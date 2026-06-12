अफगानिस्तान के खिलाफ पहले वनडे में शुभमन गिल रच सकते हैं इतिहास, बनाने होंगे सिर्फ इतने रन

शुभमन गिल अफगानिस्तान के खिलाफ पहले वनडे में एक बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम कर सकते हैं. वह शिखर धवन के 10 साल पुराने रिकॉर्ड को तोड़ने की दहलीज पर खड़े हैं. वह वनडे में सबसे तेज 3000 हजार रन पूरे करने वाले दुनिया के दूसरे खिलाड़ी बनने के भी करीब हैं. जानिए इसके लिए उन्हें कितने रन बनाने हैं.

वनडे इंटरनेशनल में सबसे तेज (पारियों के आधार पर) 3000 रन बनाने वाले बल्लेबाज दक्षिण अफ्रीका के दिग्गज हाशिम आमला हैं, जिन्होंने 28 अगस्त 2012 को ये आंकड़ा छुआ था. उन्होंने 57वीं पारी में ये रिकॉर्ड बनाया था. शुभमन गिल आमला का रिकॉर्ड तो नहीं तोड़ सकते, लेकिन हां वह सबसे कम पारियों में 3000 वनडे रन बनाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में दूसरे नंबर पर आ सकते हैं. अभी शाई होप दूसरे नंबर पर हैं, जिन्होंने 22 दिसंबर, 2019 को भारत के खिलाफ मैच में ये आंकड़ा छुआ था. उन्होंने 67 पारियों में 3 हजार रन बनाए.

शुभमन गिल को कितने रन बनाने हैं?

भारतीय कप्तान शुभमन गिल ने 61 वनडे मैचों की 61 पारियों में 2953 रन बनाए हैं, जिसमें 8 शतक और 17 अर्धशतक शामिल हैं. उन्हें 3000 रन पूरे करने के लिए 47 रन और बनाने हैं. शाई होप के स्थान पर आने के लिए उनके पास 6 पारियां हैं, ये रिकॉर्ड टूटना लगभग कंफर्म है लेकिन ये धर्मशाला में होने वाले पहले वनडे में भी टूट सकता है.

यह भी पढ़ें- श्रेयस अय्यर ने मुंबई में किराए पर लिया आलिशान घर, हर महीने के किराए में आ सकती है एक लग्जरी कार

सबसे तेज 3000 वनडे रन बनाने वाले भारतीय कौन?

वनडे इंटरनेशनल में सबसे कम पारियों में 3000 रन बनाने वाले भारतीय बल्लेबाज शिखर धवन हैं, जिन्होंने 20 जनवरी, 2016 को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेलते हुए ये आंकड़ा छुआ. उन्होंने 72वीं पारी में 3000 रन बनाए थे. गिल सबसे तेज 3 हजार वनडे रन बनाने वाले भारतीय बल्लेबाज बनने की दहलीज पर भी खड़े हैं.

यह भी पढ़ें- न्यूजीलैंड के केन विलियमसन ने इंटरनेशनल क्रिकेट को कहा अलविदा, अचानक संन्यास लेकर सबको चौंकाया

भारत बनाम अफगानिस्तान मैच का लाइव प्रसारण कहां?

भारत बनाम अफगानिस्तान पहला वनडे धर्मशाला के हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम में शनिवार, 13 जून को होगा. मैच दोपहर 1:30 बजे से शुरू होगा, टॉस 1 बजे होगा. मैच का लाइव प्रसारण स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क के चैनल पर होगा. जियोहॉटस्टार ऐप और वेबसाइट पर लाइव स्ट्रीमिंग होगी.