अफगानिस्तान के खिलाफ पहले टी20 में भारतीय कप्तान श्रेयस अय्यर ने टॉस जीतकर गेंदबाजी करने का फैसला लिया है. अफगानिस्तान की टीम पहले बैटिंग करने उतरेगी. टीम इंडिया में 15 साल के विस्फोटक बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी नहीं खेल रहे हैं. स्पिन ऑलराउंडर वॉशिंगटन सुंदर को भी प्लेइंग इलेवन में जगह नहीं मिली है. टीम में संजू सैमसन की वापसी हुई है.

टॉस जीतने के बाद श्रेयस अय्यर ने कहा, "हम पहले गेंदबाजी करेंगे, जो कि टी20 क्रिकेट में आम तौर पर होता है. मेरा मतलब है, जब आप दिल्ली में खेल चुके होते हैं, तो आपको पता होता है कि पिच कैसी है और हमने यहां काफी मैच खेले हैं. इसलिए, इन दोनों बातों को ध्यान में रखते हुए, यही सही फैसला है."

भारत के कप्तान के रूप में अपने पहले 10 मैचों पर अय्यर ने कहा, "यह उतार-चढ़ाव भरा सफर रहा है, लेकिन जिम्बाब्वे के खिलाफ खेली गई पिछली सीरीज को देखें तो उसमें कई सकारात्मक पहलू थे और लड़कों का रवैया आशावादी था. इसलिए, हमें इस सीरीज में भी यही रवैया अपनाना होगा."

जसप्रीत बुमराह के टीम में होने पर भारतीय कप्तान ने कहा, "जी हां, बिल्कुल. मुझे लगता है कि उनका टीम में होना हमारे लिए सौभाग्य की बात है, क्योंकि वे बेहद अनुभवी हैं और मैच जीतने के मामले में उनका रवैया बेहद सकारात्मक है. इसलिए, हम जानते हैं कि वे मैच विनर हैं और वे क्या योगदान दे सकते हैं."

पहले टी20 में भारत की प्लेइंग इलेवन- संजू सैमसन (विकेटकीपर), अभिषेक शर्मा, ईशान किशन, श्रेयस अय्यर (कप्तान), तिलक वर्मा, नितीश कुमार रेड्डी, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, अर्शदीप सिंह, जसप्रीत बुमराह और वरुण चक्रवर्ती

पहले टी20 में अफगानिस्तान की प्लेइंग इलेवन- इब्राहिम जादरान (कप्तान), रहमानुल्लाह गुरबाज (विकेटकीपर), सेदिकुल्लाह अटल, दारविश रसूली, अजमतुल्लाह उमरजई, गुलबदीन नैब, मोहम्मद नबी, राशिद खान, मुजीब उर रहमान, नूर अहमद और फजलहक फारूकी

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