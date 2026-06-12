हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
IPLलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्ट
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटIND vs AFG: अफगानिस्तान के खिलाफ पहले वनडे में शुभमन गिल रच सकते हैं इतिहास, बनाने होंगे सिर्फ इतने रन

IND vs AFG: अफगानिस्तान के खिलाफ पहले वनडे में शुभमन गिल रच सकते हैं इतिहास, बनाने होंगे सिर्फ इतने रन

IND vs AFG 1st ODI: भारत और अफगानिस्तान के बीच पहला वनडे मैच शनिवार को धर्मशाला में खेला जाएगा, जिसमें कप्तान शुभमन गिल एक बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम कर सकते हैं.

By : शिवम | Updated at : 12 Jun 2026 04:15 PM (IST)
Preferred Sources

शुभमन गिल अफगानिस्तान के खिलाफ पहले वनडे में एक बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम कर सकते हैं. वह शिखर धवन के 10 साल पुराने रिकॉर्ड को तोड़ने की दहलीज पर खड़े हैं. वह वनडे में सबसे तेज 3000 हजार रन पूरे करने वाले दुनिया के दूसरे खिलाड़ी बनने के भी करीब हैं. जानिए इसके लिए उन्हें कितने रन बनाने हैं.

वनडे इंटरनेशनल में सबसे तेज (पारियों के आधार पर) 3000 रन बनाने वाले बल्लेबाज दक्षिण अफ्रीका के दिग्गज हाशिम आमला हैं, जिन्होंने 28 अगस्त 2012 को ये आंकड़ा छुआ था. उन्होंने 57वीं पारी में ये रिकॉर्ड बनाया था. शुभमन गिल आमला का रिकॉर्ड तो नहीं तोड़ सकते, लेकिन हां वह सबसे कम पारियों में 3000 वनडे रन बनाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में दूसरे नंबर पर आ सकते हैं. अभी शाई होप दूसरे नंबर पर हैं, जिन्होंने 22 दिसंबर, 2019 को भारत के खिलाफ मैच में ये आंकड़ा छुआ था. उन्होंने 67 पारियों में 3 हजार रन बनाए.

शुभमन गिल को कितने रन बनाने हैं?

भारतीय कप्तान शुभमन गिल ने 61 वनडे मैचों की 61 पारियों में 2953 रन बनाए हैं, जिसमें 8 शतक और 17 अर्धशतक शामिल हैं. उन्हें 3000 रन पूरे करने के लिए 47 रन और बनाने हैं. शाई होप के स्थान पर आने के लिए उनके पास 6 पारियां हैं, ये रिकॉर्ड टूटना लगभग कंफर्म है लेकिन ये धर्मशाला में होने वाले पहले वनडे में भी टूट सकता है.

यह भी पढ़ें- श्रेयस अय्यर ने मुंबई में किराए पर लिया आलिशान घर, हर महीने के किराए में आ सकती है एक लग्जरी कार 

सबसे तेज 3000 वनडे रन बनाने वाले भारतीय कौन?

वनडे इंटरनेशनल में सबसे कम पारियों में 3000 रन बनाने वाले भारतीय बल्लेबाज शिखर धवन हैं, जिन्होंने 20 जनवरी, 2016 को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेलते हुए ये आंकड़ा छुआ. उन्होंने 72वीं पारी में 3000 रन बनाए थे. गिल सबसे तेज 3 हजार वनडे रन बनाने वाले भारतीय बल्लेबाज बनने की दहलीज पर भी खड़े हैं.

यह भी पढ़ें- न्यूजीलैंड के केन विलियमसन ने इंटरनेशनल क्रिकेट को कहा अलविदा, अचानक संन्यास लेकर सबको चौंकाया

भारत बनाम अफगानिस्तान मैच का लाइव प्रसारण कहां?

भारत बनाम अफगानिस्तान पहला वनडे धर्मशाला के हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम में शनिवार, 13 जून को होगा. मैच दोपहर 1:30 बजे से शुरू होगा, टॉस 1 बजे होगा. मैच का लाइव प्रसारण स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क के चैनल पर होगा. जियोहॉटस्टार ऐप और वेबसाइट पर लाइव स्ट्रीमिंग होगी.

About the author शिवम

शिवम फरवरी 2025 से एबीपी की स्पोर्ट्स टीम के साथ जुड़े हैं. इससे पहले शिवम ने 3 साल इनसाइडस्पोर्ट में बतौर सीनियर सब एडिटर के तौर पर काम किया है. शिवम ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई जामिया मिल्लिया इस्लामिया से की है.
Read More
Published at : 12 Jun 2026 04:15 PM (IST)
Tags :
India Vs Afghanistan Shubman Gill Record SHUBMAN GILL IND VS AFG IND Vs AFG ODI
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

