिलाने में यादगार भूमिका निभाई थी.

Published at : 09 Apr 2026 12:35 PM (IST)
Tags :
Rashid Khan Afghanistan  INDIA
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

क्रिकेट
IPL 2026 Stats: अभी किसके पास है ऑरेंज और पर्पल कैप? इस बल्लेबाज ने खेली है सर्वोच्च पारी; देखें IPL 2026 के आंकड़े
अभी किसके पास है ऑरेंज और पर्पल कैप? इस बल्लेबाज ने खेली है सर्वोच्च पारी; देखें IPL 2026 के आंकड़े
क्रिकेट
Ind Vs AFG: भारत के खिलाफ टेस्ट मैच से राशिद खान बाहर! आखिर क्यों, खुद बताई वजह
Ind Vs AFG: भारत के खिलाफ टेस्ट मैच से राशिद खान बाहर! आखिर क्यों, खुद बताई वजह
क्रिकेट
Shubman Gill Fined: 12 लाख का फाइन... गुजरात की रोमांचक जीत के बाद BCCI ने क्यों लगाया शुभमन गिल पर जुर्माना? जानिए
12 लाख का फाइन... गुजरात की रोमांचक जीत के बाद BCCI ने क्यों लगाया शुभमन गिल पर जुर्माना? जानिए
क्रिकेट
IPL 2026: राशिद खान की फॉर्म में वापसी से गुजरात ने ली चैन की सांस, विपक्षी बल्लेबाजों की मुसीबत बढ़ी
IPL 2026: राशिद खान की फॉर्म में वापसी से गुजरात ने ली चैन की सांस, विपक्षी बल्लेबाजों की मुसीबत बढ़ी
Advertisement

वीडियोज

Sansani: 40 दिन बाद... सुपरपावर का 'सुपर सरेंडर' ?| Iran-israel War | Middle East War | Trump
UP: Pilibhit में मां की जान बचाने के लिए अस्पताल में सांप लेकर पहुंचा बेटा, डॉक्टरों में मचा हड़कंप
Chitra Tripathi: ट्रंप का सरेंडर या ईरान की कूटनीतिक फतह? | Iran US Israel War Ceasefire
Bharat Ki Baat: सीजफायर के बाद क्या थम जाएगी जंग ? | Iran US Israel War
Sandeep Chaudhary: Trump-ईरान दोस्ती या फिर कोई बड़ी साजिश? | Pakistan | US Iran War Ceasefire
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
हॉर्मुज खुला, फिर भी मंडरा रहा बड़ा खतरा, कहीं हो न जाए धमाका, ईरान ने बदल दिए जहाजों के रूट
हॉर्मुज खुला, फिर भी मंडरा रहा बड़ा खतरा, कहीं हो न जाए धमाका, ईरान ने बदल दिए जहाजों के रूट
महाराष्ट्र
Baramati Bypoll 2026: बारामती में निर्विरोध उपचुनाव संभव? नाम वापसी का आखिरी दिन, अब कांग्रेस अध्यक्ष ने उठाया यह बड़ा कदम
बारामती में निर्विरोध उपचुनाव संभव? नाम वापसी का आखिरी दिन, अब कांग्रेस अध्यक्ष ने उठाया यह बड़ा कदम
इंडिया
भारत पहुंचते ही बांग्लादेश के विदेश मंत्री ने एस जयशंकर से कहा- शेख हसीना को लौटाओ, इंडिया ने क्या दिया जवाब?
भारत पहुंचते ही बांग्लादेश के विदेश मंत्री ने एस जयशंकर से कहा- शेख हसीना को लौटाओ, इंडिया ने क्या दिया जवाब?
विश्व
मुज्तबा खामेनेई नहीं करते ये काम तो... सीजफायर डील में बड़ा ट्विस्ट, जानें ईरान के सुप्रीम लीडर कैसे बने गेमचेंजर
मुज्तबा खामेनेई नहीं करते ये काम तो... सीजफायर डील में बड़ा ट्विस्ट, जानें ईरान के सुप्रीम लीडर कैसे बने गेमचेंजर
आईपीएल 2026
IPL 2026: राशिद खान की फॉर्म में वापसी से गुजरात ने ली चैन की सांस, विपक्षी बल्लेबाजों की मुसीबत बढ़ी
IPL 2026: राशिद खान की फॉर्म में वापसी से गुजरात ने ली चैन की सांस, विपक्षी बल्लेबाजों की मुसीबत बढ़ी
बॉलीवुड
'भूत बंगला' के प्रमोशन के दौरान वामिका गब्बी ने राजपाल यादव को किया था इग्नोर? एक्टर ने विवाद पर तोड़ी चुप्पी, बताया सच
वामिका गब्बी ने राजपाल यादव को किया था इग्नोर? एक्टर ने अब बताया सारा सच
ट्रेंडिंग
Viral Video: पूजा के नाम पर गंगा नदी में कपड़े और पॉलीथिन डालने लगी महिला, वीडियो देख खौल उठेगा खून
पूजा के नाम पर गंगा नदी में कपड़े और पॉलीथिन डालने लगी महिला, वीडियो देख खौल उठेगा खून
हेल्थ
Children Deaths Due To Measles: इस देश में खसरे से 100 से ज्यादा बच्चों की मौत, जानें कैसे फैलती है यह बीमारी?
इस देश में खसरे से 100 से ज्यादा बच्चों की मौत, जानें कैसे फैलती है यह बीमारी?
ENT LIVE
Sampradayini Suppini Suddapoosani Review: बढ़िया Time Pass फिल्म, Next Level Twist के साथ अच्छा Climax
Sampradayini Suppini Suddapoosani Review: बढ़िया Time Pass फिल्म, Next Level Twist के साथ अच्छा Climax
ENT LIVE
अल्लू अर्जुन का फर्स्ट लुक रिवील, AA22xA6 को म‍िला नया टाइटल 'राका'
अल्लू अर्जुन का फर्स्ट लुक रिवील, AA22xA6 को म‍िला नया टाइटल 'राका'
ENT LIVE
Shah Rukh Khan ने Rajinikanth की 'Jailer 2' को क्यों कहा No?
Shah Rukh Khan ने Rajinikanth की 'Jailer 2' को क्यों कहा No?
ENT LIVE
Allu Arjun, Atlee की मेगा फिल्म का धमाका! 8 अप्रैल को आएगा First Look और Title
Allu Arjun, Atlee की मेगा फिल्म का धमाका! 8 अप्रैल को आएगा First Look और Title
ENT LIVE
Kaptaan Review: Saqib Saleem और Anjum Sharma की दमदार परफॉर्मेंस के साथ Action और Thriller का मसालेदार मिक्स
Kaptaan Review: Saqib Saleem और Anjum Sharma की दमदार परफॉर्मेंस के साथ Action और Thriller का मसालेदार मिक्स
Embed widget