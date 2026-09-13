IPLलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्ट
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटIND vs AFG 1st T20 Live Score: भारत ने जीता टॉस, पहले गेंदबाजी का फैसला; देखें प्लेइंग 11

IND vs AFG 1st T20 Live Score: भारत ने जीता टॉस, पहले गेंदबाजी का फैसला; देखें प्लेइंग 11

India vs Afghanistan Live Score: भारत बनाम अफगानिस्तान पहला टी20 आज दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेला जा रहा है. लाइव स्कोर ब्लॉग में पढ़ें मैच से जुड़ी हर ताजा खबर.

Written By : शिवम  | Updated at : 13 Sep 2026 07:24 PM (IST)

LIVE

Key Events
ind vs afg 1st t20 today match live score arun jaitley stadium india afghanistan updates IND vs AFG 1st T20 Live Score: भारत ने जीता टॉस, पहले गेंदबाजी का फैसला; देखें प्लेइंग 11
IND vs AFG 1st T20 Live Score
Source : @BCCI

Background

भारत और अफगानिस्तान के बीच टी20 सीरीज का पहला मैच आज दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेला जा रहा है. श्रेयस अय्यर ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है. वैभव सूर्यवंशी प्लेइंग 11 में शामिल नहीं हैं, संजू सैमसन और अभिषेक शर्मा ओपन करेंगे.

भारत की प्लेइंग 11 

संजू सैमसन, अभिषेक शर्मा, ईशान किशन, श्रेयस अय्यर (कप्तान), तिलक वर्मा, नितीश कुमार रेड्डी, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, अर्शदीप सिंह, जसप्रीत बुमराह, वरुण चक्रवर्ती.

 

पिच रिपोर्ट

अरुण जेटली स्टेडियम बल्लेबाजी के लिए अनुकूल रहता है, जिसमें छोटी बॉउंड्री गेंदबाजों के लिए और मुश्किलें पैदा करती है. आज के मैच के लिए तैयार पिच पर अच्छा बाउंस देखने को मिलेगा, गेंद बल्ले पर अच्छे से आने के कारण रनों का अंबार देखने को मिल सकता है. कुल मिलाकर आज एक हाई स्कोरिंग मुकाबला देखने को मिल सकता है.

अरुण जेटली स्टेडियम में टी20 रिकॉर्ड

दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में अभी तक 14 टी20 इंटरनेशनल मैच हुए हैं. 9 बार लक्ष्य का पीछा करने वाली टीम जीती और 5 बार पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम ने बाजी मारी है. 

भारत ने इस ग्राउंड पर 5 टी20 मैच खेले हैं, जिसमें से 3 जीते हैं और 2 बार हार झेलनी पड़ी है. अफगानिस्तान ने यहां 2 मैच खेले हैं. एक बार इंग्लैंड ने उन्हें हराया था, एक बार उन्होंने यूएई को शिकस्त दी थी,.

भारत बनाम अफगानिस्तान हेड टू हेड

भारत और अफगानिस्तान टी20 में 9 बार आमने सामने हुई है, जिसमें टीम इंडिया का पूरी तरह दबदबा रहा है. अफगानिस्तान आज तक भारत को हरा नहीं पाया है. टीम ने 8 मैच जीते हैं और 1 बेनतीजा रहा था.

भारतीय स्क्वॉड

श्रेयस अय्यर (कप्तान ), अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन, ईशान किशन, वैभव सूर्यवंशी, शिवम दुबे, तिलक वर्मा, नीतीश कुमार रेड्डी, वॉशिंगटन सुंदर, अक्षर पटेल, जसप्रीत बुमराह, , वरूण चक्रवर्ती, रवि बिश्नोई, अर्शदीप सिंह, यश ठाकुर.

अफगानिस्तान स्क्वॉड

इब्राहिम जदरान (कप्तान ), रहमानुल्लाह गुरबाज, नूर उल रहमान, दारविश रसूली, सेदिकुल्लाह अटल, अजमतुल्लाह उमरजइ, राशिद खान, मोहम्मद नबी, गुलबदिन नायब, नांगेलिया खरोटे, मुजीबुर रहमान, नूर अहमद, अब्दुल्लाह अहमदजइ, फजलहक फारूकी, नवीनुल हक.

19:24 PM (IST)  •  13 Sep 2026

IND vs AFG Live Score: अफगानिस्तान की प्लेइंग 11

इब्राहिम जादरान (कप्तान), रहमानुल्लाह गुरबाज (विकेटकीपर), सेदिकुल्लाह अटल, दरविश रसूली, अजमतुल्लाह उमरजई, गुलबदीन नायब, मोहम्मद नबी, राशिद खान, मुजीब उर रहमान, नूर अहमद, फजलहक फारूकी.

19:17 PM (IST)  •  13 Sep 2026

IND vs AFG Live Score: भारत की प्लेइंग 11

संजू सैमसन, अभिषेक शर्मा, ईशान किशन, श्रेयस अय्यर (कप्तान), तिलक वर्मा, नितीश कुमार रेड्डी, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, अर्शदीप सिंह, जसप्रीत बुमराह, वरुण चक्रवर्ती.

