IND vs AFG 1st T20 Live Score: भारत ने जीता टॉस, पहले गेंदबाजी का फैसला; देखें प्लेइंग 11
India vs Afghanistan Live Score: भारत बनाम अफगानिस्तान पहला टी20 आज दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेला जा रहा है. लाइव स्कोर ब्लॉग में पढ़ें मैच से जुड़ी हर ताजा खबर.
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Background
भारत और अफगानिस्तान के बीच टी20 सीरीज का पहला मैच आज दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेला जा रहा है. श्रेयस अय्यर ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है. वैभव सूर्यवंशी प्लेइंग 11 में शामिल नहीं हैं, संजू सैमसन और अभिषेक शर्मा ओपन करेंगे.
भारत की प्लेइंग 11
संजू सैमसन, अभिषेक शर्मा, ईशान किशन, श्रेयस अय्यर (कप्तान), तिलक वर्मा, नितीश कुमार रेड्डी, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, अर्शदीप सिंह, जसप्रीत बुमराह, वरुण चक्रवर्ती.
पिच रिपोर्ट
अरुण जेटली स्टेडियम बल्लेबाजी के लिए अनुकूल रहता है, जिसमें छोटी बॉउंड्री गेंदबाजों के लिए और मुश्किलें पैदा करती है. आज के मैच के लिए तैयार पिच पर अच्छा बाउंस देखने को मिलेगा, गेंद बल्ले पर अच्छे से आने के कारण रनों का अंबार देखने को मिल सकता है. कुल मिलाकर आज एक हाई स्कोरिंग मुकाबला देखने को मिल सकता है.
अरुण जेटली स्टेडियम में टी20 रिकॉर्ड
दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में अभी तक 14 टी20 इंटरनेशनल मैच हुए हैं. 9 बार लक्ष्य का पीछा करने वाली टीम जीती और 5 बार पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम ने बाजी मारी है.
भारत ने इस ग्राउंड पर 5 टी20 मैच खेले हैं, जिसमें से 3 जीते हैं और 2 बार हार झेलनी पड़ी है. अफगानिस्तान ने यहां 2 मैच खेले हैं. एक बार इंग्लैंड ने उन्हें हराया था, एक बार उन्होंने यूएई को शिकस्त दी थी,.
भारत बनाम अफगानिस्तान हेड टू हेड
भारत और अफगानिस्तान टी20 में 9 बार आमने सामने हुई है, जिसमें टीम इंडिया का पूरी तरह दबदबा रहा है. अफगानिस्तान आज तक भारत को हरा नहीं पाया है. टीम ने 8 मैच जीते हैं और 1 बेनतीजा रहा था.
भारतीय स्क्वॉड
श्रेयस अय्यर (कप्तान ), अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन, ईशान किशन, वैभव सूर्यवंशी, शिवम दुबे, तिलक वर्मा, नीतीश कुमार रेड्डी, वॉशिंगटन सुंदर, अक्षर पटेल, जसप्रीत बुमराह, , वरूण चक्रवर्ती, रवि बिश्नोई, अर्शदीप सिंह, यश ठाकुर.
अफगानिस्तान स्क्वॉड
इब्राहिम जदरान (कप्तान ), रहमानुल्लाह गुरबाज, नूर उल रहमान, दारविश रसूली, सेदिकुल्लाह अटल, अजमतुल्लाह उमरजइ, राशिद खान, मोहम्मद नबी, गुलबदिन नायब, नांगेलिया खरोटे, मुजीबुर रहमान, नूर अहमद, अब्दुल्लाह अहमदजइ, फजलहक फारूकी, नवीनुल हक.
IND vs AFG Live Score: अफगानिस्तान की प्लेइंग 11
इब्राहिम जादरान (कप्तान), रहमानुल्लाह गुरबाज (विकेटकीपर), सेदिकुल्लाह अटल, दरविश रसूली, अजमतुल्लाह उमरजई, गुलबदीन नायब, मोहम्मद नबी, राशिद खान, मुजीब उर रहमान, नूर अहमद, फजलहक फारूकी.
IND vs AFG Live Score: भारत की प्लेइंग 11
संजू सैमसन, अभिषेक शर्मा, ईशान किशन, श्रेयस अय्यर (कप्तान), तिलक वर्मा, नितीश कुमार रेड्डी, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, अर्शदीप सिंह, जसप्रीत बुमराह, वरुण चक्रवर्ती.