LIVE: रोहित और कृष्णा की जोड़ी कर रही कमाल, मिलकर अफगानिस्तान को दिया दूसरा झटका

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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटIND vs AFG 3rd ODI Live Score: रोहित और कृष्णा की जोड़ी कर रही कमाल, मिलकर अफगानिस्तान को दिया दूसरा झटका

IND vs AFG 3rd ODI Live Score: रोहित और कृष्णा की जोड़ी कर रही कमाल, मिलकर अफगानिस्तान को दिया दूसरा झटका

IND vs AFG 3rd ODI Live Score: भारत और अफगानिस्तान का तीसरा वनडे मैच चेन्नई में खेला जाएगा. टीम इंडिया सीरीज में पहले ही 2-0 की अजेय बढ़त कायम कर चुकी है.

Written By : नीरज शर्मा  | Updated at : 20 Jun 2026 02:01 PM (IST)

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भारत बनाम अफगानिस्तान तीसरा वनडे लाइव स्कोर
Source : सोशल मीडिया

Background

India vs Afghanistan 3rd ODI Live Score: आज भारत बनाम अफगानिस्तान वनडे सीरीज का आखिरी मैच चेन्नई में खेला जाएगा. टीम इंडिया 3 मैचों की सीरीज में 2-0 की अजेय बढ़त बना चुकी है और आज भारतीय खिलाड़ी क्लीन स्वीप के इरादे से मैदान में उतरेंगे. यह मुकाबला भारतीय समयानुसार दोपहर 1 बजकर 30 मिनट पर शुरू होगा.

अफगानिस्तान टीम जबसे भारत दौरे पर आई है, तब से हर एक मुकाबला हारी है. टेस्ट मैच में उसे पारी और 300 रनों के अंतर से हार मिली. धर्मशाला में खेले गए बारिश से प्रभावित मैच में टीम इंडिया ने 7 विकेट से जीत दर्ज की थी. वहीं लखनऊ में खेला गया दूसरा मुकाबला भारतीय टीम ने 170 रनों से जीता. अब शुभमन गिल और उनकी सेना 3-0 से क्लीन स्वीप करना चाहेगी.

हेड टू हेड रिकॉर्ड

अब तक भारत और अफगानिस्तान के बीच कुल 6 वनडे मैच खेले गए हैं और प्रत्येक मौके पर टीम इंडिया जीती है. वहीं चेन्नई के चेपॉक मैदान पर भारत और अफगानिस्तान के बीच कभी वनडे मैच नहीं खेला गया है. इस मैदान पर भारतीय टीम का वनडे रिकॉर्ड बहुत ज्यादा अच्छा नहीं है. 16 वनडे मैचों में टीम इंडिया यहां केवल 8 बार जीती है और पिछले तीन मैचों में दो मुकाबले हारी है

पिच का हाल

चेन्नई का मैदान सदा से स्पिनरों के लिए स्वर्ग कहा जाता रहा है. पिछले कुछ समय में यहां बड़े-बड़े स्कोर भी बनते देखे गए हैं और वनडे मैचों में यहां पहली पारी का औसत स्कोर 275 रन है. दूसरी ओर टॉस जीतने वाली टीम पहले गेंदबाजी करने का निर्णय ले सकती है. पिछले 5 मुकाबलों के आंकड़ों को उठाकर देखें तो चार बार यहां सफलतापूर्वक टारगेट चेज हुआ है.

भारत का स्क्वाड: यशस्वी जयसवाल, रोहित शर्मा, शुभमन गिल (कप्तान), ईशान किशन, श्रेयस अय्यर, केएल राहुल (विकेटकीपर), वॉशिंगटन सुंदर, गुरनूर बराड़, अर्शदीप सिंह, कुलदीप यादव, प्रिंस यादव, नितीश कुमार रेड्डी, हर्षित राणा, प्रसिद्ध कृष्णा, हर्ष दुबे

अफगानिस्तान का स्क्वाड: रहमानुल्लाह गुरबाज (विकेटकीपर), इब्राहिम जादरान, सेदिकुल्लाह अटल, रहमत शाह, दरविश रसूली, हशमतुल्लाह शाहिदी (कप्तान), नांगेयालिया खरोती, राशिद खान, एएम गजनफर, मोहम्मद सलीम सफी, बिलाल सामी, इकराम अलिखिल, अजमतुल्लाह उमरजई, मोहम्मद नबी, फरीद अहमद मलिक, जिया उर रहमान शरीफी

14:01 PM (IST)  •  20 Jun 2026

IND vs AFG 3rd ODI Live Score: अफगानिस्तान को दूसरा झटका

प्रसिद्ध कृष्णा ने अफगानिस्तान को दूसरा झटका दे दिया है. रहमत शाह 15 गेंद में 5 रन बनाकर आउट हो गए हैं. उनका कैच रोहित शर्मा ने पकड़ा. इससे पहले जब प्रसिद्ध ने रहमनुल्लाह गुरबाज को आउट किया, तब भी कैच रोहित ने ही पकड़ा था. 6 ओवर में अफगानिस्तान ने 26 रन के स्कोर पर 2 विकेट गंवा दिए हैं. 

13:49 PM (IST)  •  20 Jun 2026

IND vs AFG 3rd ODI Live Score: भारतीय गेंदबाजों ने कसा शिकंजा

पहले 4 ओवर के खेल में भारतीय गेंदबाजों ने शिकंजा कसा हुआ है. 4 ओवरों में अफगानिस्तान का स्कोर 12/1 है. रहमत शाह अब तक खाता नहीं खोल पाए हैं, वहीं इब्राहिम जादरान 2 रन बनाकर खेल रहे हैं.

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