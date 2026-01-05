IND U19 vs SA U19 Live Streaming: भारतीय अंडर-19 क्रिकेट टीम और साउथ अफ्रीका अंडर-19 टीम के बीच यूथ वनडे सीरीज का दूसरा अनॉफिशियल मुकाबला आज खेला जाना है. तीन मैचों की इस सीरीज में टीम इंडिया फिलहाल 1-0 से आगे है और उसकी कोशिश आज का मैच जीतकर सीरीज में मजबूत पकड़ बनाने की होगी. इस मुकाबले में सबसे ज्यादा चर्चा भारतीय कप्तान वैभव सूर्यवंशी को लेकर है, जिनसे फैंस को एक बड़ी पारी की उम्मीद है.

वैभव सूर्यवंशी पर रहेंगी सबकी नजरें

वैभव सूर्यवंशी ने पहले वनडे मैच में कप्तानी संभालते हुए इतिहास रच दिया था. वह दुनिया के सबसे कम उम्र के अंडर-19 कप्तान बने, लेकिन बल्ले से खास प्रदर्शन नहीं कर सके. अब दूसरे मुकाबले में उनसे एक जिम्मेदार और प्रभावशाली पारी की उम्मीद की जा रही है. आगामी अंडर-19 वर्ल्ड कप को देखते हुए यह सीरीज वैभव और पूरी भारतीय टीम के लिए काफी अहम मानी जा रही है.

पहले मैच में भारत का दमदार प्रदर्शन

सीरीज के पहले मुकाबले में भारतीय अंडर-19 टीम ने शानदार खेल दिखाया था. भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 300 रन का मजबूत स्कोर खड़ा किया था. टीम के लिए हरवंश सिंह पंगालिया ने 93 रन की बेहतरीन पारी खेली, जबकि आरएस अंबरीश ने 65 रन का अहम योगदान दिया. बारिश के कारण मैच बाधित हुआ और डकवर्थ लुइस नियम के तहत भारत को 25 रन से जीत मिली.

साउथ अफ्रीका की ओर से जेजे बैसन ने गेंदबाजी में अच्छा प्रदर्शन करते हुए चार विकेट झटके, लेकिन वह भारतीय बल्लेबाजों को बड़ा स्कोर बनाने से नहीं रोक पाए. लक्ष्य का पीछा करते हुए अफ्रीकी बल्लेबाज जॉरिक वान स्कालविक ने नाबाद 60 रन बनाए. इसके बाद भी टीम जीत से दूर रह गई.

कब और कहां खेला जाएगा दूसरा मैच

स्थान: बेनोनी.

मैच का वेन्यू: विलोमूर पार्क स्टेडियम

मैच की शुरुआत: भारतीय समयानुसार दोपहर 1 बजे.

लाइव टेलीकास्ट और स्ट्रीमिंग की जानकारी

टीवी पर इस मैच के लाइव प्रसारण को लेकर स्थिति अभी साफ नहीं है. पहले मैच में तकनीकी कारणों से स्टार स्पोर्ट्स पर लाइव टेलीकास्ट नहीं हो पाया था और दूसरे मुकाबले के लिए भी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है.

हालांकि, फैंस के लिए राहत की खबर यह है कि मैच की लाइव स्ट्रीमिंग उपलब्ध हो सकती है. पहले वनडे को क्रिकेट साउथ अफ्रीका ने अपने आधिकारिक यूट्यूब चैनल पर लाइव दिखाया था. दूसरे मुकाबले की स्ट्रीमिंग भी इसी यूट्यूब चैनल पर दोपहर 12:30 बजे से शुरू होने की उम्मीद है.