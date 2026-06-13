Highlights: अफगानिस्तान 194 पर ढेर, गुरबाज ने जड़ा सबसे तेज शतक; डेब्यू मैच में गुरनूर और हर्ष ने लिए 3-3 विकेट
Highlights: रहमानुल्लाह गुरबाज ने पहले वनडे में शानदार शतक जड़ा, जब वह आउट हुए तब 57 गेंदें बची थी और स्कोर 142 था. फिर भारतीय गेंदबाजों ने वापसी की और पूरी टीम को 194 रनों पर ढेर कर दिया.
धर्मशाला में खेले जा रहे पहले वनडे में अफगानिस्तान की पारी 194 रनों पर सिमट गई, लेकिन जब रहमानुल्लाह गुरबाज क्रीज पर खड़े थे तब लगा था कि स्कोर 230-240 तक जा सकता है. उन्होंने 48 गेंदों में शतक जड़ा, वो भी तब जब अफगानिस्तान की शुरुआत खराब हुई थी और 26 पर 3 विकेट गिर चुके थे. हालांकि गुरबाज के आउट होने के बाद भारतीय गेंदबाजों ने अच्छी वापसी की और मेहमान टीम को 194 पर ढेर कर दिया. डेब्यू मैच खेल रहे हर्ष दुबे और गुरनूर बरार ने 3-3 विकेट लिए.
बारिश के कारण मैच 4 घंटे 15 मिनट की देरी से शुरू हुआ. टॉस जीतकर शुभमन गिल ने गेंदबाजी चुनी. अफगानिस्तान की शुरुआत खराब हुई थी, डेब्यू मैच खेल रहे गुरनूर बरार ने अपने पहले और पारी के दूसरे ही ओवर में इब्राहिम जादरान (1) को आउट कर दिया. तीसरे नंबर पर आए सेदिकुल्लाह अटल (0) को अर्शदीप सिंह ने एलबीडबल्यू आउट किया. चौथे नंबर पर आए रहमत शाह ज़ुर्माते (3) को भी अर्शदीप ने सस्ते में पवेलियन भेज दिया. अफगानिस्तान के 3 विकेट 26 के स्कोर पर गिर गए थे.
रहमानुल्लाह गुरबाज का रिकॉर्ड शतक
विकेटकीपर बल्लेबाज रहमानुल्लाह गुरबाज ने 102 रनों की शानदार पारी खेली और इतिहास रचा, वह अफगानिस्तान के लिए सबसे तेज वनडे शतक लगाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं. उन्होंने 48 गेंदों में अपनी सेंचुरी पूरी की थी. वनडे इंटरनेशनल में सबसे कम गेंदों में शतक के मामले में वह 14वें नंबर पर आ गए हैं. उनकी पारी को नितीश कुमार रेड्डी ने समाप्त किया, उन्होंने 16वें ओवर की तीसरी गेंद पर गुरबाज को बोल्ड किया.
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गुरबाज ने 51 गेंदों में 8 छक्के और 8 चौकों की मदद से 102 रन बनाए. उनके आउट होने के बाद अजमतुल्लाह ओमरजाई को छोड़कर दूसरा कोई बल्लेबाज नहीं चला, ओमरजाई ने 16 गेंदों में 26 रनों की महत्वपूर्ण पारी खेलकर अफगानिस्तान को 194 के स्कोर तक पहुंचाया. राशिद खान (9), मोहम्मद नबी (9) कुछ खास नहीं कर पाए.
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बरार और दुबे ने लिए 3-3 विकेट
हर्ष दुबे और गुरनूर बरार ने 3-3 विकेट लिए. नितीश कुमार रेड्डी और अर्शदीप सिंह ने 2-2 विकेट लिए. बरार ने पहला विकेट अपने पहले ही ओवर में लिया था, इसके बाद उन्होंने 25वें ओवर में 2 विकेट चटकाए.