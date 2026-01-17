अंडर-19 वर्ल्ड कप में भारतीय कप्तान आयुष म्हात्रे और बांग्लादेश के उपकप्तान जवाद अबरार ने टॉस के बाद एक दूसरे से हाथ नहीं मिलाया. दोनों देशों के बीच रिश्ते अभी ठीक नहीं चल रहे हैं, जिसका असर क्रिकेट पर भी पड़ा है. बीसीबी टी20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए भी अपनी टीम को भारत नहीं भेजना चाहती, जिसको लेकर आईसीसी के अधिकारी बीसीबी से बात कर रहे हैं.

अंडर-19 वर्ल्ड कप 2026 में आज भारतीय टीम अपना दूसरा ग्रुप स्टेज मैच खेल रही है, जबकि बांग्लादेश का पहला मैच है. क्वींस स्पोर्ट्स क्लब में खेले जा रहे इस मैच में बांग्लादेश ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया. परंपरा है कि टॉस के बाद दोनों देशों के कप्तान एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं, लेकिन यहां ऐसा नहीं हुआ. इससे पहले सूर्यकुमार यादव ने एशिया कप के दौरान पाकिस्तान के कप्तान से हाथ नहीं मिलाया था, ये विरोध जताने का एक तरीका बन गया.

भारत बनाम बांग्लादेश मैच में 'नो हैंडशेक'

टॉस पर टीम इंडिया के कप्तान आयुष म्हात्रे और बांग्लादेश के उपकप्तान जवाद अबरार आए, क्योंकि बांग्लादेश के कप्तान मोहम्मद अजीजुल हकीम बिमारी के कारण मैच से बाहर हैं. टॉस के बाद दोनों ने हाथ नहीं मिलाया, हालांकि इस पर दोनों टीमों की तरफ से कोई टिप्पणी नहीं की गई.

क्यों है भारत और बांग्लादेश के बीच विवाद

भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव ने एशिया कप के दौरान पाकिस्तान के कप्तान से हाथ नहीं मिलाया था, वो पहलगाम आतंकी हमले का विरोध जताने का एक तरीका था. बांग्लादेश में कुछ दिनों से अल्पसंख्यकों पर अत्याचार की खबरें आ रही थी. 2 हिंदू युवकों की हत्या के बाद भारत में इसका विरोध होने लगा, जिससे केकेआर भी निशाने पर आ गई. दरअसल आईपीएल 2026 के लिए बांग्लादेशी गेंदबाज मुस्तफिजुर रहमान को केकेआर ने 9.20 करोड़ रुपये की बड़ी रकम के साथ खरीदा था.

विरोध हुआ तो बीसीसीआई ने केकेआर को निर्देश दिया कि मुस्ताफिज़ुर को रिलीज कर दें. फ्रेंचाइजी ने ऐसा किया तो बांग्लादेश ने अपने देश में आईपीएल प्रसारण पर रोक लगा दी. बांग्लादेश ने आईसीसी से कहा कि वह टी20 वर्ल्ड कप के लिए भारत नहीं जाएगी. उन्होंने अपने मैच श्रीलंका में खेलने की इच्छा जाहिर की, जो भारत के साथ टूर्नामेंट का सह-मेजबान है.