भारत और अफगानिस्तान के बीच आज 17 सितंबर को दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में T20 मुकाबला होना है. शाम 7 बजे शुरू होने वाले मैच से पहले दर्शकों की आवाजाही और रात में स्टेडियम से निकलने वाली भीड़ को देखते हुए दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने दोपहर 2 बजे से विशेष यातायात व्यवस्था लागू करने की जानकारी दी है. इसका असर मध्य दिल्ली के बहादुर शाह जफर मार्ग, जेएलएन मार्ग, डीडीयू मार्ग और आसपास की सड़कों पर पड़ सकता है.

दोपहर 2 बजे से रात 11.45 बजे तक रहेगी विशेष व्यवस्था

मैच रात करीब 11.30 बजे तक चलेगा. ऐसे में दर्शकों के आने और मैच खत्म होने के बाद वाहनों की निकासी को देखते हुए ट्रैफिक प्रतिबंध और डायवर्जन आवश्यकता अनुसार रात 11.45 बजे तक जारी रह सकते हैं. बहादुर शाह जफर मार्ग, डीडीयू मार्ग, मिर्डार्ड चौक और जेएलएन मार्ग पर ट्रैफिक पुलिस की विशेष तैनाती रहेगी. आम वाहन चालकों को इन इलाकों में गैर जरूरी यात्रा से बचने और मौके पर लगाए गए ट्रैफिक संकेतों के मुताबिक आगे बढ़ने की सलाह दी गई है.

मालवाहक वाहनों के लिए इन रास्तों पर रहेगी रोक

मैच के दौरान कुछ प्रमुख मार्गों पर मालवाहक वाहनों की आवाजाही प्रतिबंधित रहेगी. इसमें बहादुर शाह जफर मार्ग, जेएलएन मार्ग और डीडीयू मार्ग के कुछ हिस्से शामिल हैं. बहादुर शाह जफर मार्ग पर दरियागंज से दिल्ली गेट चौक की दिशा और आईटीओ चौक से दिल्ली गेट चौक की ओर जाने वाले मार्ग पर मालवाहक वाहनों को प्रतिबंधित किया जाएगा. जेएलएन मार्ग पर दिल्ली गेट चौक से गुरु नानक चौक की ओर जाने वाले मार्ग पर भी रोक रहेगी. डीडीयू मार्ग पर मिंटो रोड और मिर्डार्ड चौक की ओर जाने वाले हिस्से में भी मालवाहक वाहनों की आवाजाही प्रभावित रहेगी.

इन सड़कों पर जाने से पहले रूट जरूर देख लें

दर्शकों की भीड़ बढ़ने के दौरान जेएलएन मार्ग, असफ अली रोड, बहादुर शाह जफर मार्ग और डीडीयू मार्ग पर यातायात का दबाव बढ़ सकता है. जेएलएन मार्ग पर राजघाट से दिल्ली गेट, रामलीला मैदान और कमला मार्केट की तरफ दोनों कैरिजवे प्रभावित हो सकते हैं. असफ अली रोड पर तुर्कमान गेट से दिल्ली गेट तक भी यातायात व्यवस्था में बदलाव की संभावना है.

वहीं, बहादुर शाह जफर मार्ग पर दिल्ली गेट से रामचरण अग्रवाल चौक और आईटीओ चौक तक दोनों कैरिजवे पर जरूरत के अनुसार प्रतिबंध या डायवर्जन लगाया जा सकता है. डीडीयू मार्ग पर मिंटो रोड और मिर्डार्ड चौक की ओर जाने वाला यातायात भी प्रभावित हो सकता है.

स्टेडियम पहुंचने के लिए गेट के हिसाब से तय है एंट्री रूट

मैच देखने जा रहे दर्शकों को अपने टिकट पर दिए गए प्रवेश गेट के मुताबिक ही स्टेडियम पहुंचने की सलाह दी गई है.

● गेट नंबर 1 से 8 के लिए बहादुर शाह जफर मार्ग की दक्षिणी दिशा से प्रवेश दिया जाएगा.

● गेट नंबर 10 से 15 के लिए जेएलएन मार्ग पर अंबेडकर स्टेडियम बस टर्मिनल के पास पूर्वी दिशा से प्रवेश होगा.

● गेट नंबर 16 से 18 के लिए बहादुर शाह जफर मार्ग पर पेट्रोल पंप के पास पश्चिमी दिशा से प्रवेश निर्धारित किया गया है.

इसलिए स्टेडियम के लिए निकलने से पहले दर्शक अपना गेट और उसके मुताबिक पहुंचने वाला रास्ता जरूर देख लें.

स्टेडियम के पास नहीं मिलेगी पार्किंग

अरुण जेटली स्टेडियम के आसपास सामान्य वाहनों के लिए पार्किंग की सुविधा उपलब्ध नहीं होगी. आसपास सिर्फ वैध पार्किंग लेबल वाले वाहनों को ही प्रवेश या पार्किंग की अनुमति दी जाएगी. जिन वाहनों के पास वैध पार्किंग लेबल नहीं है, उन्हें स्टेडियम के आसपास पार्क करने या प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी. दर्शकों के लिए माता सुंदरी रोड, राजघाट पावर हाउस रोड और वेलोड्रोम रोड पर मुफ्त पार्किंग के साथ पार्क एंड राइड की सुविधा उपलब्ध रहेगी.

मैच देखने वालों के साथ दूसरे वाहन चालकों को भी अतिरिक्त समय रखना होगा

ट्रैफिक पुलिस ने वाहन चालकों से धैर्य रखने और मौके पर तैनात कर्मियों के निर्देशों का पालन करने को कहा है. मैच शुरू होने और खत्म होने के आसपास स्टेडियम क्षेत्र में भीड़ बढ़ने के कारण सामान्य दिनों की तुलना में सफर में ज्यादा समय लग सकता है. दूसरे यात्रियों को भी सलाह दी गई है कि अगर जरूरी न हो तो मैच के दौरान प्रभावित सड़कों से गुजरने से बचें और संभव होने पर वैकल्पिक रास्ते का इस्तेमाल करें.

रियल टाइम ट्रैफिक अपडेट और सहायता के लिए दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की आधिकारिक वेबसाइट और सोशल मीडिया माध्यमों पर जानकारी ली जा सकती है. इसके अलावा वाट्सएप और हेल्पलाइन नंबरों पर भी संपर्क किया जा सकता है.