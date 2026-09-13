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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटIND vs AFG 1st T20: पहले टी20 में भारत ने जीता टॉस, वैभव सूर्यवंशी को प्लेइंग इलेवन में नहीं मिली जगह

IND vs AFG 1st T20: पहले टी20 में भारत ने जीता टॉस, वैभव सूर्यवंशी को प्लेइंग इलेवन में नहीं मिली जगह

Afghanistan vs India 1st T20I: पहले टी20 में भारतीय कप्तान श्रेयस अय्यर ने टॉस जीतकर गेंदबाजी करने का फैसला लिया है. वैभव सूर्यवंशी और वॉशिंगटन सुंदर नहीं खेल रहे हैं.

Written By : मोहम्मद वाहिद |  Updated at : 13 Sep 2026 07:23 PM (IST)
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अफगानिस्तान के खिलाफ पहले टी20 में भारतीय कप्तान श्रेयस अय्यर ने टॉस जीतकर गेंदबाजी करने का फैसला लिया है. अफगानिस्तान की टीम पहले बैटिंग करने उतरेगी. टीम इंडिया में 15 साल के विस्फोटक बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी नहीं खेल रहे हैं. स्पिन ऑलराउंडर वॉशिंगटन सुंदर को भी प्लेइंग इलेवन में जगह नहीं मिली है. टीम में संजू सैमसन की वापसी हुई है. 

टॉस जीतने के बाद श्रेयस अय्यर ने कहा, "हम पहले गेंदबाजी करेंगे, जो कि टी20 क्रिकेट में आम तौर पर होता है. मेरा मतलब है, जब आप दिल्ली में खेल चुके होते हैं, तो आपको पता होता है कि पिच कैसी है और हमने यहां काफी मैच खेले हैं. इसलिए, इन दोनों बातों को ध्यान में रखते हुए, यही सही फैसला है."

भारत के कप्तान के रूप में अपने पहले 10 मैचों पर अय्यर ने कहा, "यह उतार-चढ़ाव भरा सफर रहा है, लेकिन जिम्बाब्वे के खिलाफ खेली गई पिछली सीरीज को देखें तो उसमें कई सकारात्मक पहलू थे और लड़कों का रवैया आशावादी था. इसलिए, हमें इस सीरीज में भी यही रवैया अपनाना होगा."

जसप्रीत बुमराह के टीम में होने पर भारतीय कप्तान  ने कहा, "जी हां, बिल्कुल. मुझे लगता है कि उनका टीम में होना हमारे लिए सौभाग्य की बात है, क्योंकि वे बेहद अनुभवी हैं और मैच जीतने के मामले में उनका रवैया बेहद सकारात्मक है. इसलिए, हम जानते हैं कि वे मैच विनर हैं और वे क्या योगदान दे सकते हैं."

पहले टी20 में भारत की प्लेइंग इलेवन- संजू सैमसन (विकेटकीपर), अभिषेक शर्मा, ईशान किशन, श्रेयस अय्यर (कप्तान), तिलक वर्मा, नितीश कुमार रेड्डी, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, अर्शदीप सिंह, जसप्रीत बुमराह और वरुण चक्रवर्ती

पहले टी20 में अफगानिस्तान की प्लेइंग इलेवन- इब्राहिम जादरान (कप्तान), रहमानुल्लाह गुरबाज (विकेटकीपर), सेदिकुल्लाह अटल, दारविश रसूली, अजमतुल्लाह उमरजई, गुलबदीन नैब, मोहम्मद नबी, राशिद खान, मुजीब उर रहमान, नूर अहमद और फजलहक फारूकी

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About the author मोहम्मद वाहिद

मोहम्मद वाहिद वर्तमान में abp न्यूज़ में बतौर सीनियर कॉपी एडिटर के पद पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं. वाहिद abp न्यूज़ के डिजिटल विंग में स्पोर्ट्स इन्चार्ज हैं. वाहिद मई 2020 से abp न्यूज़ में काम कर रहे हैं. लखनऊ के रहने वाले वाहिद ने अपनी पत्रकारिता की शुरुआत इंडिया टीवी के साथ की थी. अपने 9 साल के करियर में वाहिद ने स्पोर्ट्स के अलावा राजनीति और क्राइम की बीट को भी कवर किया है. वाहिद ने पत्रकारिता में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री ली है.
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Published at : 13 Sep 2026 07:10 PM (IST)
Tags :
India Vs Afghanistan SHREYAS IYER IND Vs AFG 1st T20 Ibrahim Zadran Vaibhav Sooryavanshi
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