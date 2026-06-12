बिना पैसा खर्च किए फ्री में देख सकेंगे IND vs AFG पहला वनडे, जानें कब और कहां देखें लाइव मैच

भारत और अफगानिस्तान (IND vs AFG) के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज की शुरुआत 13 जून (शनिवार) से हो रही है. पहला मुकाबला धर्मशाला में खेला जाएगा. इससे पहले दोनों के बीच एक टेस्ट खेला गया था, जिसमें टीम इंडिया ने ऐतिहासिक जीत हासिल की थी. अब फैंस वनडे सीरीज के लिए उत्साहित नजर आ रहे हैं. अगर आप भी 50 ओवर फॉर्मेट सीरीज का पहला मुकाबला लाइव देखना चाहते हैं, तो यहां आपको बिना पैसे खर्च किए फ्री में देखने की पूरी जानकारी मिलेगी.

कब होगा भारत और अफगानिस्तान का पहला वनडे?

भारत और अफगानिस्तान के बीच पहला वनडे 13 जून (शनिवार) को खेला जाएगा.

कहां होगा भारत और अफगानिस्तान का पहला वनडे?

भारत और अफगानिस्तान के बीच पहला वनडे धर्मशाला के हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम में खेला जाएगा.

कितने बजे शुरू होगा मैच?

भारत और अफगानिस्तान के बीच पहले वनडे की शुरुआत भारतीय समय के अनुसार दोपहर में 1:30 बजे से होगी.

कहां देखें लाइव?

मुकाबले को भारत में टीवी पर स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क के जरिए लाइव प्रसारित किया जाएगा.

कहां होगी लाइव स्ट्रीमिंग?

मुकाबले की लाइव स्ट्रीमिंग जियोहॉटस्टार पर होगी, यहां आप मैच को मोबाइल, लैपटॉप और स्मार्ट टीवी पर देख पाएंगे.

'फ्री' में कैसे लाइव देखें भारत-अफगानिस्तान का पहला वनडे?

मुख्य सवाल यह है कि भारत और अफगानिस्तान के बीच खेले जाने वाले पहले वनडे को फ्री में लाइव कैसे देखें? तो इसका जवाब है, डीडी स्पोर्ट्स. फ्री डिश के डीडी स्पोर्ट्स पर आप मुकाबले को फ्री में लाइव देख पाएंगे. डीडी की तरफ से यह जानकारी शेयर की गई है.

वनडे सीरीज के लिए भारत का स्क्वॉड

रोहित शर्मा, शुभमन गिल (कप्तान), यशस्वी जयसवाल, इशान किशन, श्रेयस अय्यर, केएल राहुल (विकेटकीपर), वॉशिंगटन सुंदर, नितीश कुमार रेड्डी, हर्ष दुबे, कुलदीप यादव, अर्शदीप सिंह, गुरनूर बराड़, प्रसिद्ध कृष्णा, प्रिंस यादव.

वनडे सीरीज के लिए अफगानिस्तान का स्क्वॉड

रहमानुल्लाह गुरबाज, इब्राहिम जादरान, सेदिकुल्लाह अटल, हशमतुल्लाह शाहिदी (कप्तान), रहमत शाह, इकराम अलीखिल (विकेटकीपर), अजमतुल्लाह उमरजई, मोहम्मद नबी, राशिद खान, नांगेयालिया खरोती, एएम गजनफर, बिलाल सामी, दरविश रसूली, फरीद अहमद मलिक, जिया उर रहमान शरीफी.

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