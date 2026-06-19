हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
IPLलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्ट
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटIND vs AFG 3rd ODI: कब-कहां होगा भारत बनाम अफगानिस्तान तीसरा वनडे, बारिश बन सकती है विलेन

IND vs AFG 3rd ODI: कब-कहां होगा भारत बनाम अफगानिस्तान तीसरा वनडे, बारिश बन सकती है विलेन

IND vs AFG 3rd ODI: भारत और अफगानिस्तान के बीच 3 मैचों की वनडे सीरीज का आखिरी मुकाबला कब और कहां पर होगा? मैच में मौसम को लेकर क्या संभावना है? चलिए जानते हैं.

Written By : शिवम |  Updated at : 19 Jun 2026 04:50 AM (IST)
Preferred Sources

धर्मशाला में 7 विकेट से जीत के बाद भारतीय टीम ने दूसरे वनडे में अफगानिस्तान को 170 रनों के बड़े अंतर से हराया. लखनऊ में खेले गए उस मैच में भारत ने 402 रनों का विशाल स्कोर खड़ा किया था, जवाब में मेहमान टीम 232 पर सिमट गई. शुभमन गिल ने पिछले मैच में 154 रनों की ऐतिहासिक पारी खेली, ईशान किशन ने भी तूफानी शतक ठोका. बेशक भारत सीरीज जीत चुका है, लेकिन गिल नहीं चाहेंगे कि वह अफगानिस्तान के खिलाफ किसी भी फॉर्मेट में मैच हारने वाले पहले भारतीय कप्तान बने. तीसरे मैच में बारिश की संभावना है, जानिए ये मैच कब और कहां पर होगा?

IND vs AFG 3rd ODI किस तारीख को होगा?

भारत बनाम अफगानिस्तान तीसरा वनडे मैच शनिवार, 20 जून को होगा. मैच दोपहर 1:30 बजे से शुरू होगा, टॉस 1 बजे होगा.

IND vs AFG 3rd ODI कहां पर होगा?

भारत बनाम अफगानिस्तान तीसरा वनडे चेन्नई के एम.ए. चिदंबरम स्टेडियम में होगा. मैच के समय चेन्नई में बारिश की संभावना जताई गई है.

यह भी पढ़ें- नाइट क्लब विवाद के बाद बेन स्टोक्स की वापसी, इंग्लैंड-न्यूजीलैंड टेस्ट के बीच उतरेंगे मैदान पर

चेन्नई में शनिवार को कैसा रहेगा मौसम?

भारत बनाम अफगानिस्तान मैच शनिवार को चेन्नई में है, जो दोपहर 1:30 बजे से शुरू होगा. इस दिन शहर में बारिश की संभावना जताई गई है. सुबह भी बारिश हो सकती है, टॉस समय के दौरान बारिश की संभावना 10 प्रतिशत बताई गई है. पूरे दिन बादल छाए रहेंगे, शाम को 6-7 बजे बारिश की संभावना 20 प्रतिशत है.

यह भी पढ़ें- श्रीलंका में लड़ाई के बाद BCCI लेगा वैभव सूर्यवंशी पर एक्शन? देवजीत सैकिया ने किया साफ

भारतीय स्क्वॉड

शुभमन गिल (कप्तान), रोहित शर्मा, केएल राहुल (विकेटकीपर), कुलदीप यादव, श्रेयस अय्यर, ईशान किशन (विकेटकीपर), प्रसिद्ध कृष्णा, वाशिंगटन सुंदर, अर्शदीप सिंह, यशस्वी जायसवाल, हर्ष दुबे, नितीश कुमार रेड्डी, गुरनूर बरार, प्रिंस यादव.

अफगानिस्तान का स्क्वॉड

हश्मतुल्लाह शहीदी (कप्तान), मोहम्मद नबी, रहमत शाह जुर्माते, फरीद अहमद, राशिद खान, इकराम अली खिल (विकेटकीपर), अजमतुल्लाह ओमरजाइ, इब्राहिम जादरान, अब्दुल रसूली, नांगेलिया खरोटे, कैस अहमद, जियौर रहमान, रहमानुल्लाह गुरबाज (विकेटकीपर), सोदीकुल्लाह अटल, बिलाल सामी, मोहम्मद सलीम, अल्लाह गजनफर, बशीर अहमद.

About the author शिवम

शिवम फरवरी 2025 से एबीपी की स्पोर्ट्स टीम के साथ जुड़े हैं. इससे पहले शिवम ने 3 साल इनसाइडस्पोर्ट में बतौर सीनियर सब एडिटर के तौर पर काम किया है. शिवम ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई जामिया मिल्लिया इस्लामिया से की है.
Read More
Published at : 19 Jun 2026 04:50 AM (IST)
Tags :
Afghanistan Cricket Team India Vs Afghanistan MA Chidambaram Stadium INDIAN CRICKET TEAM Chennai Weather IND Vs AFG ODI
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

