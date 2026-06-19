कब-कहां होगा भारत बनाम अफगानिस्तान तीसरा वनडे, बारिश बन सकती है विलेन

धर्मशाला में 7 विकेट से जीत के बाद भारतीय टीम ने दूसरे वनडे में अफगानिस्तान को 170 रनों के बड़े अंतर से हराया. लखनऊ में खेले गए उस मैच में भारत ने 402 रनों का विशाल स्कोर खड़ा किया था, जवाब में मेहमान टीम 232 पर सिमट गई. शुभमन गिल ने पिछले मैच में 154 रनों की ऐतिहासिक पारी खेली, ईशान किशन ने भी तूफानी शतक ठोका. बेशक भारत सीरीज जीत चुका है, लेकिन गिल नहीं चाहेंगे कि वह अफगानिस्तान के खिलाफ किसी भी फॉर्मेट में मैच हारने वाले पहले भारतीय कप्तान बने. तीसरे मैच में बारिश की संभावना है, जानिए ये मैच कब और कहां पर होगा?

IND vs AFG 3rd ODI किस तारीख को होगा?

भारत बनाम अफगानिस्तान तीसरा वनडे मैच शनिवार, 20 जून को होगा. मैच दोपहर 1:30 बजे से शुरू होगा, टॉस 1 बजे होगा.

IND vs AFG 3rd ODI कहां पर होगा?

भारत बनाम अफगानिस्तान तीसरा वनडे चेन्नई के एम.ए. चिदंबरम स्टेडियम में होगा. मैच के समय चेन्नई में बारिश की संभावना जताई गई है.

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भारत बनाम अफगानिस्तान मैच शनिवार को चेन्नई में है, जो दोपहर 1:30 बजे से शुरू होगा. इस दिन शहर में बारिश की संभावना जताई गई है. सुबह भी बारिश हो सकती है, टॉस समय के दौरान बारिश की संभावना 10 प्रतिशत बताई गई है. पूरे दिन बादल छाए रहेंगे, शाम को 6-7 बजे बारिश की संभावना 20 प्रतिशत है.

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भारतीय स्क्वॉड

शुभमन गिल (कप्तान), रोहित शर्मा, केएल राहुल (विकेटकीपर), कुलदीप यादव, श्रेयस अय्यर, ईशान किशन (विकेटकीपर), प्रसिद्ध कृष्णा, वाशिंगटन सुंदर, अर्शदीप सिंह, यशस्वी जायसवाल, हर्ष दुबे, नितीश कुमार रेड्डी, गुरनूर बरार, प्रिंस यादव.

अफगानिस्तान का स्क्वॉड

हश्मतुल्लाह शहीदी (कप्तान), मोहम्मद नबी, रहमत शाह जुर्माते, फरीद अहमद, राशिद खान, इकराम अली खिल (विकेटकीपर), अजमतुल्लाह ओमरजाइ, इब्राहिम जादरान, अब्दुल रसूली, नांगेलिया खरोटे, कैस अहमद, जियौर रहमान, रहमानुल्लाह गुरबाज (विकेटकीपर), सोदीकुल्लाह अटल, बिलाल सामी, मोहम्मद सलीम, अल्लाह गजनफर, बशीर अहमद.