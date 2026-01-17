IND vs BAN Under 19 World Cup 2026: अंडर-19 वर्ल्ड कप में भारत ने लगातार दूसरी जीत दर्ज कर ली है. उसने बांग्लादेश को DLS पद्धति से 18 रनों से हरा दिया है. बारिश से प्रभावित इस मैच में टीम इंडिया पहले बल्लेबाजी करते हुए 238 रन बनाकर ऑलआउट हो गई थी. मैच में दोबारा बारिश आने के बाद बांग्लादेश को 29 ओवरों में 165 रनों का लक्ष्य मिला. इसके जवाब में बांग्लादेश की टीम 146 रन ही बना सकी.

वैभव सूर्यवंशी और अभिज्ञान कुंडू की अर्धशतकीय पारी के दम पर टीम इंडिया 238 रनों के स्कोर तक पहुंच पाई. सूर्यवंशी ने 67 गेंदों में 72 रनों की पारी खेली. वहीं अभिज्ञान ने 112 गेंदों में 80 रन बनाए.

अंतिम ओवरों में पलटी बाजी

DLS पद्धति के चलते बांग्लादेश को 29 ओवरों में 165 रनों का लक्ष्य मिला. एक समय बांग्लादेश ने 21 ओवरों में 2 विकेट के नुकसान पर 106 रन बना लिए थे. बांग्लादेश के हाथों में 8 विकेट बचे थे और उसकी जीत की राह आसान लग रही थी. जैसे ही विहान मल्होत्रा ने कलाम सिद्दीकी अलीन को आउट किया, वहीं से विकेटों का पतझड़ शुरू हो गया. बांग्लादेश ने देखते ही देखते अपने आखिरी 8 विकेट 40 रनों के भीतर गंवा दिए.

वैभव सूर्यवंशी का कमाल का कैच

26वें ओवर की दूसरी गेंद पर सैमिउन बशीर ने हवाई शॉट लगाया, लेकिन बाउंड्री पर वैभव सूर्यवंशी ने कमाल का कैच लपका. थर्ड अंपायर ने काफी देर के बाद बशीर को आउट करार दिया. अंपायर का फैसला सुनने के बाद भारतीय खेमे में खुशी छा गई.

ये भारत की अंडर-19 वर्ल्ड कप 2026 में दूसरी जीत है. इससे पहले टीम इंडिया ने यूएसए को 6 विकेट से हरा दिया था. वर्ल्ड कप में लगातार दूसरी जीत दर्ज कर भारत अब ग्रुप A की पॉइंट्स टेबल में टॉप पर पहुंच गया है.

