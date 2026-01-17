हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटबांग्लादेश के खिलाफ लड़खड़ाई टीम इंडिया, वर्ल्ड कप में वैभव सूर्यवंशी का अर्धशतक; भारत ने बनाए 238 रन

बांग्लादेश के खिलाफ लड़खड़ाई टीम इंडिया, वर्ल्ड कप में वैभव सूर्यवंशी का अर्धशतक; भारत ने बनाए 238 रन

IND U19 vs BAN U19 Score: अंडर-19 वर्ल्ड कप में भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 238 रन बनाए हैं. भारत के लिए वैभव सूर्यवंशी और अभिज्ञान कुंडू ने अर्धशतक लगाया.

By : नीरज शर्मा | Updated at : 17 Jan 2026 06:16 PM (IST)
अंडर-19 वर्ल्ड कप में भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 238 रन बनाए हैं. ये मैच बुलवायो (जिम्बाब्वे) में खेला जा रहा है, जिसमें टीम इंडिया के लिए वैभव सूर्यवंशी और अभिज्ञान कुंडू ने अर्धशतक लगाया. बारिश से प्रभावित ये मैच अब 49-49 ओवर का होगा. भारतीय टीम पूरे ओवर भी नहीं खेल पाई और 238 रनों पर ऑलआउट हो गई.

इस मैच में बांग्लादेश ने टॉस जीतकर टीम इंडिया को पहले बल्लेबाजी का न्योता दिया था. कप्तान आयुष म्हात्रे केवल 6 रन बना पाए. वहीं वैभव सूर्यवंशी ने 67 गेंदों में 72 रन की पारी खेली, इस दौरान उनके बल्ले से 6 चौके और 3 छक्के भी निकले. उनके और अभिज्ञान कुंडू के बीच 62 रनों की महत्वपूर्ण साझेदारी भी हुई.

अभिज्ञान कुंडू ने संभाला

अभिज्ञान कुंडू ने भी दमदार पारी खेलते हुए 80 रन बनाए. इस दबाव भारी पारी में उन्होंने 112 गेंद खेलीं. एक समय टीम इंडिया 119 के स्कोर तक 5 विकेट गंवा चुकी थी. यहां टीम भारत के लिए 200 का स्कोर भी मुश्किल लग रहा था, लेकिन अभिज्ञान कुंडू ने धीमी लेकिन सधी हुई पारी खेली. उनकी कनिष्क चौहान के साथ 54 रन की साझेदारी बेहद अहम साबित हुई.

कनिष्क चौहान 28 रन बनाकर आउट हो गए. वहीं अभिज्ञान कुंडू 47वें ओवर तक डटे रहे. उन्होंने 112 गेंद में 80 रन बनाए. वैभव सूर्यवंशी, अभिज्ञान कुंडू, कनिष्क चौहान और दीपेश देवेन्द्रन के अलावा कोई भारतीय बल्लेबाज रनों के मामले में दहाई का आंकड़ा नहीं छू पाया.

इस गेंदबाज ने कहर बरपाया

बांग्लादेश के तेज गेंदबाज अल फहाद, भारतीय बल्लेबाजों पर कहर बनकर टूटे. उन्होंने 9.2 ओवर गेंदबाजी करते हुए केवल 38 रन दिए और 5 विकेट लिए. उन्होंने आयुष म्हात्रे, वेदान्त त्रिवेदी, अभिज्ञान कुंडू, खिलन पटेल और दीपेश देवेन्द्रन को आउट किया. उन्होंने आयुष और वेदान्त को लगातार गेंदों पर आउट करके भारतीय टीम को शुरुआत में डबल झटका दिया था.

49-49 ओवर का होगा मैच

बुलवायो में खेले जा रहे इस मैच में भारतीय पारी के 39वें ओवर के बाद बारिश आ गई थी. इस कारण आधे घंटे से भी ज्यादा देर तक खेल रुका रहा. बारिश के कारण अब इस मुकाबले की प्रत्येक पारी में 49 ओवर खेले जाएंगे.

About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
Published at : 17 Jan 2026 06:02 PM (IST)
Tags :
India Vs Bangladesh Ind U19 Vs Ban U19 IND Vs BAN Live Under19 World Cup U19 World Cup 2026