क्रिकेट
IND vs AFG 3rd ODI: कब-कहां होगा भारत बनाम अफगानिस्तान तीसरा वनडे, बारिश बन सकती है विलेन
कब-कहां होगा भारत बनाम अफगानिस्तान तीसरा वनडे, बारिश बन सकती है विलेन
क्रिकेट
धोनी के फेवरेट फुटबॉलर हैं मेसी, लेकिन क्रिस्टियानो रोनाल्डो के बड़े फैन हैं भारत के ये 4 क्रिकेटर्स
धोनी के फेवरेट फुटबॉलर हैं मेसी, लेकिन क्रिस्टियानो रोनाल्डो के बड़े फैन हैं भारत के ये 4 क्रिकेटर्स
क्रिकेट
55 चौके, 8 छक्के... ठोके 306 रन, वैभव सूर्यवंशी के बाद एक और बिहारी क्रिकेटर का धमाका
55 चौके, 8 छक्के... ठोके 306 रन, वैभव सूर्यवंशी के बाद एक और बिहारी क्रिकेटर का धमाका
क्रिकेट
पाक कप्तान का बड़ा U-Turn, 39 साल की उम्र में की वापसी; क्रिकेट जगत में मची खलबली
पाक कप्तान का बड़ा U-Turn, 39 साल की उम्र में की वापसी; क्रिकेट जगत में मची खलबली
Advertisement

वीडियोज

Sansani | Crime News: 'ऑपरेशन भरत तिवारी' का बवाल ! | Bihar Encounter
Maharashtra Politics | Shiv Sena UBT Split: Congress के नाम पर Uddhav Thackeray से 'विद्रोह'
Iran US War | Trump | Mojtaba Khamenei | Janhit: महायुद्ध का चैंपियन कैसे बना ईरान? | Hormuz
Shiv Sena Split: उद्धव की 'सेना' के बागी सैनिक! | Maharashtra Shiv Sena UBT Crisis | Uddhav | Shinde
Maharashtra Politics |Shiv Sena UBT Split: Uddhav Thackeray के 6 सांसद बागी, कैसे बचेगी पार्टी?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
महाराष्ट्र
अखिलेश यादव की सपा में टूट की अटकलों पर प्रियंका चतुर्वेदी बोलीं, 'हवा ऐसी बनी हुई है कि सब...'
अखिलेश यादव की सपा में टूट की अटकलों पर प्रियंका चतुर्वेदी बोलीं, 'हवा ऐसी बनी हुई है कि सब...'
इंडिया
बीजेपी के साथ कर्नाटक में डीके शिवकुमार ने किया बड़ा खेल! क्रॉस वोटिंग करवा जीत ली 5 सीटें
बीजेपी के साथ कर्नाटक में डीके शिवकुमार ने किया बड़ा खेल! क्रॉस वोटिंग करवा जीत ली 5 सीटें
क्रिकेट
पाक कप्तान का बड़ा U-Turn, 39 साल की उम्र में की वापसी; क्रिकेट जगत में मची खलबली
पाक कप्तान का बड़ा U-Turn, 39 साल की उम्र में की वापसी; क्रिकेट जगत में मची खलबली
ओटीटी
Free Movies On OTT: 'देऊळ बंद' से रोमांस-हॉरर तक, Zee5 की इन 5 धांसू फिल्मों के हो जाएंगे फैन, एक ने कमाया 470% प्रॉफिट
ओटीटी रिलीज: 'देऊळ बंद' से रोमांस-हॉरर तक, Zee5 की इन 5 धांसू फिल्मों के हो जाएंगे फैन, सब हैं फ्री
न्यूज़
यूएस-ईरान की डील टेबल पर नेतन्याहू की गैर-मौजूदगी ने वर्साय पैलेस के 107 साल पुराने जिन्न को किया जिंदा
यूएस-ईरान की डील में नेतन्याहू की गैर-मौजूदगी ने वर्साय पैलेस के 107 साल पुराने जिन्न को किया जिंदा
इंडिया
Explained: बादल, आंधी, तूफान... लेकिन बारिश क्यों नहीं? जून में 42% कम गिरा पानी, कितने गंभीर होंगे नतीजे?
Explained: बादल, आंधी, तूफान... लेकिन बारिश क्यों नहीं? 42% कम बरसात, कितने गंभीर होंगे नतीजे?
इंडिया
इधर यूएस-ईरान की हुई डील, उधर भारत को मिलने जा रही कल बड़ी खुशखबरी! दूर होगी रसोई गैस की किल्लत
इधर यूएस-ईरान की हुई डील, उधर भारत को मिलने जा रही कल बड़ी खुशखबरी! दूर होगी रसोई गैस की किल्लत
इंडिया
‘PM मोदी समिट का फायदा उठाने में रहे नाकाम’, जी-7 शिखर सम्मेलन को लेकर कांग्रेस ने दिया बड़ा बयान
‘PM मोदी समिट का फायदा उठाने में रहे नाकाम’, जी-7 शिखर सम्मेलन को लेकर कांग्रेस ने दिया बड़ा बयान
ABP NEWS
31 लाख के 105 मोबाइल रिकवर, यूपी की सर्विलांस टीम का एक्शन
31 लाख के 105 मोबाइल रिकवर, यूपी की सर्विलांस टीम का एक्शन
ABP NEWS
Viral Video | मारपीट चलती रही, गार्ड मजे लेता रहा
Viral Video | मारपीट चलती रही, गार्ड मजे लेता रहा
ABP NEWS
Viral Video : बंद वाइन शॉप पर युवक ने निकाली दुश्मनी, वीडियो वायरल!
Viral Video : बंद वाइन शॉप पर युवक ने निकाली दुश्मनी, वीडियो वायरल!
ABP NEWS
Viral Video : ग्रेटर नोएडा में कुंभकर्ण ! बीच रोड गाड़ी लगाकर सो गया
Viral Video : ग्रेटर नोएडा में कुंभकर्ण ! बीच रोड गाड़ी लगाकर सो गया
ABP NEWS
Viral Video : CM Yogi की गोद में डरा डरा दिखाई दे रहा मासूम ?
Viral Video : CM Yogi की गोद में डरा डरा दिखाई दे रहा मासूम ?
Embed widget