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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटदिल्ली में तीसरा T20 खेलेंगे वैभव सूर्यवंशी? कप्तान श्रेयस अय्यर ने बताया

दिल्ली में तीसरा T20 खेलेंगे वैभव सूर्यवंशी? कप्तान श्रेयस अय्यर ने बताया

भारत ने अफगानिस्तान के खिलाफ शुरूआती 2 मैच जीतकर अजेय बढ़त बना ली है. तीसरा और आखिरी टी20 गुरुवार को अरुण जेटली स्टेडियम में खेला जाएगा. क्या वैभव सूर्यवंशी इसमें खेलेंगे? श्रेयस अय्यर ने हिंट दिया.

Written By : शिवम |  Updated at : 16 Sep 2026 05:02 PM (IST)
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वैभव सूर्यवंशी अफगानिस्तान के खिलाफ खेली जा रही टी20 सीरीज के शुरूआती 2 मैचों में नहीं खेले, हालांकि टीम इंडिया ने दोनों मुकाबले जीतकर सीरीज में अजेय बढ़त बना ली है. क्या अब वैभव को तीसरे टी20 में खिलाया जाएगा, जो दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में गुरुवार, 17 सितंबर को होगा. कप्तान श्रेयस अय्यर ने जानिए क्या कुछ कहा.

वैभव सूर्यवंशी इस समय टीम इंडिया के सबसे चर्चित नामों में से एक हैं, जिन्हें देखने के लिए फैंस स्टेडियम आ रहे हैं. दिल्ली में भी कई फैंस इसी उम्मीद से आए, हालांकि उन्हें निराशा हाथ लगी क्योंकि 15 वर्षीय ये विस्फोटक बल्लेबाज दोनों टी20 में नहीं खेला. वैभव इससे पिछली टी20 सीरीज (जिम्बाब्वे के खिलाफ) के सर्वश्रेष्ठ प्लेयर थे, बावजूद उन्हें ड्राप किया गया. अब जब भारत सीरीज जीत चुका है, फैंस को उम्मीद है कि वह तीसरे टी20 में खेल सकते हैं.

श्रेयस अय्यर ने क्या कहा?

अफगानिस्तान के खिलाफ तीसरे टी20 में वैभव सूर्यवंशी खेलेंगे या नहीं? ये सवाल श्रेयस अय्यर से डायरेक्ट नहीं पूछा गया. उनसे पूछा गया कि सीरीज जीतने के बाद क्या आखिरी टी20 में बदलाव करेंगे? इस पर अय्यर ने कहा कि जो खिलाड़ी अभी तक नहीं खेल पाए उन्हें हम आजमाना चाहेंगे. ये कॉम्बिनेशन में बदलाव का अच्छा मौका है. उनका मानना है कि इससे उनका अभ्यास भी हो जाएगा.

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अय्यर ने कहा, "सभी प्लेयर को लेकर हम चाहते हैं कि वे सभी विकेट और परिस्थिति के आदि हो जाएं और अभ्यास भी कर लें. जो खिलाड़ी बाहर बैठे रहे, उन्हें खिलाने और कॉम्बिनेशन में बदलाव करने का अच्छा मौका है."

कौन होगा प्लेइंग 11 से बाहर?

अगर वैभव सूर्यवंशी को तीसरे टी20 में खिलाया जाता है तो संजू सैमसन को ड्राप किया जा सकता है, जिन्होंने पिछले मैच में शानदार पारी खेली थी. जसप्रीत बुमराह को भी तीसरे टी20 में आराम दिया जा सकता है.

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भारतीय स्क्वॉड

श्रेयस अय्यर (कप्तान), ईशान किशन (विकेटकीपर), वाशिंगटन सुंदर, वैभव सूर्यवंशी, संजू सैमसन (विकेटकीपर), अभिषेक शर्मा, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, यश ठाकुर, अर्शदीप सिंह, तिलक वर्मा, रवि बिश्नोई, नितीश कुमार रेड्डी, जसप्रीत बुमराह.

About the author शिवम

शिवम फरवरी 2025 से एबीपी की स्पोर्ट्स टीम के साथ जुड़े हैं. इससे पहले शिवम ने 3 साल इनसाइडस्पोर्ट में बतौर सीनियर सब एडिटर के तौर पर काम किया है. शिवम ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई जामिया मिल्लिया इस्लामिया से की है.
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Published at : 16 Sep 2026 05:02 PM (IST)
Tags :
SHREYAS IYER IND VS AFG Vaibhav Sooryavanshi
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