Load More
Tags :
Afghanistan Cricket Team India Vs Afghanistan IND Vs AFG Live INDIAN CRICKET TEAM IND Vs AFG 1st T20
New Update
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

क्रिकेट
IND vs AFG 1st T20: पहले टी20 में भारत ने जीता टॉस, वैभव सूर्यवंशी को प्लेइंग इलेवन में नहीं मिली जगह
पहले टी20 में भारत ने जीता टॉस, वैभव सूर्यवंशी को प्लेइंग इलेवन में नहीं मिली जगह
क्रिकेट
मोहसिन नकवी देंगे महिला एशिया कप चैंपियन टीम को ट्रॉफी? जानें क्या है अपडेट
मोहसिन नकवी देंगे महिला एशिया कप चैंपियन टीम को ट्रॉफी? जानें क्या है अपडेट
क्रिकेट
इंग्लैंड में 3-0 की शर्मनाक हार पर बाबर आजम की आई प्रतिक्रिया, जानें क्या बोले
इंग्लैंड में 3-0 की शर्मनाक हार पर बाबर आजम की आई प्रतिक्रिया, जानें क्या बोले
क्रिकेट
शादी के बंधन में बंधे ऑस्ट्रेलियाई ऑलराउंडर कैमरून ग्रीन, जानिए कौन है दुल्हन
शादी के बंधन में बंधे ऑस्ट्रेलियाई ऑलराउंडर कैमरून ग्रीन, जानिए कौन है दुल्हन
Advertisement

वीडियोज

BRICS Summit 2026 Update: गृहमंत्री अमित शाह की हुंकार, पाकिस्तान पर प्रहार! | PM Modi | Xi Jinping
Rohit Saraf ने The Revolutionaries, Unsung Heroes और Female Fans पर की खुलकर बात
Playground 5 Finale में Karan Kundrra का Elvish Yadav और Tejasswi पर मजेदार तंज, Clash पर बड़ा Dig
Neena Gupta ने 67 की उम्र में ‘I Am Pregnant’ कहकर मचाई हलचल, जानिए क्या है पूरा सच
YRKKH: Kabir और Maira का चोरी-छिपे रोमांस, क्या अब होगा बड़ा खुलासा?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
शहबाज शरीफ ने पेट्रोल पर किया ऑफर का ऐलान, ये तो अलग ही स्कीम है!
शहबाज शरीफ ने पेट्रोल पर किया ऑफर का ऐलान, ये तो अलग ही स्कीम है!
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP चुनाव से पहले सोनभद्र में अनुप्रिया पटेल का शक्ति प्रदर्शन, 2 सीटों पर नजर
UP चुनाव से पहले सोनभद्र में अनुप्रिया पटेल का शक्ति प्रदर्शन, 2 सीटों पर नजर
ओटीटी
रोमांस से थ्रिल तक, 2026 की मलयालम की 7 फिल्मों को भूलकर भी ना करें मिस, OTT पर देखें
2026 की मलयालम की 7 फिल्मों को भूलकर भी ना करें मिस, OTT पर देखें
इंडिया
अरविंद केजरीवाल ने किया गठबंधन का ऐलान, विधानसभा चुनाव में करेंगे बड़ा खेल?
अरविंद केजरीवाल ने किया गठबंधन का ऐलान, विधानसभा चुनाव में करेंगे बड़ा खेल?
स्पोर्ट्स
एकदम हीरो! भारतीय क्रिकेटरों का 80s लुक देखा? फोटोज देख उड़ जाएंगे होश
एकदम हीरो! भारतीय क्रिकेटरों का 80s लुक देखा? फोटोज देख उड़ जाएंगे होश
जनरल नॉलेज
क्यूबा पर अमेरिका ने कब से बैन लगा रखा है और क्यों, जानें क्या है इतिहास?
क्यूबा पर अमेरिका ने कब से बैन लगा रखा है और क्यों, जानें क्या है इतिहास?
एग्रीकल्चर
बकरी पालन में कौनसी नस्ल देगी सबसे ज्यादा मुनाफा? जान लें
बकरी पालन में कौनसी नस्ल देगी सबसे ज्यादा मुनाफा? जान लें
ट्रेंडिंग
क्या गुंडा बनेगा रे तू, दुकान लूटने आए लुटेरे का बच्चे ने बनाया भूत
क्या गुंडा बनेगा रे तू, दुकान लूटने आए लुटेरे का बच्चे ने बनाया भूत
ENT LIVE
Karan Kundrra Takes A Dig At Elvish Yadav & Tejasswi Prakash’s Viral Clash
Karan Kundrra Takes A Dig At Elvish Yadav & Tejasswi Prakash’s Viral Clash
ENT LIVE
Neena Gupta Pregnancy Rumours: Actress Gives Savage Reply To Viral Pregnancy Claims
Neena Gupta Pregnancy Rumours: Actress Gives Savage Reply To Viral Pregnancy Claims
ENT LIVE
Kareena Kapoor Khan’s ‘100 Expressions’ Go Viral, Actress Reveals The Funny Reason Behind Them
Kareena Kapoor Khan’s ‘100 Expressions’ Go Viral, Actress Reveals The Funny Reason Behind Them
ENT LIVE
Haiwaan Review: Akshay Kumar-Saif Ali Khan की जोड़ी भी नहीं बचा पाई फिल्म की कमजोर कहानी
Haiwaan Review: Akshay Kumar-Saif Ali Khan की जोड़ी भी नहीं बचा पाई फिल्म की कमजोर कहानी
ABP NEWS
ब्रिक्स समिट में CM धामी का अनोखा अंदाज़, मंत्रियों के साथ बस में पहुंचे।
ब्रिक्स समिट में CM धामी का अनोखा अंदाज़, मंत्रियों के साथ बस में पहुंचे।
Embed widget