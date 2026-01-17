हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटअंतिम ओवरों में पलटी बाजी, भारत ने बांग्लादेश के जबड़े से छीनी जीत; वैभव सूर्यवंशी के अद्भुत कैच ने किया कमाल

IND U19 vs BAN U19 Highlights: अंडर-19 वर्ल्ड कप में भारत ने लगातार दूसरी जीत दर्ज कर ली है. उसने बांग्लादेश को DLS पद्धति से 18 रनों से हरा दिया है.

By : नीरज शर्मा | Updated at : 17 Jan 2026 10:18 PM (IST)
IND vs BAN Under 19 World Cup 2026: अंडर-19 वर्ल्ड कप में भारत ने लगातार दूसरी जीत दर्ज कर ली है. उसने बांग्लादेश को DLS पद्धति से 18 रनों से हरा दिया है. बारिश से प्रभावित इस मैच में टीम इंडिया पहले बल्लेबाजी करते हुए 238 रन बनाकर ऑलआउट हो गई थी. मैच में दोबारा बारिश आने के बाद बांग्लादेश को 29 ओवरों में 165 रनों का लक्ष्य मिला. इसके जवाब में बांग्लादेश की टीम 146 रन ही बना सकी.

वैभव सूर्यवंशी और अभिज्ञान कुंडू की अर्धशतकीय पारी के दम पर टीम इंडिया 238 रनों के स्कोर तक पहुंच पाई. सूर्यवंशी ने 67 गेंदों में 72 रनों की पारी खेली. वहीं अभिज्ञान ने 112 गेंदों में 80 रन बनाए.

अंतिम ओवरों में पलटी बाजी

DLS पद्धति के चलते बांग्लादेश को 29 ओवरों में 165 रनों का लक्ष्य मिला. एक समय बांग्लादेश ने 21 ओवरों में 2 विकेट के नुकसान पर 106 रन बना लिए थे. बांग्लादेश के हाथों में 8 विकेट बचे थे और उसकी जीत की राह आसान लग रही थी. जैसे ही विहान मल्होत्रा ने कलाम सिद्दीकी अलीन को आउट किया, वहीं से विकेटों का पतझड़ शुरू हो गया. बांग्लादेश ने देखते ही देखते अपने आखिरी 8 विकेट 40 रनों के भीतर गंवा दिए.

वैभव सूर्यवंशी का कमाल का कैच

26वें ओवर की दूसरी गेंद पर सैमिउन बशीर ने हवाई शॉट लगाया, लेकिन बाउंड्री पर वैभव सूर्यवंशी ने कमाल का कैच लपका. थर्ड अंपायर ने काफी देर के बाद बशीर को आउट करार दिया. अंपायर का फैसला सुनने के बाद भारतीय खेमे में खुशी छा गई.

ये भारत की अंडर-19 वर्ल्ड कप 2026 में दूसरी जीत है. इससे पहले टीम इंडिया ने यूएसए को 6 विकेट से हरा दिया था. वर्ल्ड कप में लगातार दूसरी जीत दर्ज कर भारत अब ग्रुप A की पॉइंट्स टेबल में टॉप पर पहुंच गया है.

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
Published at : 17 Jan 2026 09:59 PM (IST)
India Vs Bangladesh Ind U19 Vs Ban U19 U19 WORLD CUP Under 19 World Cup 2026
