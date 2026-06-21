फाइनल में टीम इंडिया ने बना दिए 377 रन, वैभव सूर्यवंशी ने 29 गेंद में ठोके 94

ट्राई सीरीज के फाइनल मैच में भारतीय टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 377 रन बनाए हैं. इंडिया ए के लिए सबसे ज्यादा रन वैभव सूर्यवंशी ने बनाए, जिन्होंने 29 गेंद में 94 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेली. कप्तान तिलक वर्मा ने भी अर्धशतक लगाते हुए टीम इंडिया को विशालकाय स्कोर तक पहुंचने में मदद की.

इस फाइनल मुकाबले में श्रीलंका ए ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का निर्णय किया था. वैभव सूर्यवंशी और प्रियांश आर्य की जोड़ी ने मिलकर कोहराम मचाया और 8.5 ओवर में पहले विकेट के लिए 132 रनों की पार्टनरशिप कर डाली.

वैभव सूर्यवंशी ने रचा इतिहास

वैभव ने 29 गेंद में 94 रन बनाए और इस तूफानी पारी में 10 चौके और 8 छक्के लगाए. इस दौरान उन्होंने लिस्ट-ए क्रिकेट का सबसे तेज अर्धशतक लगाया. वैभव ने केवल 11 गेंद में अपने पचास रन पूरे कर लिए थे और फिफ्टी पूरी करने तक उन्होंने सिर्फ एक डॉट गेंद खेली थी. दूसरी ओर प्रियांश आर्य ने 29 गेंद में 39 रनों की पारी खेली.

कप्तान तिलक वर्मा ने भी अपनी बढ़िया फॉर्म को बरकरार रखा और 67 रनों का बहुमूल्य योगदान दिया. ऋतुराज गायकवाड़ ने भी 40 रन बनाए. मगर टीम इंडिया का लोवर मिडिल ऑर्डर कुछ खास कमाल नहीं कर पाया.

अनुकूल रॉय की आंधी

एक समय 48वें ओवर तक टीम इंडिया ने 8 विकेट के नुकसान पर 338 रन बना लिए थे. उसके बाद अंतिम 2 ओवरों में भारतीय बल्लेबाजों ने 39 रन जोड़े. अनुकूल रॉय ने तबाही मचाते हुए 15 गेंद में 39 रनों की तूफानी पारी खेली. इस पारी में अनुकूल ने एक चौका और 4 छक्के लगाए.