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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटIND A vs SL A Final: फाइनल में टीम इंडिया ने बना दिए 377 रन, वैभव सूर्यवंशी ने 29 गेंद में ठोके 94; तिलक वर्मा भी चमके

IND A vs SL A Final: फाइनल में टीम इंडिया ने बना दिए 377 रन, वैभव सूर्यवंशी ने 29 गेंद में ठोके 94; तिलक वर्मा भी चमके

India A vs Sri Lanka A Final: ट्राई सीरीज के फाइनल मैच में भारतीय टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 377 रन बनाए. इंडिया ए के लिए सबसे ज्यादा रन वैभव सूर्यवंशी ने बनाए, जिन्होंने 94 रनों की पारी खेली.

Written By : नीरज शर्मा |  Updated at : 21 Jun 2026 01:54 PM (IST)
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ट्राई सीरीज के फाइनल मैच में भारतीय टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 377 रन बनाए हैं. इंडिया ए के लिए सबसे ज्यादा रन वैभव सूर्यवंशी ने बनाए, जिन्होंने 29 गेंद में 94 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेली. कप्तान तिलक वर्मा ने भी अर्धशतक लगाते हुए टीम इंडिया को विशालकाय स्कोर तक पहुंचने में मदद की.

इस फाइनल मुकाबले में श्रीलंका ए ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का निर्णय किया था. वैभव सूर्यवंशी और प्रियांश आर्य की जोड़ी ने मिलकर कोहराम मचाया और 8.5 ओवर में पहले विकेट के लिए 132 रनों की पार्टनरशिप कर डाली.

वैभव सूर्यवंशी ने रचा इतिहास

वैभव ने 29 गेंद में 94 रन बनाए और इस तूफानी पारी में 10 चौके और 8 छक्के लगाए. इस दौरान उन्होंने लिस्ट-ए क्रिकेट का सबसे तेज अर्धशतक लगाया. वैभव ने केवल 11 गेंद में अपने पचास रन पूरे कर लिए थे और फिफ्टी पूरी करने तक उन्होंने सिर्फ एक डॉट गेंद खेली थी. दूसरी ओर प्रियांश आर्य ने 29 गेंद में 39 रनों की पारी खेली.

कप्तान तिलक वर्मा ने भी अपनी बढ़िया फॉर्म को बरकरार रखा और 67 रनों का बहुमूल्य योगदान दिया. ऋतुराज गायकवाड़ ने भी 40 रन बनाए. मगर टीम इंडिया का लोवर मिडिल ऑर्डर कुछ खास कमाल नहीं कर पाया.

अनुकूल रॉय की आंधी

एक समय 48वें ओवर तक टीम इंडिया ने 8 विकेट के नुकसान पर 338 रन बना लिए थे. उसके बाद अंतिम 2 ओवरों में भारतीय बल्लेबाजों ने 39 रन जोड़े. अनुकूल रॉय ने तबाही मचाते हुए 15 गेंद में 39 रनों की तूफानी पारी खेली. इस पारी में अनुकूल ने एक चौका और 4 छक्के लगाए. 

About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
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Published at : 21 Jun 2026 01:54 PM (IST)
Tags :
Vaibhav Sooryavanshi IND A Vs SL A India A Vs Sri Lanka A Tri Series 2026
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