क्रिकेट
IND vs AFG: अफगानिस्तान के खिलाफ पहले वनडे में शुभमन गिल रच सकते हैं इतिहास, बनाने होंगे सिर्फ इतने रन
अफगानिस्तान के खिलाफ पहले वनडे में शुभमन गिल रच सकते हैं इतिहास, बनाने होंगे सिर्फ इतने रन
क्रिकेट
न्यूजीलैंड के केन विलियमसन ने इंटरनेशनल क्रिकेट को कहा अलविदा, अचानक संन्यास लेकर सबको चौंकाया
केन विलियमसन ने इंटरनेशनल क्रिकेट को कहा अलविदा, अचानक संन्यास लेकर सबको चौंकाया
क्रिकेट
उत्तराखंड के दो युवा क्रिकेटर पहुंचे टीम इंडिया में, श्रीलंका दौरे के लिए हुआ सिलेक्शन; जानें इनके बारे में सबकुछ
उत्तराखंड के दो युवा क्रिकेटर पहुंचे टीम इंडिया में, श्रीलंका दौरे के लिए हुआ सिलेक्शन
क्रिकेट
श्रेयस अय्यर ने मुंबई में किराए पर लिया आलिशान घर, हर महीने के किराए में आ सकती है एक लग्जरी कार
श्रेयस अय्यर ने मुंबई में किराए पर लिया आलिशान घर, हर महीने के किराए में आ सकती है एक लग्जरी कार
Advertisement

वीडियोज

'है जवानी तो इश्क होना है' में Varun Dhawan की कॉमिक टाइमिंग ने बटोरी वाहवाही
सपना चौधरी ने दर्ज कराया केस, वीर साहू को कोर्ट की सख्त हिदायत
China ने चली चाल! India ने दिखाई आंख! खेल हुआ INTERNATIONAL! |ABPLIVE
Weather Alert: सावधान! आ गया GODZILLA EL-NINO ! भारत पर होगा खतरनाक असर ABPLIVE
sansani : जिम संचालक के LIVE मर्डर की 'खूनी पिक्चर' ! | Crime News
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर मीनाक्षी नटराजन का पहला रिएक्शन, बोलीं- '48 घंटे तक चुनाव आयोग ने...'
सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर मीनाक्षी नटराजन का पहला रिएक्शन, बोलीं- '48 घंटे तक चुनाव आयोग ने...'
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP चुनाव: INDIA-NDA में सीट बंटवारे की हलचल शुरु, BJP अभी चुप, सहयोगी एक्टिव, सपा-कांग्रेस में मंथन जारी
UP चुनाव: INDIA-NDA में सीट बंटवारे की हलचल शुरु, BJP अभी चुप, सहयोगी एक्टिव, सपा-कांग्रेस में मंथन जारी
विश्व
Iran-US War: पीस टॉक पर ग्रीन सिग्नल! US ईरान को देगा बड़ा तोहफा, 16 बिलियन डॉलर के फ्रीज फंड को करेगा अनलॉक
पीस टॉक पर ग्रीन सिग्नल! US ईरान को देगा बड़ा तोहफा, 16 बिलियन डॉलर के फ्रीज फंड को करेगा अनलॉक
क्रिकेट
श्रेयस अय्यर ने मुंबई में किराए पर लिया आलिशान घर, हर महीने के किराए में आ सकती है एक लग्जरी कार
श्रेयस अय्यर ने मुंबई में किराए पर लिया आलिशान घर, हर महीने के किराए में आ सकती है एक लग्जरी कार
बॉलीवुड
Bharat Bhhagya Viddhaata BO Day 1: कंगना की अदद हिट की हसरत पूरा कर पाएगी 'भारत भाग्य विधाता'? जानें कितने करोड़ से कर सकती है ओपनिंग?
कंगना की 'भारत भाग्य विधाता' कितने करोड़ से कर सकती है ओपनिंग? जानें- प्रीडिक्शन
स्पोर्ट्स
Explained: ...तो इस वजह से FIFA नहीं खेलती भारतीय टीम! 139वीं रैंकिंग और एशिया में 26वां स्थान, क्या यह वाकई भारत है?
FIFA में क्यों नहीं भारतीय टीम? 139वीं रैंकिंग और एशिया में 26वां स्थान, क्या यह वाकई भारत है?
इंडिया
Petrol-Disel Crisis: पेट्रोल-डीजल पर केंद्र सरकार का बड़ा फैसला, इतने लीटर से ज्यादा नहीं खरीद पाएंगे, नियम तोड़ा तो क्या होगा?
पेट्रोल-डीजल पर केंद्र सरकार का बड़ा फैसला, इतने लीटर से ज्यादा नहीं खरीद पाएंगे, नियम तोड़ा तो क्या होगा?
इंडिया
राज्यसभा चुनाव में यहां कांग्रेस ने कर दिया कमाल! 4 में से 3 सीटों पर जीती, BJP को मिली सिर्फ 1, पढ़ें विनर लिस्ट
राज्यसभा चुनाव में यहां कांग्रेस ने कर दिया कमाल! 4 में से 3 सीटों पर जीती, BJP को मिली सिर्फ 1, पढ़ें विनर लिस्ट
ABP NEWS
15 जून को लगने वाला है कैंचीधाम में मेला
15 जून को लगने वाला है कैंचीधाम में मेला
ABP NEWS
रोड पर ब्रेकर की जगह बैठा था बच्चा, ड्राइवर के उड़े होश
रोड पर ब्रेकर की जगह बैठा था बच्चा, ड्राइवर के उड़े होश
ABP NEWS
पेट्रोल भरवाने गए थे, कर्मचारी को पीटकर आ गए लेकिन कैमरे में कैद
पेट्रोल भरवाने गए थे, कर्मचारी को पीटकर आ गए लेकिन कैमरे में कैद
ABP NEWS
समझौता करने गए थे लेकिन यह क्या होगया !
समझौता करने गए थे लेकिन यह क्या होगया !
ABP NEWS
क्या करना चाह रहे थे और क्या हो गया ?
क्या करना चाह रहे थे और क्या हो गया ?
Embed widget