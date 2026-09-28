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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटIND vs AFG Asian Games Live Score: बारिश के कारण रद्द हुआ मैच, भारत सेमीफाइनल में पहुंचा

IND vs AFG Asian Games Live Score: बारिश के कारण रद्द हुआ मैच, भारत सेमीफाइनल में पहुंचा

India vs Afghanistan Live Score: एशियन गेम्स में भारतीय क्रिकेट टीम का क्वार्टर फाइनल मैच अफगानिस्तान के साथ है. यहां देखें लाइव स्कोर और मैच से जुड़ी हर छोटी-बड़ी अपडेट.

Written By : शिवम  | Updated at : 28 Sep 2026 09:56 AM (IST)

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Key Events
ind vs afg live score asian games quarter final korogi sports park weather india afghanistan IND vs AFG Asian Games Live Score: बारिश के कारण रद्द हुआ मैच, भारत सेमीफाइनल में पहुंचा
IND vs AFG Asian Games Live Score
Source : एक्स

Background

एशियन गेम्स 2026 में भारतीय क्रिकेट टीम आज अपने अभियान की शुरुआत कर रही है. क्वार्टर फाइनल में भारत का सामना अफगानिस्तान से है. मैच कोरोगी स्पोर्ट्स पार्क स्टेडियम में है. टॉस का समय सुबह 10 बजे है, हालांकि गीले आउटफील्ड के कारण मैच में देरी हो सकती है.

टीम इंडिया

संजू सैमसन (विकेटकीपर), वैभव सूर्यवंशी, अभिषेक शर्मा, ईशान किशन, श्रेयस अय्यर (कप्तान), तिलक वर्मा, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, अर्शदीप सिंह, रवि बिश्नोई, जसप्रीत बुमराह, वॉशिंगटन सुंदर, यश ठाकुर, विप्रज निगम.

अफगानिस्तान टीम

दरविश रसूली (कप्तान), मोहम्मद अकरम, हसन ईसाखिल, करीम जनत, फैसल शिनोजादा, नजीबुल्लाह जादरान, मोहम्मद इशाक (विकेटकीपर), नांगेयालिया खरोटी, अब्दुल्ला अहमदजई, फरीदून दाऊदजई, अरब गुल, इस्मत आलम, इमरान मीर, फरमानुल्लाह सफी, खालिद तानिवाल.

09:56 AM (IST)  •  28 Sep 2026

IND vs AFG Asian Games Live: भारतीय क्रिकेट टीम सेमीफाइनल में पहुंची

रैंकिंग में भारतीय क्रिकेट टीम अफगानिस्तान से ऊपर है, इस आधार पर भारत को चैंपियन घोषित किया गया और एशियन गेम्स सेमीफाइनल का टिकट मिल गया.

09:51 AM (IST)  •  28 Sep 2026

IND vs AFG match has been abandoned: बारिश के कारण रद्द हुआ मैच

भारत बनाम अफगानिस्तान एशियन गेम्स क्वार्टर फाइनल मैच बारिश के कारण रद्द हुआ.

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